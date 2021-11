Euskadi identifica el primer caso de la variante delta plus del coronavirus

La consejera de Salud, Gotzone Sagardui, ha confirmado este martes que en Euskadi ha aparecido ya el primer caso de la variante delta plus del Sars-Cov-2. un subtipo de la variante delta que llegó en primavera y que originó la gran ola del verano. Sin embargo, ha recalcado que "el incremento [de la pandemia en las últimas semanas] no está identificado con este caso". "La variante delta plus no está mostrando una significativa potencia superior en la capacidad de contagios", ha apostillado Sagardui.

Euskadi pedirá autorización judicial para aplicar el 'pasaporte COVID' en ocio nocturno y restaurantes

Saber más

El 31 de diciembre de 2020 fue cuando aparecieron los primeros casos confirmados de la variante alfa, de origen británico y que relevó a la cepa salvaje del coronavirus, la que llegó en febrero de ese año. Meses después, en mayo, un brote en un carguero atracado en el puerto de Bilbao generó el primer caso de delta, de origen indio. Ha habido más mutaciones detectadas -se van identificando con las letras del alfabeto griego- pero ninguna ha tenido la misma implantación que esas dos.

Por otro lado, el Departamento de Educación ha informado de que la Eskola Txikia Txirrita de Ereñotzu, un centro público dentro del término municipal de Hernani, está clausurada totalmente por los casos de COVID-19 desde este lunes. Tiene cerradas sus seis aulas. Además, hay otras 31 cerradas correspondientes a 20 centros en el resto de la comunidad autónoma. Son un 0,21% de los 17.470 grupos que conforman en el curso 2021/2022 la enseñanza no universitaria.