Asuntos Internos investiga si la Ertzaintza falló al no vigilar a una mujer maltratada que cruzó a Francia con su agresor

La unidad de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para analizar si fallaron los protocolos de seguridad de una mujer de 20 años con el máximo nivel de protección por violencia de género luego de que ella y su bebé de diez meses salieran este fin de semana de un centro de protección en Gipuzkoa y pasaran a Francia con un varón de 26 años que semanas atrás había agredido a la madre. Según publica 'El Diario Vasco', el recurso de protección en el que estaba acogida la víctima, dependiente de la Diputación, dio aviso a la Policía de una salida y no se activó ningún mecanismo de salvaguarda, extremo que confirman fuentes forales.

Fuentes policiales indican que hay constancia de que montaron en un autobús en Hendaya, ya cruzada la jurisdicción de la Ertzaintza, y que ese autocar les llevó hasta otra ciudad francesa que no se concreta, como tampoco su posible paradero actual. El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha informado en el Parlamento Vasco de la puesta en marcha de la investigación interna y ha dado por hecho que la mujer está “fuera del Estado”. “Se han publicado informaciones que apuntan hacia actuaciones concretas de responsables concretos de la estructura de la Ertzaintza que pueden entrañar responsabilidades y eso no puede pasar desapercibido en el seno de la Ertzaintza. Hay que abrir una investigación. Siempre se hace así”, ha señalado Erkoreka en la Cámara a preguntas de los periodistas.

La asociación Clara Campoamor denunciar que “es habitual” que se produzcan estas disfunciones en Euskadi. “Por desgracia, en muchísimos casos no se toman las medidas”, señala José Miguel Fernández, abogado de la entidad. Recalcan que “en casos extremos” se precisa de vigilancia a las mujeres durante “24 horas al día”. “Todos los días todo el rato. Tiene que haber un acompañamiento continuo. Consideramos que ha habido un fallo y nuestra experiencia es que no hay recursos suficientes para estos casos extremos”, abunda.

Recuerda Fernández otro caso en mayo que resultó en asesinato de una mujer con protección en Vitoria. En aquella ocasión, procedía de la Comunidad Valenciana y la orden de alejamiento no se aplicó en Euskadi porque la propia víctima alegó que su acercamiento con el agresor era consentido. La Policía vasca admitió “errores”. “En mayo, la descoordinación fue brutal y terrible. La respuesta judicial y policial no es adecuada. No lo estamos haciendo bien ni desde los medios policiales ni desde la Justicia. Se deberían revisar absolutamente todos los protocolos”, señala el letrado de Clara Campoamor.