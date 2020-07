Gorrotxategi lleva su idea de un tripartito de izquierdas para Euskadi hasta el cierre de campaña: "Estamos preparados para gobernar"

Desde el primer día de campaña hasta el último, la candidata de Elkarrekin Podemos-IU a lehendakari, Miren Gorrotxategi, ha repetido una única idea en la que ha centrado su proyecto político para el 12 de julio y la próxima legislatura: conformar por primera vez en la historia de Euskadi un gobierno tripartito de izquierdas junto a EH Bildu y PSE-EE. "Esta idea es mucho más que un lema de campaña, es todo un proyecto político en sí mismo, que nos permite que podamos tener unos servicios públicos de calidad, que nos permite tener los cuidados en el centro, un planeta en el que se pueda vivir y disfrutar de condiciones dignas de trabajo. Es todo un proyecto de futuro, a pesar de que intenten ridiculizarlo", ha apuntado durante el acto de cierre de campaña de la coalición en Bilbao, que ha contado con la presencia de Juan Carlos Monedero.

Gorrotxategi ha contado con el apoyo del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por la mañana y del cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero por la tarde de este viernes. Ya lo hicieron a lo largo de la campaña Alberto Garzón, Irene Montero y el propio Iglesias, la pasada semana en el Palacio Euskalduna, en un acto en el que afirmó que el PNV "debe estar" en la oposición para "seguir siendo útil" y apostó por el tripartito junto a EH Bildu y PSE-EE en Euskadi. Este viernes, en Durango ha sostenido que "el Gobierno de coalición de izquierdas está más cerca en Euskadi", y que "el cambio" en esta tierra es posible y "no debe retrasarse".

"¿Cómo sería la crisis del COVID-19 si gobernara el PP con el PNV? ¿Y el Partido Socialista con el PNV?", se ha preguntado Juan Carlos Monedero durante su intervención, para después añadir que a Euskadi le faltan dos cosas: "que Gobierne la izquierda" y "romper con esa idea de que el guardián de la muralla del norte es el PNV". Monedero ha utilizado esa metáfora para señalar que el partido liderado por Iñigo Urkullu es "la representación política de las grandes empresas y se olvida del pueblo". "No nos creamos la patraña de que no son tan brutos como la derecha de Vox o del PP no dejan de ser derecha", ha señalado.

En su discurso, Monedero ha alabado a los "abuelos" que cada lunes se manifiestan frente al Ayuntamiento de Bilbao, en referencia a los pensionistas vascos. "Habéis ido los abuelos, los lunes a protestar y a recordar que no se trata solamente de pensiones dignas, sino que la pensiones dignas se pagan con trabajos dignos para vuestros hijos, para vuestros nietos y ahí somos invencibles porque no nos separan porque no nos dividen", ha recalcado.

"Preparados para gobernar"

La candidata de Elkarrekin Podemos-IU, que también ha estado acompañada este viernes de la coordinadora autonómica de Podemos Euskadi, Pilar Garrido, la coordinadora general de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud y el diputado de Unidas Podemos Roberto Uriarte, ha insistido en que su formación es "la única fuerza con capacidad" para que el tripartito de izquierdas suceda" y que EH Bildu y PSE-EE "abandonen esa zona de confort, se responsabilicen del momento histórico y traigan el cambio a Euskadi". Por ello y "con la esperanza de que en este país el derecho de sufragio activo se garantice para todas las personas", ha finalizado su último discurso de la campaña más atípica de la historia de Euskadi pidiendo a la sociedad vasca que "las urnas se llenen de votos para Elkarrekin Podemos-IU" porque, según Gorrotxategi Elkarrekin Podemos-IU están "preparados para gobernar".