La COVID-19 se expande en residencias y deja otros cuatro fallecidos mientras Euskadi admite una subida de la gripe

La COVID-19 continúa subiendo en las residencias vascas. Los casos activos han pasado de 201 a 280 en una semana y casi son tres veces más que hace dos semanas, cuando se detectó el punto de inflexión. En los últimos días, cuatro internos que habían dado positivo han fallecido. La tendencia ascendente, aunque lenta por el momento, es general en toda la sociedad. “No conseguimos estabilizar el ratio de evolución del contagio”, ha señalado este martes el consejero-portavoz, Bingen Zupiria. El Gobierno vasco, además, ha explicado que ha detectado ya una subida de casos de gripe, aunque de momento sin repercusión hospitalaria.

En el caso de las residencias, el parte de cada martes de las diputaciones de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa arroja que hay 29 brotes activos de COVID-19, uno más que hace siete días. Sin embargo, los casos han subido hasta 280, un 40% más. Los cuatro fallecidos elevan a 1.197 los decesos totales en dos años largos de pandemia.

Es Bizkaia el territorio con más focos, 15 de los 29. Las afectadas son casi el 10% del total de centros. Allí los positivos activos pasan de 107 a 153. Hace ya meses que la Diputación vizcaína no detalla el reparto de los infectados, como tampoco concreta de dónde eran los dos mayores fallecidos con COVID-19 esta semana. Sí explica que hay otros once mayores hospitalizados y que tiene 89 profesionales contagiados y 19 más aislados por ser contactos estrechos.

En Gipuzkoa hay una decena de brotes. Los casos suben de 77 a 103 tras una semana con 93 contagios, 65 recuperados y 2 decesos. Las muertes se han dado en Otezuri de Zumaia y en la Cruz Roja de Irún. En el centro de Zumaia, desde que se inició el actual brote ha habido 89 positivos y es el segundo deceso registrado. En el centro irunés han sido diez los casos, hasta el momento, y es el primer fallecimiento. En Iurreamendi de Tolosa, Sanmarkosene de Errenteria y San Martín de Azpeitia hay más de una veintena de casos activos. Los trabajadores de baja son 25, procedentes de 16 residencias.

En Álava no ha habido muertes por COVID-19 en los últimos días. Hay cuatro residencias con casos, Aurora y San Prudencio en Vitoria, Samaniego en la localidad homónima de la Rioja Alavesa y Zubitxu en Txintxetru, que acumula 17 de los 24 casos totales. Indica la Diputación que todos los contagiados tienen cuadros leves y que la persona hospitalizada lo está por motivos distintos al coronavirus. Hay 26 gerocultores con COVID-19.

“La pandemia no ha acabado”, ha constatado preguntado por la situación epidemiológica el portavoz autonómico, Zupiria. La titular de Salud, Gotzone Sagardui, lleva un mes sin comparecer tras el Consejo de Gobierno semanal. Aunque no ha anunciado ninguna medida específica, el portavoz sí ha señalado que el Ejecutivo está “muy atento” a los cambios al alza que se están detectando “en todo el mundo”. De hecho, “se pone especial atención a las situaciones de confinamientos en China”. Euskadi, en todo caso, se queda con que se mantienen “estables” los datos de hospitalizados aunque crezca “algo” la incidencia.

Eso sí, ha explicado que sí se ha notado que “está habiendo un aumento de casos de gripe”. No ha dado más datos, aunque fuentes sanitarios indican que no hay una especial afección hospitalaria. Estas fuentes añaden que no hay datos tan concretos como con la COVID-19 porque “no se hacen pruebas a todo el mundo” pero recalcan: “No hay motivos para la alarma”. Este miércoles, el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza) ofrecerá datos sobre la campaña de vacunación antigripal.