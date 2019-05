El hijo de Netanyahu sugiere a árabes y musulmanes que "liberen" Ceuta y Melilla

Yair Netanyahu, el hijo mayor del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y protagonista de controvertidas declaraciones, ha sugerido en Twitter a árabes y musulmanes que si quieren liberar "tierras ocupadas" empiecen por Ceuta, Melilla y otros enclaves españoles en el norte de África.

"Queridos árabes y musulmanes. ¿Queréis liberar tierras árabes e islámicas ocupadas? ¡Aquí tenéis un buen comienzo!", aseguró anoche en un mensaje, que adjuntaba un mapa con las ciudades españolas en el norte de África y otras islas en el mar de Alborán.

Dear Arabs and Muslims. Want to free occupied Arab Islamic lands? Here’s a good start! pic.twitter.com/Ci5R0dOXN7