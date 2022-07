Se investigan en Euskadi tres denuncias de pinchazos para una posible sumisión química

Tras los casos de San Fermín, en Euskadi se investigan tres denuncias por pinchazos en contextos festivos, presuntos casos de sumisión química. Además, los delitos contra la libertad sexual han aumentado en Euskadi un 51% en comparación con 2019, año prepandemia, y un 20% respecto a 2021, según los datos aportados por el vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka que ha indicado que les ha hecho “encender un poco las alarmas”. En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha manifestado que el verano contribuye a que la gente esté más en la calle y ello “favorece la multiplicación de los delitos”.

El vicelehendakari, que no ha querido hacer un vaticinio de lo que pueda ser el verano, ha indicado que en el primer semestre del año se registra un incremento en algunos delitos, y ha reconocido que había una cierta expectación sobre cuál iba a ser la conducta de la sociedad vasca desde el punto de vista de la criminalidad a partir del momento en el que desaparecieran las restricciones por la pandemia. El consejero de Seguridad ha manifestado que se ha dado un incremento, sobre todo, en algunos tipos delictivos, como los relacionados con las lesiones porque hay “mucha pelea” en la calle, los delitos contra el patrimonio, sobre todo los delitos con violencia en las personas y con fuerza en las cosas.

Además, ha añadido que también han detectado un incremento “notable” de los delitos contra la libertad sexual, que les obliga a “prestar atención” y a “encender un poco las alertas” por lo que pueda ocurrir a lo largo del verano. En concreto, ha explicado que los delitos contra la libertad sexual en el primer semestre han crecido un 20% respecto al mismo periodo de 2021, pero un 51% respecto a 2019, “el último año con normalidad” antes de la pandemia. El titular de Seguridad ha añadido que, en concreto, las agresiones sexuales, las más graves, el incremento ha sido de un 31% aproximadamente respecto al año pasado y en un 48% en comparación con 2019.

El consejero ha señalado, en relación a este tipo de delitos, probablemente lo que experimenta un incremento más claramente no sea tanto el número de delitos como el número de las denuncias. Josu Erkoreka ha afirmado que hay delitos en los que la “criminalidad oculta” -al no denunciarse- no existe como en los robos por violencia, pero los delitos sexuales han sido históricamente el ámbito en el que “más claramente ha aparecido la existencia de de una criminalidad oculta notable” porque las víctimas “lo ocultaban”.

En cambio, cree que ahora, con una labor de concienciación de comunicación y de sensibilización a la sociedad, se está consiguiendo que la gente “ahora sí identifique como delito lo que antes no identificaba como tal ahora y sí se sienta animada a denunciar lo que antes procuraba aparcar y meterlo en el cajón”. Según ha indicado, eso es “positivo” y también está permitiendo descubrir la envergadura de la actividad delictiva en el ámbito de la libertad sexual que es “mayor” de lo que se pensaba “y mucho más preocupante”.

Sobre el perfil de los agresores, Erkoreka ha apuntado que, por regla general, “hay un componente joven en este tipo de delitos” y ha afirmado, por otra parte, que la “figura de la manada es excepcional o marginal” y lo habitual es un “agresor conocido”. Respecto a los casos de sumisión química, ha apuntado que en Euskadi ha habido tres denuncias, dos en Vitoria y una en Santurtzi, y, según ha precisado, los pinchazos son reales y se han hecho pruebas médicas para ver cuál ha podido ser su incidencia, sin que todavía tengan claro “cuál es el sentido o el alcance de este tipo de agresiones”, por lo que siguen investigando por si pueda “tener eventualmente relación con casos de sumisión química”.

Por último, sobre el caso de los asesinos a hombres con los que contactaban a través de aplicaciones de citas y por el que fue detenido un joven, ha afirmado que las investigaciones continúan y “lo mejor es dejar investigar a la fiscalía y a la policía” porque es un “asunto delicado y complejo” para poder presentar un “relato contundente” ante los jueces que “sirva de base para una condena”.