Nacho Álvarez, el profesor de Economía que rechaza volver a caer en el "error de la austeridad"

Nacho Álvarez (Madrid, 1977) es el nuevo secretario de estado de Economía Social. Doctor en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, profesor en el Departamento de Estructura Económica de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) e investigador asociado en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI), Álvarez ha sido hasta ahora el secretario de Economía de Podemos. Ha sido el encargado de la parte económica de los programas electorales de la formación desde 2015, en las primeras generales a las que se presentaron.

Hubo un paréntesis en esta labor en Vistalegre II. En aquel proceso de primarias que enfrentó a Pablo Iglesias con Íñigo Errejón en 2017, Álvarez dimitió de su puesto en la dirección de la formación, junto a Carolina Bescansa. Poco después, Iglesias "recuperó" al economista con un puesto de "invitado permanente" en la dirección. "Ha hecho un trabajo fundamental en la Secretaría de Economía, queremos que siga trabajando en esa área y él está de acuerdo", dijo entonces el que ahora será vicepresidente del Gobierno.

Lo que explican al respecto fuentes cercanas a Álvarez es que "Nacho siempre ha sido y es una persona muy leal a Pablo. En los momentos de división ha preferido mantenerse fuera del conflicto pero implicado al cien por cien con el proyecto" y por eso "tiene la absoluta confianza de la dirección".

Dialogante, pausado y poco dado a las estridencias de forma y de fondo, tal y como ha mostrado en debates electorales con portavoces de otros partidos del área económica, Álvarez está preocupado por la vertiente pública de su discurso y cuida mucho sus palabras en las entrevistas. Ha compaginado su labor académica con la política, en la que empezó a militar desde joven. En la Universidad es un profesor respetado y cercano, que bromea a menudo con sus alumnos sobre temas políticos, aseguran fuentes cercanas.

Padre de dos hijos de 6 y 4 años, Álvarez tiene clara su visión sobre la receta ante los retos que plantean el cambio climático y la desaceleración. "La principal prioridad de la política económica para Podemos en este momento es implementar un amplio programa de inversiones que desplace nuestra economía hacia un horizonte verde", dijo en una reciente entrevista con eldiario.es.

Además, es consciente del enfriamiento macroeconómico y opina que precisamente ahora es urgente aplicar un programa ambicioso de nuevas inversiones verdes y moradas, en materia de transición ecológica y también de rehabilitación inmobiliaria y dependencia. "Estas inversiones eran necesarias hace seis meses en nuestro país, pero yo diría que hoy lo son todavía más. No sólo porque atienden retos de medio y largo plazo que tiene nuestra economía, sino porque además hoy ayudarían a que la desaceleración no se transforme en recesión, a que el mercado de trabajo no se enfríe y a que se puedan seguir creando empleos".

Su análisis es que precisamente en este momento apostar por la austeridad sería un error. "Cuando en plena Gran Depresión, en los años 20, Alemania apostó por la austeridad fue un enorme error. Cuando en plena recesión europea en 2010, 2011 y 2012, se apostó por la austeridad, fue un error. Sería un error volver a hacerlo por tercera vez. Sería no haber aprendido nada".

Para su formación "España tiene margen fiscal para acometer estas inversiones en un contexto de tipos de interés negativos. Es difícil no encontrar proyectos de transición energética que no ofrezcan una rentabilidad superior al coste de financiación". Creen que hay una "enorme capacidad" de financiar en este momento los proyectos necesarios. "Pero además el margen fiscal –añade–se construye".

Lo que quiere decir con esto último es que a su juicio España necesita una reforma fiscal que recorte la brecha de recaudación con Europa (alrededor de siete puntos) y ofrezca la capacidad de financiar este tipo de proyectos. "La progresividad fiscal en España es muy limitada", advierte.

Álvarez es coautor de varios libros entre los que destacan Fracturas y Crisis en Europa, Qué hacemos con el paro, Economía Política de la Crisis o Qué hacemos con la deuda. Ha realizado estancias académicas en las universidades de Vestfold (Noruega, 2014), Lisboa School of Economics and Management (Portugal, 2014), y en París VII–Denis Diderot (Francia, 2005).