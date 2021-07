Decenas de personas se concentran en Bilbao para denunciar una agresión homófoba a dos jóvenes, la tercera en menos de un mes

Decenas de personas se han concentrado este lunes en Bilbao para denunciar la agresión homófoba que sufrieron dos jóvenes la madrugada del domingo en el centro de la ciudad, la tercera agresión de este tipo ocurrida en Euskadi en el último mes. La coordinadora LGTBI 28-J de Bizkaia, compuesta por un grupo de asociaciones que defienden los derechos LGTBI, ha denunciado los hechos que tuvieron lugar sobre las 00.10 de la noche cuando según informa 'El Correo', dos jóvenes se estaban "dando un beso en la calle" y un individuo "comenzó a insultarles, a llamarles maricones e hijos de puta".

"Nos manifestamos contra la oleada de agresiones que estamos sufriendo desde el asesinato de Samuel en A Coruña y desde antes incluso. Desde las de Basauri y Zornotza y todas las que sufrimos desde siempre. Denunciamos que no es un caso aislado, sino un problema estructural que castiga toda disidencia sexual o de género. Un sistema de dominación que nos apaliza en las calles cuando protestamos por nuestras vidas. Hoy nos vemos obligades a salir a la calle para denunciar que esa misma noche del sábado se dio una agresión homófoba. Dos personas se vieron perseguidas y agredidas en el Casco Viejo al grito de 'maricón'. Aquí estamos para hacer frente a los homófobos", han denunciado desde la Coordinadora LGTBI 28-J de Bizkaia durante la concentración, que ha tenido lugar en la plaza Unamuno.

Fuentes de la Policía Municipal de Bilbao confirman a este diario que tras el aviso, una patrulla acudió al lugar de los hechos, la calle de los Fueros. Según informan, un joven había sufrido "un trato vejatorio e insultos", a consecuencia tuvo un ataque de ansiedad y fue atendido por una ambulancia. Gracias a la descripción facilitada por los testigos se identificó a la persona. Sin embargo, al no haber denuncia no se ha comenzado ninguna investigación al respecto. "Estamos a la espera de la denuncia para proceder con la investigación, hasta el momento no ha denunciado nadie", apuntan las mismas fuentes policiales.

Denunciamos que no es un caso aislado, sino un problema estructural que castiga toda disidencia sexual o de género Coodinadora LGTBI 28-J de Bizkaia

El Ayuntamiento de Bilbao también ha querido mostrar su rechazo y a través de una declaración aprobada por todos los grupos políticos del consistorio ha instado a la ciudadanía a "no ser cómplice de ningún tipo de violencia contra el colectivo LGTBI".

En la declaración han mostrado "su rotundo rechazo al ataque homófobo sufrido el pasado domingo en Bilbao al tiempo que manifiesta su apoyo y solidaridad a sus familiares, amigos y amigas y personas de su entorno". "Consideramos esta violencia como una grave vulneración de los Derechos Humanos y un problema social de primer orden, que atenta contra la dignidad y la integridad física y moral de las personas LGTBI", han añadido. Además, se han comprometido a poner "todos los recursos necesarios para que estos actos sean erradicados de nuestra sociedad".

Este tipo de agresiones no son sino la expresión más despreciable de la violencia lesbohomófoba y de la falta de libertad que todavía padece nuestra sociedad Ayuntamiento de Bilbao

"Este tipo de agresiones no son sino la expresión más despreciable de la violencia lesbohomófoba y de la falta de libertad que todavía padece nuestra sociedad en cuanto al respeto a la orientación sexual de las personas y contra la que este Consistorio se opone de manera contundente. (...) Todas y todos debemos posicionarnos activamente ante cualquier expresión de violencia homófoba denunciándola, no consintiéndola, no permaneciendo en silencio y mostrando nuestro apoyo a quienes la hayan sufrido y a su entorno", han finalizado.

La ocurrida en la madrugada del domingo se trata de la tercera agresión homófoba ocurrida en menos de un mes. Durante la manifestación también ha querido denunciar los ataques recuentes a personas homosexuales en Euskadi. Hace unas semanas se hizo viral un vídeo en el que cuatro jóvenes de Donostia bromeaban acerca de pegar y hasta matar a personas homosexuales con sus propias manos. "Imagínate metiéndole un puñetazo y así, tumbándolo", decían en el vídeo. Las amenazas llegaron a cumplirse cuando Ekain, un joven de Basauri, fue atacado entre 13 personas, 9 de las cuales están siendo investigadas por la Ertzaintza, al grito de "maricón de mierda". En su caso, el joven tuvo que ser trasladado al hospital después de que los golpes le dejaran inconsciente. Semanas más tarde Bizkaia vivía otra agresión homófoba cuando un joven de Amorebieta fue objeto de una agresión física y verbal por su orientación sexual.

Las personas homosexuales en "el punto de mira"

¿Los ataques a homosexuales están aumentando? La investigadora y Doctora en Sociología por la UPV/EHU, Iraide Fernández, opina que puede que sin quererlo, se esté poniendo últimamente a las personas LGTBI en el "punto de mira". "Estamos en un punto muy determinado, el Orgullo, la Ley Trans, estamos poniendo en el punto de mira y haciendo visible al colectivo y ¿es posible que eso haya hecho que haya cierto repunte de agresiones? Es posible. Te lo estoy diciendo sin los datos en la mano porque eso habría que comprobarlo. La cuestión es que nunca sabemos cuántos casos de estos hay porque no todo el mundo lo denuncia. Está bien que estos casos se hagan polémicos, que las personas los denuncien, que se investiguen y efectivamente esto puede animar a otras personas.

Solo el 18% de la sociedad vasca piensa que existe una discriminación por pertenecer al colectivo LGTBI Iraide Fernández — Investigadora y Doctora en Sociología

Según confirma Fernández y lo muestra así en el estudio de Ikuspegi 'Discriminación y diversidad en la CAE: perspectivas, ámbitos y colectivos', tan solo un 5% de las personas que han sufrido discriminación de algún tipo lo denuncia y el 18% de la sociedad en general piensa que existe una discriminación por formar parte del colectivo LGTBI. "Si preguntamos por los motivos por los que no se denuncia aparecen dos. No es porque no sepamos qué tenemos que hacer o porque tengamos miedo a represalias. No. Es porque no nos fiamos de los mecanismos institucionales para solucionar el problema. No nos fiamos de la policía, pensamos que no va a servir para nada denunciar y por otro lado porque lo hemos naturalizado porque las personas detectan discriminación, pero piensan que ese es su día a día", señala la investigadora a este periódico.

"Me resulta curioso cómo invisibilizamos algunas discriminaciones que para mí son claras. Solo el 18% piensa que existe una discriminación por pertenecer al colectivo LGTBI y la semana pasada el asesinato de Samuel, aquí hace nada la agresión homófoba en Basauri y aun así seguimos pensando como sociedad que el tema de la LGTBIfobia lo tenemos superado. No vemos esas agresiones y las invisibilizamos", critica Fernández.