Los sindicatos de la Ertzaintza destacan el “talante” de Navarra por la mejora salarial en la Policía Foral

La mayoría sindical de la Ertzaintza, conformada por los sindicatos Erne, Esan y Sipe, ha destacado el “talante” del Gobierno de Navarra, una coalición de socialistas, Geroa Bai (Socialverdes y PNV) y Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), en comparación con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Lo hacen 24 horas después de que la consejera de Interior, la socialista Amparo López Antelo, excargo precisamente del Gobierno vasco, presentara una reglamentación para mejorar las retribuciones salariales de los agentes de la Policía Foral y que se traducirá en abonos por un valor total de 23,2 millones de euros con carácter retroactivo desde 2019.

“Llama la atención que en Navarra es posible una subida y que el vicelehendakari [por el consejero de Seguridad, Josu Erkoreka] nos diga aquí que la reivindicación de la Ertzaintza es ilegal. Es una excusa para no hacer una negociación real y no solamente retributiva, también de materiales o de estructura. El problema no es sólo retributivo”, ha explicado en el Parlamento Vasco Roberto Palma, de Esan, preguntado por los periodistas sobre la medida adoptada en la comunidad foral.

“Hablaría de talante. El Departamento y el señor Erkoreka no lo tienen. El talante y el nivel de los políticos ha ido en franca disminución. Aquí todo lo público es denostado y estamos aquí para defender lo público, Seguridad, Osakidetza, Justicia o Educación. La diferencia es total [con respecto a Navarra”, ha abundado Sergio Gómez de Segura, de Erne, la central más representativa. Sipe, por el contrario, ha señalado que es un plan que “no tiene mucho que ver” con lo que demandan los sindicatos de la Ertzaintza, en palabras de Juan Carlos Sáenz.

También en la Cámara, el propio Erkoreka ha negado conocer el plan del Gobierno de Navarra aunque López Antelo afirmara públicamente que lo había remitido como referencia ante la situación interna de la Ertzaintza. “No sé de qué me habla. No se ha trasladado absolutamente nada. No me voy a pronunciar de algo que desconozco. No sé de qué acuerdo hablamos. Este 'sailburu' no ha pedido nada al Gobierno de Navarra. Si alguien lo ha podido hacer desde el Gobierno vasco, no lo sé”, ha explicado. Ha remarcado que existe una mesa “general” de negociación de las condiciones de todo el funcionariado autonómico donde deberían residenciarse igualmente las de la Policía.

Erne, Esan y Sipe actúan en “unidad sindical” desde hace meses. En primavera, ante el escaparate del Tour de Francia, estalló un conflicto interno con un nuevo movimiento “asindical” llamado 'Ertzainas en lucha', al que ahora se ha adherido el cuarto sindicato con representatividad, Euspel. La terna de organizaciones ha acudido al Parlamento en su ronda con partidos políticos para exponer su plataforma. Se han reunido con el PP después de hacerlo en los últimos días con el PSE-EE. Su siguiente cita será este lunes con el PNV, el que dirige Seguridad.

“Hemos venido a hablar de un convenio caducado desde hace más de diez años”, ha resumido Sáenz. Han arañado del PP el compromiso de que solicitará una comparecencia en la comisión de Seguridad para que todos los sindicatos expongan sus reivindicaciones. “Desde el PP estamos muy preocupados por el clima social. Ertzainas en lucha, Osakidetza en lucha, Educación en lucha, función pública en lucha, ... Ésta es una realidad de conflictividad social. La verdad es que la sociedad -y los trabajadores también- están hastiados por la mala gestión de este Gobierno vasco”, ha señalado el todavía líder del PP, Carlos Iturgaiz, que será relevado por Javier de Andrés la semana próxima.