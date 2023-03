Euskadi comunica a otras 1.264 familias que pueden ejercer el derecho a una vivienda protegida

El Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes del Gobierno vasco ha comunicado, a través de carta, a 1.264 familias que cumplen los requisitos para solicitar el derecho subjetivo de vivienda. Se trata de personas inscritas en Etxebide que, cumpliendo las exigencias planteadas por la Ley, todavía no lo han tramitado. Los requisitos para solicitar el derecho subjetivo de vivienda son no estar en posesión de vivienda ni alojamiento estable o adecuado, estar inscritas en el Registro de Solicitantes de Vivienda Protegida y Alojamientos Dotacionales de Etxebide en régimen de alquiler con una antigüedad mínima de 4 años, no superar los 15.000 euros de ingresos ponderados máximos anuales en unidades convivenciales de tres o más miembros, los 12.000 euros en unidades convivenciales de dos miembros y los 9.000 en unidades convivenciales de un único miembro.

En la notificación, que se ha empezado a distribuir esta semana, se les informa, además, de los pasos que tienen que dar para tramitar el reconocimiento, así como dónde presentarla física y telemáticamente, según ha informado el Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes . Todas las cartas van acompañadas de la correspondiente solicitud. Territorialmente, de las 1.264 comunicaciones 219 corresponden a Álava, 642 a Bizkaia y 403 a Gipuzkoa.

La satisfacción del reconocimiento del derecho subjetivo supone la adjudicación de una vivienda en régimen de alquiler o, en el caso de que no existan viviendas disponibles, el acceso a una prestación económica, con un máximo de 300 euros mensuales, que se deberá destinar en exclusiva al pago de dicho alquiler.

Tras la puesta en marcha de la Ley de vivienda, en Euskadi, a día de hoy, tienen ya reconocido y en vigor el derecho subjetivo 7.659 familias. De ellas, 1.404 pertenecen a Álava, 5.037 corresponden a Bizkaia y 1.218 a Gipuzkoa.