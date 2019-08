El PSOE torna a demanar l'abstenció del PP i qualifica de "acudit del dia" una candidatura alternativa a Sánchez

El president del Govern en funcions s'ha reunit aquest dilluns amb la dirigent de Compromís, Mónica Oltra, i el seu diputat en el Congrés, Joan Baldoví; una trobada al qual també han assistit el secretari general del PSPV, el també president de la Generalitat Ximo Puig, i el secretari d'Organització del PSOE i ministre de Foment en funcions, José Luis Ábalos. Aquesta és la primera reunió que manté Pedro Sánchez fora de Madrid per a negociar la segona volta de la seua investidura després de només obtindre el suport el Partido Regionalista de Cantabria i del PSOE en la primera votació. La setmana del 19 d'agost, el candidat socialista té previst reunir-se en la seu del PNB a Bilbao (Sabin Etxea) amb el líder del Partit Nacionalista Basc, Andoni Ortuzar.

Amb una gràcia. Així és com ha començat la trobada. Davant la pregunta d'Oltra a Sánchez de com estava, el president ha respost: "En funcions". Ábalos, en finalitzar una reunió que ha durat al voltant d'una hora, ha anunciat un acord amb Compromís per a la investidura de Pedro Sánchez que encara "s'ha de concretar".

Ábalos s'ha referit també a les declaracions del secretari general del PP, Teodoro García Egea, que ha convidat aquest dimarts al rei a proposar un candidat alternatiu a la investidura, consensuat entre populars i Ciutadans amb l'abstenció del PSOE. Segons el parer del secretari d'Organització socialista, no és necessari fer una interpretació dels resultats del 28 d'abril: "El resultat és clar i un el que ha de fer és encaixar el resultat electoral".

"Alguns comencen a abordar terrenys de fantasia que posen en qüestió la governabilitat d'aquest país", ha ironitzat Ábalos, per a afegir: "Quan un no és capaç d'assumir l'ocorregut, es recorre a l'excusa i la fantasia".

Ábalos ha qualificat la proposta de García Egea de "acudit del dia" al mateix temps que ha acusat els populars d'"eludir la responsabilitat que tenien". En aqueix sentit, el secretari d'Organització del PSOE ha reiterat la crida a l'abstenció del PP. "Si vol ser el partit que lidere l'oposició, que és el paper que li correspon, per a això ha d'haver-hi un Govern. Si tenen alternativa de Govern, que la presenten, però si no la tenen, que deixen que hi haja Govern… perquè el bloqueig no és una alternativa", ha dit.

Per part seua, Oltra ha destacat que s'ha posat en valor l'experiència valenciana, tant el Govern de coalició com la manera de negociar. "Primer cal parlar del contingut", ha dit la líder de Compromís. "Apostem per un acord i per un Govern que siga a Espanya el que el Govern del Botànic és a la Comunitat Valenciana". Siga o no de coalició, demana "que estiga clar el contingut de l'acció de Govern". "Els governs de coalició no són el dimoni", ha dit sobre aquest tema Baldoví.

Acolliment del Open Arms

La visita dels representants del Govern arriba a penes uns dies després que l'alcalde de València, Joan Ribó, haja proposat que el port siga l'espai d'acolliment del vaixell Open Arms, que porta dies vagant pel Mediterrani amb 121 persones a bord. Ribó demana Sánchez que repetisca el gest que ja va realitzar amb l'Aquarius, quan l'embarcació que va rescatar a més de 600 persones va arribar al port de València després de ser rebutjada a Itàlia i Malta.

Sobre aquest tema, el secretari d'Organització del PSOE ha dit: "No pot ser que Espanya siga l'únic país que assumisca les tasques de salvament", per a afegir, "és important que altres països no eludisquen la seua responsabilitat".

Tant la vicepresidenta del Consell com el president han explicat que el seu Govern recolza l'arribada del vaixell a València o Alacant, encara que l'última paraula la té el Govern central. Puig assenyala que en el seu Govern "sempre" estan "disposats a ser una taula de salvació", però adverteix de "no fer el joc" al ministre italià, Mateo Salvini: "És una qüestió de calat polític profund, i no pot ser que hi haja països que no atenen el dret internacional, que diu que aquest vaixell ha de ser acollit en el port segur més pròxim, i per això cal lluitar".

Reforma del sistema de finançament

Hores abans de la reunió, el ministre de Foment en funcions ha assegurat que, de repetir-se un Govern amb Sánchez al capdavant, aquest escometrà la reforma del finançament autonòmic durant el primer any de la legislatura. A més, ha anunciat que el primer Reial decret seria el de liquidació dels comptes perquè les comunitats puguen disposar de tresoreria. Compromis ha demanat que en huit mesos hi haja "una proposta ferma reforma del sistema de finançament perquè les comunitats autònomes puguem aportar".