Asesinado a tiros un vendedor ambulante senegalés en Florencia en un posible ataque racista

Un vendedor ambulante de origen senegalés, Idy Diene, ha sido asesinado en Florencia este lunes por un hombre italiano. La víctima, de 54 años, ha sido abatida a tiros cuando se encontraba vendiendo paraguas en el puente de Vespucci, muy cerca del casco histórico, según han publicado medios locales. El crimen ha ocasionado varias protestas de la comunidad de migrantes senegaleses en contra de este posible ataque racista.

Momentos después de los hechos, la Policía ha detenido a un hombre italiano de 64 años. Según ha informado el fiscal jefe de Florencia, Joseph Creazzo, el presunto asesino tenía la intención de suicidarse pero una vez fuera de la casa no tuvo valor de matarse y "decidió disparar a una persona al azar, para terminar en la cárcel y no pesar más en su familia". Según el fiscal, primero se encontró con una madre con niños pequeños y no utilizó su arma . Luego vio al vendedor senegalés y le disparó varias veces.

El fiscal ha descartado la conexión del crimen con un ataque racista. Según ha afirmado a los medios, el detenido "no tiene lazos con grupos políticos. Era un coleccionista de armas y también se encontraron en la casa algunas reliquias de la antigua Unión Soviética".

Idy Diene y su familia ya habían sufrido de cerca un ataque racista en 2011. El primo de la víctima era una de las personas de origen senegalés asesinadas en Florencia hace más de seis años por un hombre de ultraderecha que disparó contra vendedores ambulantes, matando a dos de ellas y dejando heridas a otras tres.

Varios senegaleses protestan tras el asesinato de un compatriota cerca del puente Vespucci, en Florencia, Italia, el 5 de marzo del 2018. EFE/Maurizio Degl Innocenti

La víctima era una persona muy conocida entre la comunidad senegalesa de Florencia. Se referían a él como "El sabio", según informa Il Corriere de la Sera. Vivía en Italia desde hace 20 años. En concreto, residía en Pontedera, ciudad donde viven más de mil personas de origen senegalés. Todos los días tomaba el tren para venir a Florencia. "Era un ángel, una persona de bien, siempre dispuesto a ayudar a los demás", ha señalado el concejal de Scandicci Dyie Ndyae, senegalés y conocido de la víctima.

Este martes, cerca de 300 personas, casi todas senegalesas, se han manifestado para protestar contra el asesinato de su compatriota, y se han producido algunos enfrentamientos entre los agentes antidisturbios y los concentrados.

Al lugar de la protesta, con mucha presencia policial, llegó el alcalde, Dario Nardella, que se marchó rápidamente porque fue recibido con insultos y en medio de una gran tensión.