Aitor Esteban: "Si alguien puede poner a Vox en su sitio es el PP"

La irrupción de Vox en el Congreso de los Diputados ha tensionado el ambiente y no solo entre políticos. Los insultos han sustituido al diálogo y a las propuestas y las descalificaciones personales abundan en cada una de las intervenciones de sus dirigentes. Así lo ha explicado el portavoz del PNV Aitor Esteban durante su conferencia 'La irrupción/normalización del fascismo en el Parlamento' que ha tenido lugar este jueves en Bilbao.

Según Esteban, el objetivo de partidos políticos como Vox se basan en ocupar el mayor espacio posible y atacar de forma sistemática y con descalificaciones genéricas y ello ha revolucionado la política convirtiéndola en ataque. "La política ya no es propositiva, la política ahora es 'en contra de'. Se trata de crear una imagen del otro, de insultarle, deshumanizarle. De decir que lo que el otro dice no vale para nada absolutamente sin dar ningún motivo. Es algo que hacen todos en general, pero lo de Vox ya es la leche", ha señalado el portavoz del PNV, en un acto que ha tenido lugar en la Fundación Sabino Arana.

Durante la conferencia, Esteban ha leído discursos de líderes de Vox como Santiago Abascal descalificando a otros miembros del Congreso e incluso al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Esa chulería, ese anular al otro, el amedrentarle, el ocupar todo el espacio público, el imponerse por encima de la voluntad popular...La libertad, libertad con mayúscula y no la de ir a tabernas, es algo que no está asegurado. Confío en que las nuevas generaciones tengan muy presente que la libertad y la democracia nunca están aseguradas, siempre hay que estar atentos y defenderlas.

Ante los ataques Vox, según Esteban, "nadie quiere mojarse", el PP sigue la senda de que "no todas las ideas de Vox son malas", mientras que el PSOE apuesta por "la táctica del avestruz", tratar de evitar el confrontamiento para que no consigan un mayor protagonismo. "A veces se entra a debatir demasiado. ¿Te vas aponer a discutir y a defenderte de sus insultos, de las bobadas que dicen? Lo que creo es que hay que ponerles en su sitio y decirles que con eso no van a ningún sitio. Para eso hay que ser precisos, pero diciendo las cosas claras. Creo sinceramente que en el parlamento deberíamos ser más precisos, pero si alguien puede poner a Vox en su sitio es el PP. Si el PP dice las cosas claras de 'esta raya no puedes traspasar', 'esto no es democrático y 'tus planteamientos ni hablar' estará mandando un mensaje a la sociedad y estará poniéndole en su sitio. Es algo que echo de menos y se lo he reclamado muchas veces", ha confesado.

Como estrategia para combatir los mensajes fascistas ha aconsejado comenzar a hacerlo en espacios pequeños como bares o lugares de trabajo. Preguntado por si existe alguna vacuna contra "el virus del fascismo", ha apuntado que "retroceder es sumarse y sumarse nunca". "La inmensa mayoría y la gente que tiene responsabilidades tiene que da un paso al frente. El lenguaje de Vox hoy es habitual en las calles de Madrid o Valladolid y no pasa nada", ha lamentado Esteban.

Esteban también ha destacado algunas actitudes fascistas de partidos como el PP o Ciudadanos, dos partidos que con sus discursos cada vez más extremistas, "han ido pavimentando el suelo a Vox". En este sentido, ha recalcado que la "democracia puede llegar a estar en peligro" dependiendo de "qué decisión tome el PP". "Hoy por hoy, si les necesitan para llegar al Gobierno y con ellos hacen número, lo harían. La cuestión es que con la ayuda de Vox es muy complicado que lleguen al Gobierno porque si todo el mundo sabe que van a Gobernar con Vox es muy difícil que algunos votantes se acaben descantando por el PP. Ahí no va a haber un 'Efecto Ayuso', no todo el país es Madrid", ha concluido el político.