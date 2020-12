¿La publicidad está invadiendo las ciudades? El artista Mario Paniego lo analiza en la exposición Espacio Públic(itari)o

¿Cuántos anuncios publicitarios puede llegar a ver una persona mientras va de casa al trabajo? ¿Y cuando viaja en transporte público? ¿Está la publicidad invadiendo las ciudades? El comisario Mario Paniego (Bilbao, 1978) analiza el espacio publicitario que se encuentra en el espacio público de la ciudad con la exposición Espacio Públic(itari)o, que estará disponible en Bilbao en Azkuna Zentroa desde el 3 de diciembre hasta el 31 de enero de 2021.

Su proyecto se divide en fases: la primera es mostrar las leyes que regulan el espacio publicitario en las ciudades de Sao Paulo (Brasil), Grenoble (Francia) y Wroclaw (Polonia), que cuentan con una regulación específica. La segunda, mostrar trabajos de artistas y activistas como Laura Marte, Jason Eppink, Maider López, Tony de Marco, Dobro y Vermibus en espacios publicitarios para cuestionar la presencia de la publicidad en la ciudad. Y, por último, la tercera parte de su trabajo se basa en presentar todo esto a colectivos de profesorado para que trabajen la gráfica y la imagen y lo conviertan en un mensaje reflexivo.

Además, a través de un código QR, las personas que visitan Azkuna Zentroa tendrán la posibilidad de contestar un formulario sobre cómo consideran que afecta la publicidad a las ciudades y cómo perciben esa "invasión" o si son conscientes de ella.

"En los últimos años Bilbao ha cambiado mucho. Ha pasado de no haber publicidad en el tranvía a haberla, de no haberla en el metro a haberla. Si das un paseo por Bilbao ves pantallas en comercios y en la calle, algo que resulta muy invasivo porque en vez de ver el paisaje o las personas terminas viendo las pantallas y eso me preocupa", explica Paniego.

¿Pero en qué momento empieza la publicidad a ser invasiva? Para este artista los anuncios son peligrosos en el momento en el que te convierten en cliente, en lugar de comunicarte algo. "Si estás anunciando un contenido cultural o institucional es diferente a que si estás anunciando en el espacio público un producto que es privado. También es diferente el hecho de que tú veas algo en la calle y decidas acercarte porque te interesa a que se utilice un espacio por el que tienes que pasar sí o sí", apunta.

La muestra se completa con las piezas de Irene Cuesta del Cura y Eder Gutiérrez, dos estudiantes que resultaron seleccionados tras una convocatoria abierta para estudiantes de Bellas Artes de la UPV y del IED KUNSTHAL.

"Me parecía interesante que las letras estuviesen ausentes y que se mostrase un poco esa parte de hacer consciente al consumidor de la imagen de qué es exactamente eso que estás consumiendo y de si eres consciente de ello", ha explicado a elDiario.es/Euskadi Irene Cuesta del Cura, cuya obra se compone de una pancarta amarilla con la frase "Y tú qué miras" y las letras recortadas para que el espectador pueda ver el fondo del paisaje a través de esas letras.

El cartel de Eder Gutiérrez está realizado en un formato simple de anuncio por palabras en el que se busca un especialista para analizar el impacto de ese mismo anuncio. "Te invita a reflexionar sobre la palabra "impacto" desde dos formas distintas: desde el ámbito marketing de cuánto voy a ser capaz de rentabilizar con ese anuncio o el impacto a nivel de sociedad de cómo nos puede llegar a modificar nuestros hábitos de consumo o nuestra socialización. Habiendo esas dos posibilidades, te plantea a quién puedes acudir en el caso de estar interesado en analizar sobre estos temas y a continuación está el teléfono en este caso del Ayuntamiento de Bilbao, que al final es el que yo creo que es el responsable de qué tipo de anuncios, cuántos y en qué lugares se llegan a colocar", ha explicado a este periódico Gutiérrez.

Como parte del proyecto expositivo Espacio Públic(itari)o, el pasado 27 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, Mario Paniego desarrolló una acción en las calles de Bilbao promoviendo el vaciado de publicidad de algunas pantallas, tal y como impulsa desde 2014 el artista Vermibus a través de la iniciativa NOADDAY en consonancia con el movimiento Buy Nothing Day, cuyo objetivo es reducir el impacto de la publicidad en el espacio público de la ciudad.