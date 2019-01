Auschwitz conmemora el 74 aniversario de su liberación

Supervivientes y delegaciones de varios países conmemoran este domingo en Auschwitz-Birkenau el 74 aniversario de la liberación de este campo de concentración, donde los historiadores estiman que fueron asesinadas más de un millón de personas.

Los actos conmemorativos han dado arranque con una ofrenda floral en el recinto del antiguo campo de exterminio. Durante la jornada, varios ex prisioneros compartirán su experiencia con los asistentes, para unirse después en una oración en recuerdo de las víctimas que murieron en este recinto de muerte. Entre los asistentes a estos actos conmemorativos en Auschwitz-Birkenau se encuentra el primer ministro polaco, Mateusz Morawiecki.

Mientras, en Varsovia, tranvías vacíos recorrerán la ciudad con una estrella de David como homenaje a los millones de judíos víctimas de la 'Solución Final', eufemismo con el que los nazis se referían al Holocausto.

74 years ago today over 7,000 prisoners of the German #Auschwitz camp, including ca. 700 children, were liberated by the soldiers of the Soviet army. 1,689 days of murder, humiliation, suffering and pain were over. Today #WeRemember | #Auschwitz74 #OnThisDay pic.twitter.com/CGRBjzwmUB

The deputy director of @AuschwitzMuseum Rafał Pióro with the head of the Research Center Dr. Piotr Setkiewicz and the head of the Archives Dr. Wojciech Płosa commemorated the 74th anniversary of Auschwitz at local monuments dedicated to the victims of Auschwitz. #Auschwitz74 pic.twitter.com/erANJjDBOA