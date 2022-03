Trabajar menos horas al día, pero hasta los 70 años: así ven los vascos su futuro

La mayoría de los vascos cree que la opción más habitual de trabajo en el año 2050 será el teletrabajo, que la edad de jubilación -por mucho que estén en contra- será a los 70, que la jornada laboral se reducirá de 40 a 32 horas semanales, que la digitalización y la sostenibilidad crearán nuevos empleos y que para llegar a esos nuevos trabajos se valorarán más los méritos de los trabajadores que los contactos que hagan o tengan. Así lo demuestra la encuesta 'Habitantes del futuro', en la que 1.000 personas de distintas edades, clases sociales, territorios históricos de Euskadi y sexos han participado.

El proyecto 'Habitantes del futuro', promovido por BBK Kuna, incluye, además de la encuesta, un encuentro entre 20 de las personas encuestadas y expertos, en el que, a lo largo del año, debatirán sobre los temas escogidos: el trabajo, el transporte, la alimentación o la moda. En la primera sesión, que tendrá lugar la primera semana de abril, en tema escogido será el trabajo. Después de los encuentros, se publicarán los 'Cuadernos del Futuro', una colección de textos cortos con carácter divulgativo que acercarán al resto de la sociedad los debates y las conclusiones a las que han llegado.

“'Habitantes del Futuro' lo que quiere, en primer lugar, es reducir la asimetría de información que hay entre lo que nos dicen expertos e instituciones sobre lo que va a pasar en el futuro y el desconocimiento que tiene la ciudadanía sobre esas prospectivas. Si hay un desconocimiento sobre lo que va a ocurrir en el futuro, no van a poder tomar medidas para adaptarse y no pueden incorporar su propia voz para condicionar ese futuro”, ha explicado Braulio Gómez, director del Deustobarómetro, que junto a la directora de BBK Kuna, Eider Inunciaga han presentado el proyecto y los resultados de la encuesta este lunes en Bilbao.

Un 80% de los ciudadanos, en contra de jubilarse a los 70

Según los datos aportados en esa primera encuesta, en la que el tema a tratar ha sido el trabajo, el 80% de los ciudadanos está en contra de jubilarse a los 70 años, pero piensa que en el futuro así será. Para ellos, en su lugar, la edad ideal son los 63. Un 63%, además, apoya la existencia de una renta universal incondicionada y la mayoría ve necesaria la presencia de inmigrantes en el mercado laboral del futuro. En cuanto al espacio, el 64% cree que las empresas terminarán invadiendo el espacio digital privado y el 84% opina que se normalizarán los llamados nómadas digitales, algo que se convertirá en una oportunidad para acceder a empleos de otros países sin moverse de su territorio.

La mayoría de los encuestados confía en que gracias a las máquinas se liberarán "las cargas de trabajo más insoportables", pero el 62% no aceptaría que su jefe fuera un robot

La sostenibilidad es otro de los temas que han sido cuestionados durante la encuesta. Un 81% de los entrevistados apoya el Pacto Verde Europeo. Otro de los puntos importantes, es el de la digitalización y la robotización. Un 49% de los participantes opina que los robots no suponen una amenaza para su puesto de trabajo y, la mayoría de los encuestados, confía en que gracias a las máquinas se liberarán “las cargas de trabajo más insoportables”, pero el 62% no aceptaría que su jefe fuera un robot. Aun así, más de un 59% confía en que la digitalización, la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial generarán nuevos empleos.

Los jóvenes, los más afectados por la falta de información sobre el futuro

Entre las personas encuestadas y los expertos, según Gómez, existen algunas brechas. La más característica es la desinformación sobre el tipo de empleo del futuro. “Cuando dicen que la creación de nuevos empleos va a crecer, se crea una esperanza, pero también hay un desconocimiento real para poder adaptarse a ese cambio”, ha asegurado. De hecho, según ha detallado, la mayoría de las personas interrogadas no ha oído hablar sobre las profesiones que según expertos marcarán el futuro. Un 60% de los encuestados no sabe qué es un gestor de residuos, un especialista en huella de carbono o un detective de datos.

“La falta de información puede afectar mucho precisamente a esos jóvenes, que viven una situación más precaria y que han sufrido dos crisis consecutivas y llega la tercera. Parece que ese es el sector más afectado por ese futuro de trabajo en Euskadi y, si esa brecha de información no se reduce, podemos generar jóvenes que no saben para qué se están preparando y a los que se les van a quitar las ganas de prepararse en unos espacios donde no hay futuro, pero sí hay una esperanza real, lo único que están mirando a otro sitio”, ha concluido Gómez, quien también es profesor de Ciencia Política en la Universidad de Deusto.