Bizkaia y Gipuzkoa presentan los presupuestos más altos de su historia a la espera de que se sume Álava

Las diputaciones forales de Bizkaia y Gipuzkoa han presentado este viernes sus respectivos proyectos de presupuestos generales para 2022, en ambos casos los más elevados de la historia. En Gipuzkoa, se plantea un presupuesto propio de 1.042 millones de euros, 59 millones más que en 2021, lo que supone un aumento del 6% respecto al año anterior. El de Bizkaia asciende a 8.886,1 millones de euros, 915,3 millones más que en 2021.

El diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, ha remarcado que se trata del "mayor presupuesto de la historia" de la institución foral, "ambicioso y diseñado en clave de futuro". Según ha destacado y recoge Europa Press, la propuesta busca "construir un mañana más social, sostenible y competitivo". "Aumentamos la inversión social, para proteger a quienes más han sufrido los efectos de la pandemia y que la recuperación llegue a todas las personas; destinamos más recursos a promover el relanzamiento económico y poner las bases de la economía del futuro; y redoblamos nuestro compromiso con la sostenibilidad, la lucha contra el cambio climático y el cuidado del medio ambiente", ha destacado.

El proyecto presupuestario se debatirá en la Cámara, primero en comisión, luego a través de enmiendas y finalmente en sesión plenaria. Será un proceso que durará en torno a dos meses y, según las previsiones, las cuentas forales de 2022 podrían recibir el visto bueno definitivo de la Cámara foral antes de final de año. En su intervención, el diputado general ha recordado que el escenario global sigue condicionado por la pandemia de la y las incertidumbres económicas, pero que, "en gran parte gracias a la vacunación, estamos en plena recuperación". "Los principales indicadores económicos apuntan a ello y nuestras previsiones de recaudación nos indican que cerraremos el año con una recaudación de récord. Para el año que viene, la previsión es que sigamos creciendo", ha explicado.

En su intervención, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha subrayado que el proyecto de presupuestos está diseñado para impulsar la recuperación tras la pandemia, ayudando a la actividad económica y el empleo y avanzando en el desarrollo de proyectos puestos en marcha para afrontar las transiciones que requiere el territorio. De esta forma ha explicado que se pasa de un presupuesto de emergencia, como era el del año pasado, a uno "de ilusión" para volcarse en las prioridades, impulsar la recuperación y ayudar a la actividad económica y al empleo, para progresar "juntos".

El proyecto contempla partidas destinadas a generar actividad económica y "modernizar" el territorio, así como inversiones para avanzar en materia sociosanitaria impulsando la innovación social y llevar a cabo tres transiciones: digital, energética y movilidad más sostenible. Rementeria ha detallado, en primer lugar, la transición de los cuidados de larga duración, con el impulso a proyectos como los centros EtxeTIC, el plan de formación en cuidados o el centro intergeneracional de Getxo. La transición a una movilidad más sostenible se volcará en un servicio público de bicicletas eléctricas, caminos naturales o la incorporación de vehículos híbridos a la flota de Bizkaibus.

Asimismo, el diputado general ha citado diferentes partidas dirigidas a incrementar la inversión productiva, que genera actividad económica y empleo y moderniza el territorio. Entre ellas, los primeros trabajos para cubrir la Avanzada en Leioa, las obras de la bicipista Amorebieta-Iurreta y el bulevar de la ría, la recuperación del bosque de Oma, o la puesta en marcha del Centro Internacional de Emprendimiento en la Torre Bizkaia. Rementeria ha valorado que este presupuesto "mejora" la calidad de vida y los servicios públicos que ofrecen las instituciones, al incrementar notablemente la financiación municipal —los 112 ayuntamientos de Bizkaia van a disponer de 112,2 millones de euros más que en 2021— así como la aportación al Gobierno vasco y el Cupo.

"Récord" de inversión en Álava

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha anunciado que los presupuestos alaveses de 2022 se presentarán el próximo 15 de noviembre y serán "los presupuestos más altos" de la Diputación y "fundamentalmente inversores", con "récord" en esta materia. "La inversión es muy importante para empujar la recuperación económica y generar empleo", ha defendido en entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press.

González ha explicado que el Gobierno foral comenzará una ronda de negociación con los partidos de la oposición para ver "con qué disposición vienen" y ha expresado su deseo de que se llegue a un acuerdo sobre las cuentas, que en años anteriores "no ha sido posible". En relación a la llegada de fondos europeos, ha subrayado que "todos nos jugamos mucho" en que el reparto de los recursos llegue a "proyectos transformadores". A su entender, "no debería hacerse una lectura territorial". Asimismo, ha reiterado que, en el caso de la Diputación de Álava, ha decidido desarrollar proyectos "haya o no haya financiación europea", aunque esta supondría "mayor rapidez" y "mayor dotación presupuestaria".