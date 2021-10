El expresidente Zapatero se felicita de que el final de ETA anunciado hace diez años no tuviera vuelta atrás

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha considerado que, tras "diez años sin violencia" de ETA, se puede afirmar que es "para siempre" y ha apuntado que, tras esta década de "coexistencia pacífica" con un balance "bastante razonable" en la sociedad vasca, ahora se debería avanzar a "una fase de convivencia más intensa". Asimismo, ha asegurado que "de momento" no imagina que pueda haber en Euskadi un gobierno con PSE-EE y EH Bildu.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi y recogida por Europa Press, Rodríguez Zapatero ha subrayado que, en los diez años que están a punto de cumplirse desde que ETA anunciara el fin del terrorismo, se han vivido "miles de días sin violencia", en los que "no ha habido ninguna nueva acción, ninguna escisión de la banda terrorista". Por ello, ha concluido, "podemos decir diez años después con cierta firmeza y bastante seguridad que lo que pasó el 20 de octubre fue para siempre".

El expresidente ha señalado, además, que se han sucedido "diez años de coexistencia pacífica" y se debe trabajar para que "vaya un paso más allá, una convivencia". "Ojalá algún día pudiéramos hablar de una reconciliación plena pero eso es más difícil", ha admitido. A su entender, "el balance al menos en la sociedad vasca es bastante razonable en cuanto a coexistencia" y ahora se debería "ver una fase de convivencia más intensa y ojalá podamos contribuir entre todos".

Preguntado si echa de menos mayor autocrítica en la izquierda abertzale, ha incidido en que "la democracia se caracteriza por generosidad y paciencia". Según ha apuntado, tras "cinco décadas de terrorismo, de violencia, ahora tenemos diez años de empezar a resarcirnos, a curar tantas heridas". "Algunas no se van a curar nunca pero podemos consolar--. Espero que esa bondad de la democracia, esa fortaleza moral de la paz siga generando buenas manifestaciones, buenos pronunciamientos. Lo contemplo con paciencia", ha afirmado. En todo caso, ha asegurado que "de momento" no imagina que pueda haber un gobierno en Euskadi del que formen parte el PSE y EH Bildu. "No sé si algún día llegará, pero si llega necesitará tiempo", ha considerado Rodríguez Zapatero.