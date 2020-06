Miles de personas salen a la calle en España contra el racismo al grito de "No puedo respirar"

El asesinato de George Floyd bajo la rodilla de un policía blanco fue la gota que colmó el vaso. Las protestas contra el racismo han cruzado el charco y este domingo hay convocatorias en más de una docena de ciudades españolas. En Madrid miles de personas ya ocupaban las calles aledañas a la embajada de Estados Unidos antes de las once. Por megafonía la organización, la Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de España, pide el uso de mascarillas y el respeto a la distancia de seguridad. Sin embargo, son tantas las personas congregadas que es complicado mantener los metros de separación.

Rodeados de un fuerte dispositivo policial, los manifestantes cantan "I can't breathe" ("No puedo respirar") o "No justice, no peace" ("Sin justicia no hay paz"), y proclamas de que "Ningún ser humano es ilegal" y contra la Ley de Extranjería. Se ha hecho el silencio, sin embargo, cuando decenas de personas se han tumbado en el suelo en la misma posición en la que fue asesinado George Floyd, o cuando toda la marea de manifestantes se ha arrodillado en solidaridad.

Los homenajes se extienden a los muertos en la frontera sur española, con pancartas que rezan "Black Lives Matter Tánger" o gritos por Mame Mbaye, el mantero que falleció en Madrid después de una persecución policial. A los lemas antirracistas se suman cánticos antifascistas y contra Trump, un desafío delante de la embajada estadounidense ante la intención del mandatario de incluir al movimiento antifascista en la lista de organizaciones terroristas.

En Barcelona, más de 1.000 personas también se han concentrado este mismo domingo desde las 11:00 en la plaza Sant Jaume, en la concentración contra el racismo 'Las vidas negras importan'. Según informa Europa Press, algunos participantes han acudido vestidos de negro, siguiendo la consignas de los impulsores, y en pancartas han criticado las muertes por el racismo; acompañados de mascarillas, se alzaban al grito de consignas como 'Poder, justicia y reparación' y 'Donald Trump es un criminal'; la afluencia de personas a la manifestación ha hecho difícil mantener las distancias de seguridad, pese a la insistencia de los organizadores.