La UE avisa de que empleará "todas las medidas necesarias" para evitar "los pasos ilegales" ante la crisis en la frontera de Grecia y Turquía

Por un lado, apoyo a Grecia en la mano dura en su frontera, reconocimiento a Turquía por los 3,7 millones de refugiados que gestiona y aviso de que el dinero europeo llegará más rápido a Ankara. Por otro, defensa de los derechos humanos mientras se guarda silencio por la suspensión del derecho de asilo por parte de Atenas, medida en colisión con la Convención de Ginebra y la ley comunitaria. Y, por último, agitación del fantasma de las fake news en las redes sociales para evitar hablar de la violación de derechos humanos en al frontera contra los migrantes.

La cumbre extraordinaria de ministros del Interior convocada de emergencia en Bruselas este miércoles para abordar la crisis en la frontera de Grecia con Turquía se ha resuelto con una conclusiones finales que pasan de puntillas por las imágenes que ha visto medio mundo de migrantes huyendo del hambre y la guerra en Siria a los que se las fuerzas militares griegas cierran el paso con todos los medios.

La Unión Europea "empleará todos los medios necesarios para evitar los pasos ilegales en las fronteras, con el uso de la ley internacional", dice el texto acordado por los 27. Pero nada dice de si la suspensión de las solicitudes de asilo es una violación del derecho internacional como ha denunciado Acnur. De hecho, la UE ha concluido, como dijo el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, que Turquía está cometiendo "un chantaje", pero es incapaz de dictaminar, tres días después de decretarse, qué significa que Grecia haya suspendido la concesión del derecho al asilo. "No van a tolerarse los cruces ilegales", sentencia la UE 24 horas después de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, agradeciera a Grecia ser "el escudo de Europa en estos momentos".

El ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, ha afirmado a su llegada al consejo extraordinario de la UE en Bruselas: "Estamos para manifestar nuestra solidaridad con Grecia. Queremos buscar una postura común en una política que es común de la UE, y conseguir la materialización del acuerdo que ya tuvo lugar con Turquía y los compromisos adquiridos en el año 2016". El acuerdo entre Turquía y la UE concluye que la UE pagará 6.000 millones a Ankara para que gestione los refugiados en lugar de darles paso a la UE.

Grande-Marlaska también ha evitado hablar de las imágenes de violencia de las fuerzas griegas y la suspensión del derecho al asilo: "La Unión Europea, en materia de asilo, inmigración y protección internacional de protección de fronteras, solamente tiene un principio, uno de sus valores fundamentales: el Estado de Derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales".

Si el lunes hablaba de "chantaje" el vicepresidente Schinas, este miércoles lo hacía un miembro de su familia política, el presidente del PPE en el Parlamento Europeo, Manfred Weber. Y daba un consejo: suspender la Unión Aduanera con Turquía, gracias a la cual las exportaciones aumentaron un 400% a la UE.

Answer to Erdoğan: stop blackmailing Europe, at the expense of thousands of people, or the EU will suspend the Customs Union. 4/7 — Manfred Weber (@ManfredWeber) March 4, 2020

La comisaria de Interior, Ylva Johansson, negaba, por su parte, haber "hablado de fake news", pero se negaba a dar crédito a las imágenes de violencia: "Yo hablo de lo que vimos ayer, y eran 1.000 personas desafiando a los guardias de frontera griegos. Hay que proteger las fronteras exteriores, de manera proporcional y respetando derechos fundamentales. No hay contradicción en eso. Es indispensable".

El vicepresidente Margaritis Schinas, ha añadido : "Las circunstancias de Grecia no tienen precedentes, es una situación excepcional. Es muy delicado, no juzgo la situación por lo que veo en las redes. Deploramos cualquier pérdida de vida humana, pero se han hecho falsas promesas, instrumentalización de las personas con fines políticos... Hay que volver a la normalidad".

