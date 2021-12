Asteguieta es un pequeño barrio-pueblo de las afueras de Vitoria, ubicado a orillas del Zamora. En la década de 1990 se convirtió en lugar de peregrinación por albergar el primer gran centro comercial de las afueras, un Eroski que ahora se halla abandonado, lleno de grafitis y en dudoso estado de conservación. Este viernes, la zona ha amanecido completamente anegada por la crecida del río.

Las campas son lagos, el parque de la ribera está impracticable, las carreteras están cortadas -para enfado del conductor de un Peugeot 406- y a los ojos de los puentes, los modernos o los antiguos de piedra, les queda poca mirada ya. Son las 9.30 horas y queda al menos otro día entero de lluvias intensas.

En verdad, en Vitoria lleva lloviendo casi tres semanas seguidas. Algunos días incluso ha nevado, con lo que eso conlleva en los deshielos. Aguas arriba del Zadorra están los embalses de Ullibarri-Gamboa, que dan de beber a esta capital pero también a Bilbao. Este jueves estaban al 86% de su capacidad. Este viernes a las 7.00 horas ya rozaban el 93%. Se está desembolsando a razón de 56.000 litros por segundo y el cauce no lo está soportando.

De él salen chorros a borbotones a los campos anexos. La carretera principal está cortada justo al pasar la fábrica más grande de Euskadi, la de Mercedes-Benz, y el mercado de mayoristas, una vía muy transitada en día laborable. El cartel de 'Bienvenidos a Vitoria-Gasteiz, Green Capital' se yergue ahora solitario con la chimenea de la antigua azucarera de fondo.

☔️ VÍDEO | Así está Asteguieta, zona cero de las inundaciones del Zadorra en Vitoria 👉 https://t.co/6FRtjARoAb pic.twitter.com/APu6AoaJCQ — elDiario.es Euskadi (@eldiarioeus) 10 de diciembre de 2021

"Lo he visto así dos o tres veces, aunque quizás no tanto como ahora", cuenta un vecino, ya veterano, que ha optado por hacer fotografías de las riadas debajo de su paraguas y pertrechado de anorak granate. Suenan sirenas de fondo. Los equipos de emergencias están trabajando en la zona porque en algunos bloques de viviendas las aguas les impiden el paso. En Radio Euskadi han informado de que dos coches han tenido que ser auxiliados por los Bomberos al no poder circular.

En otro distrito de las afueras de Vitoria, Abetxuko, la anchura del Zadorra se ha duplicado. El agua circula a gran velocidad y hay árboles cubiertos ya varios metros. Algunas calles de este barrio están cortadas. También lo está una de las salidas principales a la autovía que une a Vitoria con Bilbao.