UGT pide a adjudicataria de La Naval negociar con el resto de proyectos para compartir actividad logística e industrial

UGT ha pedido a la jueza que tramita el proceso sobre La Naval que inste a VGP, adjudicataria de los terrenos de Sestao, a abrir una negociación con los grupos industriales que pujaron de cara a ponerse de acuerdo para compartir actividad en la superficie disponible, bien mediante alquiler o la venta de parte del espacio. Según informa Europa Press, el sindicato cree que "hay terreno suficiente para hacer compatibles actividad logística, industrial y también construcción de barcos, porque es lo que creará más empleo de manera inminente".

Dentro del periodo para presentar alegaciones a la adjudicación a VGP, que concluye este jueves, el sindicato ha formalizado una de las tres presentadas, junto a las de Marina Meridional y A&M. Todos piden a la jueza que tenga también en cuenta otros criterios para sustentar su decisión, además de los económicos, ya que el grupo logístico hizo la oferta de mayor cuantía, 36 millones, para implantar un centro de distribución logístico en los terrenos del antiguo astillero.

Tal y como ha señalado el responsable de Industria de UGT, Manuel Velado, el sindicato ha sustentado su alegación en que, por un lado, en el pliego de condiciones está establecido que el 51% del suelo liberado por el antiguo astillero debe tener un uso industrial.

Desde UGT han precisado que ese uso industrial debe estar también en parte vinculado al sector naval porque "en la concesión que se hizo en su día se habilitó un kilómetro de concesión de puerto y, por tanto, esa concesión, cuando se hizo, fue porque ese espacio físico se iba a dedicar a la construcción naval".

A juicio de Velado, un proyecto industrial relacionado con el sector naval "generaría más riqueza, más empleo y de mayor calidad, sobre todo para una zona tan deprimida como la margen izquierda".

En su opinión, hay un tercer elemento a considerar, y es que, "economicamente, aportaría más plusvalías que cualquier empresa logística cara a la recaudación de Hacienda".

"Lo que defendemos desde UGT es que hay suficiente espacios y metros cuadrados para el asentamiento logístico y dar continuidad al sector naval", ha reiterado el responsable de Industria del sindicato. Desde el punto de vista de la organización, su apuesta es por el sector naval porque "es el que entendemos que daría lugar a crear más empleo de una manera inminente".

La actividad logística, ha añadido Velado, "a partir de que se instalan los pabellones, el volumen de empleo es pequeño, y la experiencia que tenemos con los terrenos de la Babcock, donde se ha instalado Amazon, donde también son un montón de metros cuadrados es que, en proporción, el empleo que se ha creado es muy poco y, desgraciadamente, muy precario", ha lamentado.

El responsable de UGT ha pedido también no olvidar que la normativa urbanística del Ayuntamiento de Sestao fija que el 51% de esos terrenos debe destinarse a actividad industrial, algo que tanto UGT como el resto de empresas que pujaron, entienden que una empresa logística no respetaría ese requisito cuando, además, ha añadido Velado, todos los grupos municipales han apoyado una resolución donde se comprometen a no recalificar esos terrenos y a mantener ese 51% para suelo industrial.

El sindicato ha reconocido que en la actual fase de adjudicación, "prima la cantidad que cada inversor ofrece y presenta, pero no es menos cierto que, en una zona con un volumen de desempleo del 17%, la jueza debería tener en cuenta no solo esa parte económica, sino también la generación de empleo que se va a crear o comprometer con cada proyecto, así como el rendimiento económico tributario que se pueda sacar para Hacienda", ha reiterado Velado.

Construcción Naval moderna

En cuanto a que ven factible la presencia de actividad relacionada con la construcción naval, desde UGT estarían hablando de un astillero que, fundamentalmente, se dedicara a reparaciones, nuevas construcciones y transformaciones, "siendo conscientes que en un volumen menor y más pequeño que el que ofrecía La Naval, naturalmente, porque el mercado ahora el tipo de producto que demanda y que se está vendiendo en Europa, va más a un barco mediano-pequeño pero tecnológicamente mucho más avanzado".

Desde UGT han remarcado que no dudarían, y apoyarían como sindicato, "compaginar, dentro de ese espacio físico, la actividad industrial, la relacionada con el sector naval y el tema logístico que plantea VGP"".

"Porque hablamos de muchos metros cuadrados que para un astillero solo, con las características de la construcción actual, no necesitaría tanto espacio ni superficie y, lógicamente, no habría ninguna posibilidad porque quedaría mucho sin utilizar", ha explicado.

Con su alegación, UGT busca "fundamentalmente, ver la posibilidad de que se abra una negociación entre las partes y se abra la posibilidad a que se pueda compatibilizar una actividad y la otra, porque entre ambas generarían un volumen de empleo mayor y más importante".

Igualmente, el sindicato "insta" a la jueza y al grupo belga a "ponerse de acuerdo" con los proyectos industriales, "o bien de arrendamiento de instalación o de venta de parte de ese espacio físico", porque entiende "que ese acuerdo no violenta, ni la actividad industrial, ni la logística en las necesidades que cada uno de ellos tienen".

Tampoco descartan que, "de alguna manera, la jueza pudiera invitar a las partes a que se sienten y pudieran llegar a algún tipo de acuerdo, en el sentido que he indicado de hacer compatibles las tres actividades, industrial, industria naval y logística".