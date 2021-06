Los sindicatos piden a Hacienda que prorrogue a los 500 refuerzos del SEPE: "Va a haber más retrasos, es un drama"

Solo queda un día, pero los representantes de los trabajadores del SEPE no se resisten a admitir la pérdida de 500 efectivos. "Pedimos a Hacienda que reconsidere la decisión, que prorrogue a los refuerzos, pueden hacerlo", insiste Françoise Calvo, trabajadora del servicio público de empleo y representante de UGT. CCOO y CSIF también han urgido al Gobierno a que se retracte en el cese de estos interinos de apoyo al organismo por la emergencia de la pandemia en un momento "crítico", insisten. Justo el 30 de junio termina también el contrato de otros 635 trabajadores interinos, que pertenecen a otro programa y en principio no se puede extender más porque ya llevan en sus puestos más de tres años. "Es un drama, se van a tener que cerrar oficinas porque no va a haber gente para abrirlas, se van a retrasar las tramitaciones y los pagos de prestaciones. Es un desastre", continúa Calvo.

Los mismos mensajes trasladan desde CCOO, que el viernes se plantó en el Ministerio de Hacienda para pedir a la ministra, María Jesús Montero, que reconsidere su postura. CCOO adelanta que habrá "más retrasos" en la gestión de las prestaciones que "notarán los ciudadanos".

Los sindicatos señalan con claridad al Ministerio de Hacienda, aunque el SEPE depende del Ministerio de Trabajo y la resolución sobre el final de sus contratos está firmada por el Ministerio de Función Pública. En el Ministerio de Trabajo, que dirige la vicepresidenta Yolanda Díaz, señalaron que su petición "era la de renovación total" y adjudican la decisión a los ministerios competentes. Es decir, Hacienda y Función Pública.

"Función Pública nos dijo que iban a prorrogar a los interinos, que estaban esperando la autorización de Gasto. Pero Hacienda ha dicho que no lo autorizaba", sostiene Françoises Calvo de las reuniones y comunicaciones previas a la comunicación del cese de estos 500 interinos de refuerzo con fecha de 30 de julio. En el pasado, se ha prorrogado a los interinos con apenas unas horas respecto a la finalización de sus contratos, por lo que los sindicatos esperaban que este junio ocurriera lo mismo y los 1.500 interinos de refuerzo COVID se mantuvieran en las oficinas públicas de empleo. Pero no ha sido así.

Al final de la semana pasada, el Gobierno comunicó a los sindicatos del SEPE que 500 interinos ya no serían renovados en julio. El resto, 1.000 trabajadores, de momento están prorrogados hasta final de septiembre, sin que se sepa a ciencia cierta qué ocurrirá a partir de esa fecha.

En el Ministerio de Hacienda y Función Pública señalan a elDiario.es que ya "se ha hecho un esfuerzo" para renovar a 1.000 interinos del programa de refuerzo hasta septiembre, que recuerdan que se trata del "70%" de los trabajadores del programa. En estos momentos, insisten en ambos ministerios, la carga de trabajo no es la misma que en los momentos más agudos de la pandemia, cuando había 3,4 millones de trabajadores en ERTE.

Una "tormenta perfecta" contra los ciudadanos

"Claro que ahora no hay la misma situación que en mayo de 2020, pero seguimos con un 350% más de carga de trabajo que antes de la pandemia", asegura Josetxo Gándara, responsable de Acción Sindical del sector de la Administración General del Estado de FSC-CCOO. En estos momentos hay todavía unas 450.000 personas en ERTE debido a la pandemia.

Gándara indica que en 2019, antes de la pandemia, "los trabajadores del SEPE ya no podían con la carga de trabajo que tenían y ahora mucho menos". En esos momentos, el sindicato consideraba que el organismo necesitaba unso 1.500 efectivos para funcionar con normalidad. "Tienen que decir qué quieren: un organismo que funcione o uno que no funcione. Y con esta falta de personal, el SEPE no funciona", añade el sindicalista. "Si quieren que estemos como en 2020, con un bloqueo total, que lo digan", continúa.

En UGT destacan que los expedientes de regulación temporal requieren de mucho trabajo continuo que corre a cargo de personal humano. "Todos los meses hay que mecanizar a los trabajadores las horas de actividad, que van cambiando", explica Françoise Calvo. Dado que hay 635 interinos que salen del organismo el 30 de junio de otro programa, los sindicatos consideran que la decisión del Gobierno de sumar otras 500 salidas más del personal de refuerzo covid es "injusticable". Reclaman que, dado que la pandemia continua y las necesidades de personal también, el Ejecutivo amplíe de nuevo el contrato a estos refuerzos.

Tanto en UGT como en CCOO insisten en que la falta de personal obligará a cerrar algunas oficinas del organismo el mes de julio. "¿Cómo hacemos si se te van 1.135 personas en estas fechas, que hay otra gran parte de la plantilla de vacaciones?", afirma Josetxo Gándara. En CCOO calculan que, "aproximadamente, unas 140 oficinas entran en quiebra con esta decisión, la mitad de ellas porque no queda nadie y el resto que queda un trabajador. No hay holgura ninguna en la plantilla actualmente para una sustitución", continúa Gándara.

En el Ministerio de Trabajo, aunque han defendido la permanencia de los refuerzos, responden que "no tienen datos" sobre cierres de oficinas del SEPE por este motivo. "Sin desconocer los problemas que ocasiona la retirada progresiva de estos efectivos, que tiene que verse compensada con un refuerzo para la gestión no solo de la pandemia, el funcionamiento ordinario del organismo no va a verse perjudicado", afirman sobre los problemas en la gestión de la que advierten los sindicatos.

Trabajo "está procurando soluciones estructurales para que la labor de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal se desarrolle en condiciones adecuadas", añaden fuentes del Ministerio.

Los portavoces de CCOO y UGT aseguran que la postura de los sindicatos es intentar revertir las salidas hasta el último minuto, mañana 30 de junio. Si los ceses tienen lugar, los sindicatos optarán por una estrategia de confrontación y movilización, aseguran. "No podemos con el trabajo que hay, el personal está cansado y las cargas no dejan de subir", sostiene Calvo.