Les tres capitals valencianes es queden en la fase zero i passen 11 dels 24 departaments de salut a la fase 1

Les tres capitals de província de la Comunitat Valenciana es mantindran en la fase zero de desescalada de l'estat d'alarma per la pandèmia, almenys durant una setmana. I no seran les úniques.

El Ministeri de Sanitat ha comunicat al Govern valencià que 11 departaments de salut dels 24 amb què compta l'autonomia passaran a la fase 1.

En concret, passaran de fase els departaments de Vinaròs, Requena, Gandia, Xàtiva, Ontinyent, Alcoi, Dénia, Marina Baixa, Elda, Orihuela i Torrevella

mapa fases

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va presentar aquest passat dimecres un informe al Govern amb el qual es considerava que tota la Comunitat Valenciana estava preparada per a passar a la fase 1, però en la seua compareixença d'aquest divendres al matí ja ha advertit que el ministeri havia posat algun tipus d'objecció en les àrees de salut amb major índex de contagis i amb més pressió hospitalària.

La consellera va aportar un dia després algunes dades per a argumentar que la Comunitat complia amb els paràmetres per a passar de fase. Per exemple, va assegurar que el sistema sanitari valencià té capacitat per a aconseguir els 926 llits d'unitats de vigilància intensiva (UCI) i les 18.992 d'aguts. En tots dos casos l'ocupació fa 24 hores era del 34% i del 50% respectivament.

A més, va explicar que actualment es realitzen al dia 5.700 proves PCR, una dada que s'incrementarà en habilitar-se laboratoris en instituts d'investigació valencians i fundacions com a centres certificats per a realitzar els test.