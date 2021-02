Un pueblo de Álava se autoconfina y saca el tractor a la calle para luchar contra el coronavirus

El pequeño municipio de Laguardia, en la Rioja Alavesa, tiene la incidencia acumulada más alta de toda Euskadi, de cerca de 2.700 casos por cada 100.000 habitantes. Solo en los últimos ocho días, se ha contagiado el 2% de la población total: 30 de los 1.505 vecinos. Nadie en el pueblo sabe por qué razón se han disparado los casos y, aunque se han detectado varios brotes, se desconoce cuál es el vínculo que los relaciona. En estas circunstancias, el alcalde ha emitido un bando —el segundo en apenas dos días— en el que insta a la población a autoconfinarse. "Queremos hacer un llamamiento a toda la ciudadanía a un autoconfinamiento voluntario como medida de choque para paliar el aumento de casos. Por ello, se recomienda salir del domicilio únicamente para realizar actividades esenciales (trabajo, colegios e institutos, compras de primera necesidad)", se puede leer en el comunicado oficial.

Si durante la primera ola ya se registraron algunos casos aislados en Laguardia, ahora el ritmo de contagios es mucho más elevado. El alcalde, Lucio Castañeda (PNV), habla de una "situación muy mala de la pandemia" y considera que se puede achacar a las celebraciones navideñas. "Hay contagios en algunas familias, pero sin ninguna conexión. En este momento, de las cuatro familias con contagios, solo dos tienen conexión. Están saliendo los casos de una forma un poco rara, de una punta del pueblo primero y luego de la otra", explica.

Todos los municipios vascos están confinados perimetralmente desde el último endurecimiento de las medidas. Laguardia, además, está en la 'zona roja', reservada para aquellos que superan los 500 casos por cada 100.000 habitantes y algunos con una población de menos de 5.000 pero también con malos datos. Con ese nivel de transmisión, no están permitidos ni la apertura de la hostelería ni la práctica de deporte escolar ni federado. Pero el Ayuntamiento va más allá y pide a los vecinos que tampoco salgan a la calle. Desde el Consistorio se apela al "carácter solidario" del pueblo para que cumpla con las peticiones. "Ayer ya se notó bastante, se veía poca gente por la calle. Los vecinos están respondiendo muy bien", asegura.

Aunque pertenece a la provincia de Álava, Laguardia está cerca de La Rioja: por carretera, la separan 46 kilómetros de Vitoria, mientras que solo se han de recorrer 18 para llegar a Logroño. Castañeda apunta a esta circunstancia como una de las posibles explicaciones de que el apoyo institucional exista solo "hasta cierto punto". "Llevo quince días pidiendo que se haga un cribado y hoy es el día en que todavía no se ha hecho. Ni creo que se vaya a hacer, me da la impresión de que lo han desestimado totalmente", lamenta. En otros municipios de Euskadi con altas tasas de contagio y sin brotes debidamente identificados ya se han hecho cribados a lo largo de la pandemia para buscar positivos entre la población. "Se conoce que estamos justo en la 'muga' con La Rioja, y, como estamos en la frontera, no tenemos derecho a ello", apunta.

Ante esa negativa, Castañeda explica que desde este viernes se va a poner en marcha un reparto de mascarillas entre la población. Se irá pasando lista con el padrón y a cada vecino le corresponderán dos unidades de protecciones FFP2. "Pediremos, eso sí, que la gente venga espaciada para que no haya aglomeraciones en el ayuntamiento", apostilla. Además, con un tractor propio equipado con un depósito, han comenzado a desinfectar la vía pública.