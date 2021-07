Emakunde rechaza las declaraciones del 'tiktoker' Naim Darrechi en las que presume de no utilizar preservativo

La directora de Emakunde, Izaskun Landaida, ha rechazado este martes las declaraciones del 'tiktoker' Naim Darrechi, con más de 26 millones de seguidores en la plataforma de vídeos Tik Tok y siete millones en Instagram, realizadas en una charla con el 'youtuber' Mostopapi (1,8 millones se suscriptores en la plataforma). "Solo contribuyen a seguir cosificando y denigrando a las mujeres", ha señalado Landaida en relación a los mensajes vertidos por Darrechi, según ha informado Europa Press.

El 'influencer' mallorquín admitía en el vídeo haber engañado a las mujeres con las que había mantenido relaciones sexuales sin utilizar preservativo afirmando que era estéril. “Le digo, tranquila, me he operado para no tener hijos”, es una de las frases que decía haber utilizado. También confesó en el vídeo que solía eyacular dentro de estas mujeres y que "nunca ha pasado nada".

Los fragmentos de la charla en los que se jactaba de este comportamiento se viralizaron este lunes en redes sociales y llegaron hasta la cuenta de Twitter de la ministra de Igualdad, Irene Montero, que escribía: "Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión. Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro". También anunció que pondrían la situación en conocimiento de la Fiscalía y el mismo lunes envió una carta a la fiscal de la Sala delegada de Violencia Sobre la Mujer para que considerase "iniciar una investigación" sobre las declaraciones de Darrechi y su veracidad.

Quitarse el preservativo o eyacular dentro sin consentimiento es hoy abuso sexual y la Ley #SoloSíesSí lo reconocerá como agresión



Presumir ante 26mill de seguidores de algo así refleja la urgencia de poner el consentimiento en el centro. Lo pondremos en conocimiento de Fiscalía pic.twitter.com/SSMM7FOzvb — Irene Montero (@IreneMontero) 12 de julio de 2021

Landaida ha recordado que "desgraciadamente llevan advirtiendo desde hace bastante tiempo del peligro de estos mensajes que la juventud recibe a través de las redes sociales. Son mensajes machistas, sexistas, que lo único a lo que contribuyen es a seguir cosificando con mensajes misóginos que denigran a las mujeres". "Es una cuestión en la que tenemos que seguir trabajando", ha indicado Landaida, y ha añadido que existen "diferentes herramientas para frenar este tipo de situaciones". Asimismo, ha precisado que "unas pueden ser las legales", pero que como sociedad hay que trabajar, implicarse y comprometerse.

Tras lo ocurrido, Darrechi, de 19 años, pidió perdón en su cuenta de Instagram y admitió que sus comentarios "estaban fuera de lugar". Este martes ha vuelto a subir contenido a esta red social y ha añadido que, aunque "él ha hecho una mala acción", quiere que "esto marque un antes y un después". A continuación, ha preguntado de manera retórica si "hay que señalar a un chico que tiene 26 millones se seguidores y 19 años" o "a la gente que desde el gobierno no les hace caso y no se quiere dar cuenta de que son un canal de comunicación". También ha argumentado que si su papel en redes sociales estuviese regulado "no pasarían este tipo de problemas". "No debemos permitir que este tipo de mensajes circulen y tenemos que frenarlos", ha insistido.

La directora de Emakunde ha advertido de que es necesario "trabajar con la juventud" y "poner a su disposición herramientas que les ayuden a discernir cuáles son los tipos de mensajes que reciben". "No podemos olvidar que son personas que están en construcción y realizan un uso diario de este tipo de herramientas y de las redes sociales. Debemos explorar e identificar cuáles pueden ser las estrategias para frenar este tipo de mensajes y situaciones, que lo único que hacen es contribuir a que se siga cosificando y se sigan expandiendo los mensajes misóginos, machistas, sexistas que queremos desterrar", ha concluido.