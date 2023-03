Los transportistas vascos se revuelven de nuevo contra los peajes: Hiru denuncia a Gipuzkoa por prevaricación

Los transportistas vascos vuelven a levantarse en pie de guerra contra los peajes que les imponen las diputaciones de Bizkaia y de Gipuzkoa. De entrada, el asunto vuelve a estar en los tribunales en territorio guipuzcoano. El sindicato de transportistas autónomos Hiru ha presentado este jueves una denuncia ante en los juzgados de Donostia contra los responsables de Bidegi (la agencia guipuzcoana de infraestructuras) y de la Diputación de Gipuzkoa por un posible “delito de prevaricación”, ya que, según señalan, “están actuando a sabiendas de que no se puede cobrar el canon sin existir ticket o factura alguna”.

En la denuncia se recuerda que el pasado 23 de enero de 2023 la Diputación de Gipuzkoa comenzó a aplicar la norma foral 5/2021 y a cobrar el canon para camiones en las carreteras N-1 y A-15. “Sin embargo, la empresa encargada de su exacción, Bidegi, no ha emitido ni una sola factura a los transportistas afectados aunque si les viene cobrando el citado canon desde el mes de febrero”, por lo que no pueden repercutir el coste del canon a sus clientes.

Fuentes de Hiru aseguran que ante la petición de información al respecto, Bidegi ha reconocido que los cobros de los pasos realizados por los arcos de la N-1 y A-15 en el mes de enero, se han enviado por banco en febrero, y que “las facturas estarán disponibles para consultar o descargar en el portal web de la sociedad a mediados de marzo, para transportistas que tengan la tarjeta Vía-T utilizada para los pagos dado de alta en su servicio de facturación”. Ante este retraso, Hiru ha denunciado que los afectados no conocen las cantidades exactas que les está cobrando ni si es correcto el cargo que Bidegi les está realizando. “Esto genera importantes perjuicios al transportista ya que dificulta la labor de repercutir el coste del canon abonado a sus cargadores al no tener ninguna factura y manera para justificarlo”.

“Estamos a 16 de marzo, la Diputación nos dice que tenemos la posibilidad de poder repercutir al cliente, pero no tenemos ni siquiera el coste o el justificante que determine lo que hemos pagado, no hay factura, no hay ticket, no hay nada”, señalan. Fuentes de la Diputación Foral de Gipuzkoa consultadas por elDiario.es/Euskadi, han señalado, sin embargo, que no “tienen constancia” de los incumplimientos“ denunciados por Hiru, y no han querido añadir más comentarios al respecto.

Los responsables jurídicos del sindicato entienden, por su parte, que puede haber “delito de prevaricación, ya que están actuando a sabiendas de que no se puede cobrar el canon sin existir ticket o factura alguna”. Por ello, piden al juzgado de guardia que admitan la denuncia, investigue los hechos y tome declaración a los representantes de la sociedad Bidegi. Este delito, en todo caso, no comporta pena de prisión.

Los portavoces de Hiru consideran que este es el “enésimo abuso” de la Diputación y que “el afán recaudatorio es evidente” desde que en enero de 2018 se implantó el peaje a los camiones, lo que tiene “un efecto directo sobre la estructura de transporte”. “Dicen que los transportistas cumplen una función esencial para la sociedad pero no lo demuestran, como en este caso, castigándolos con los desorbitados peajes. Está claro que no hay relevo generacional en el transporte y que la red de transporte de Euskal Herria está en peligro de extinción”, lamentan.

Además, recuerdan que el anterior peaje implantado en Gipuzkoa en enero de 2018, fue anulado por los tribunales. Sin embargo, la Diputación Foral de Gipuzkoa “no sólo no devolvió de oficio las cantidades cobradas automáticamente, sino que ha puesto todo tipo de trabas y obstáculos para evitar que los transportistas afectados recuperen el dinero cobrado irregularmente entre enero de 2018 y octubre de 2021”. De este modo, ha recordado que 250 camioneros han presentado una reclamación en el Juzgado, y “tres cuartas partes de los transportistas que demandaron a Bidegi, se han echado atrás”.

Precisamente para unir fuerzas contra los peajes, transportistas de Euskadi y de las provincias limítrofes afectadas por los peajes como Cantabria o Navarra, están llamados a una asamblea convocada por Hiru el próximo sábado, ante el “hartazgo” del sector por la “voracidad recaudatoria de Bizkaia y Gipuzkoa”, según señala el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España, Fenadismer, Juan José Gil, que ha confirmado que una representación de su organización estarán en la asamblea . “Se debatirán y acordarán las actuaciones a llevar a cabo contra dichos peajes, sin descartar posibles movilizaciones”, ha señalado, aunque ha preferido no adelantar acontecimientos.