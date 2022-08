Dan por controlado el incendio de Álava que ha llevado a desplegar a bomberos de cuatro comunidades autónomas

El incendio que ha arrasado durante la tarde de este domingo y la mañana de este lunes la zona de la sierra de Txulato, en el término municipal de Zambrana, situado al sur de la provincia de Álava, se ha dado ya por controlado, según ha dado a conocer Aitor Abecia, alcalde de la localidad. Las llamas, según las primeras hipótesis que se barajan, se habrían originado en un campo de cereales a raíz de una colilla arrojada desde un vehículo. Hasta la zona, en el entorno de Santa Cruz del Fierro y el monte Txulato, se han tenido que desplazar en las últimas horas dotaciones de helicópteros y avionetas de los bomberos de Navarra, La Rioja y Miranda de Ebro (Burgos). “El incendio está estabilizado, a falta de perimetración”, han confirmado desde SOS Deiak.

El fuego sigue arrasando la sierra del #txulato y hace más de dos horas que han desaparecido los helicópteros prestados por otras comunidades autónomas.



Y claro como aquí no tenemos! porque nos hemos dedicado a inaugurar parques de bomberos que no pueden hacer nada en el monte.. pic.twitter.com/1IledM91b4 — Aitor Abecia Jmz. de Aberasturi (@Aitor_Abecia) 7 de agosto de 2022

El alcalde de la localidad, Aitor Abecia, de una agrupación independiente, ha informado en la mañana de este lunes de que el fuego se había dado ya por controlado y que se había dado paso a las labores de enfriamiento de la zona. “La noche ha sido muy dura. El trabajo se ha hecho a pie de incendio, porque, por seguridad, las unidades aéreas no pueden trabajar por la noche. Se han ido haciendo cortafuegos naturales con pequeños incendios controlados, se ha ido apaciguando el fuego, que ya está controlado. Ahora se está humedeciendo y refrescando la zona. No hay mucho aire y afortunadamente se ha parado el viento norte de ayer [por este domingo] que dificultó las labores de extinción. Ha refrescado y ha permitido combatir el fuego con más medios”, ha explicado, preguntado por este periódico. “La reflexión que intento hacer después del desastre: es una pena que Euskadi no cuente con una unidad aérea de extinción. Siempre somos el segundo plato de las comunidades colindantes. Hace dos años, Euskadi contaba con un helicóptero, pero ahora no tiene ni helicóptero ni hidroavión. Y con la masa forestal que tenemos en Euskadi, es algo que me preocupa. Un vecino lo vio y prácticamente lo extinguió con garrafas de agua, pero se extendió de forma inevitable”, añade.

Incendio #txulato #zambrana controlado, unidades de extinción refrescando la zona para no se active.



Mila esker a todas las brigadas terrestres y aéreas por su incansable trabajo.



Políticas de Euskadi! Euskadi es de las pocas que NO cuenta con un helicóptero de extinción. pic.twitter.com/xr3whk2Ud0 — Aitor Abecia Jmz. de Aberasturi (@Aitor_Abecia) 8 de agosto de 2022

Abecia, ya desde este domingo, se ha mostrado muy crítico con los recursos de los que dispone Euskadi y con la gestión de incendios que permiten hacer. “¿De qué sirve tener cuatro dotaciones de bomberos terrestres si no pueden acceder al monte? [Se necesitan] más helicópteros y más gestión ambiental de los montes; están abandonados los cortafuegos, los caminos forestales...”, se ha quejado en una serie de mensajes publicados en Twitter. “Euskadi es una de las pocas [comunidades autónomas] que no cuenta con un helicóptero de extinción. Un monte abandonado es el principal enemigo para combatir un incendio, [y ya] es la segunda vez en treinta años que se quema la sierra del Txulato”, ha añadido. “El fuego sigue arrasando la sierra del Txulato y hace más de dos horas que han desaparecido los helicópteros prestados por otras comunidades autónomas. Y claro, aquí no tenemos, porque nos hemos dedicado a inaugurar parques de bomberos que no pueden hacer nada en el monte”, protestaba también a última hora del domingo.

Las llamas han obligado también a cortar la carretera A-3126, que conecta la localidad de Ocio con la de Berganzo, a la altura del kilómetro 31 en ambos sentidos. A primera hora de la mañana de este lunes, el tráfico no se ha restablecido todavía.