¿Es ilegal usar pelotas de goma? "No soy el responsable de las operaciones, ni la EC tiene que juzgar una situación excepcional. Es una situación que exige un tratamiento cauto, respetando a la ley, y sin precedentes", contestaba Schinas. Y Johansson justificaba la suspensión del asilo: "La decisión del gobierno griego no consiste en denegar, sino en suspender su examen. Y hay un diálogo para determinar la situación: tienen que cumplir con la legalidad y los derechos fundamentales. Pero en circunstancias especiales hay posibilidad de dar algún paso, sin apartarse de los derechos fundamentales. Hay disposiciones específicas para flexibilidad para plazos en circunstancias especiales".

De los 6.000 millones firmados con Turquía en 2016, se han pagado 3.200 y se han se han comprometido 4.700. Es decir, quedarían 1.300 por asignar. Pero no tardará mucho tiempo en ocurrir, según ha anunciado el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, tras reunirse con el gobierno turco y su presidente, Tayyip Erdogan.

"Desde el punto de vista financiero, hay 6.000 millones que prevemos desembolsar", ha dicho Borrell: "Las cifras indican que hasta hoy hemos comprometido 4.700 millones y hemos desembolsado, pagado en efectivo, 3.200. El resto está en proceso y será desembolsado en este año. Este acuerdo ha sido muy útil para apoyar a los refugiados en Turquía y es algo que, con seguridad, no va a terminar a fines de este año, porque el problema no se ha resuelto. Por el contrario, la situación en Idlib, que no se tuvo en cuenta en 2016, ahora aparece como una fuente adicional de migrantes potenciales y requiere una ayuda, contribución y cooperación continuas de la Unión Europea".

Al apoyo a los sirios tanto a los refugiados en Turquía como en Idlib, se ha referido el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, quien también ha visitado a Erdogan con Borrell: "Reducir las tensiones migratorias actuales en las fronteras de Europa es esencial. Europa está lista para acelerar el apoyo a los sirios en Turquía y sus comunidades de acogida. Se necesita con urgencia un alto el fuego sostenible y una solución política duradera a la crisis de Siria. Todos los actores deben respetar el derecho internacional humanitario. El acceso humanitario es esencial y Europa está dispuesta a proporcionar asistencia adicional para los desplazados en Idlib".

Protesta a las puertas

Un grupo de activistas, acompañado por eurodiputados de la Izquierda Unitaria (GUE), entre ellos la española Sira Rego (IU), el belga MArc Botenga (PTB) y el griego Konstantinos Arvanitis (Syriza) se han concentrado a las puertas del edificio del Consejo de la UE, donde se celebraba la reunión de ministros del Interior, para protestar contra la violencia en la frontera de Grecia y Turquía contra los migrantes.

Solidarity = safe passage to EU



Solidarity = respect for human rights



Solidarity = access to asylum in all member states



We set out our demand for solidarity as EU ministers meet at the European Council building in Brussels.#HumanRights#AsylumSeekers#ThisIsNotSolidaritypic.twitter.com/p20xPvILI5 — The Left in the European Parliament (@GUENGL) March 4, 2020

"Los mandatarios europeos deberían velar por el cumplimiento de los Derechos Humanos en toda la UE, no ir a hacerse fotos con el presidente de un Estado miembro que ha suspendido la Convención de Ginebra y está rechazando con disparos de fuego real a personas refugiadas", ha afirmado Rego.

El también eurodiputado español Miguel Urbán (Podemos) se ha desplazado a Lesbos para seguir la situación.

El campamento de refugiadxs de Moria, en Lesbos, calificado como el peor de Europa, tiene capacidad para 3.500 personas. Sin embargo aquí malviven hoy más de 27.000. Un agujero negro de derechos humanos producto de la Europa Fortaleza, sostenido por ONG y atacado por fascistas pic.twitter.com/7vjIiCltza — Miguel Urbán Crespo (@MiguelUrban) March 4, 2020

"Turquía usa a las personas refugiadas como presión para que la UE no critique su deriva autoritaria e intervención en el Kurdistán. Mientras tanto, la UE las usa para justificar su propia deriva xenófoba y securitaria", ha afirmado Urbán.