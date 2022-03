Última hora sobre al invasión rusa de Ucrania, en directo

09:41 h

Rusia ha atacado en las últimas horas la ciudad de Vasilkiv, en la región de Kiev, y ha provocado un incendio en la terminal petrolera de Kriachky, según las autoridades locales, que han denunciado también el corte suministro de agua y electricidad en otros puntos del país.

Las autoridades ucranianas han confirmado la explosión de un depósito de petróleo en un ataque aéreo ruso sobre la ciudad de Vasilkov, a menos de 30 kilómetros de la capital del país, y coincidiendo con una evaluación del Ministerio de Defensa británico en la que confirma que las tropas rusas están ya a punto de rodear la ciudad.

Según la agencia ucraniana Ukrinform, "anteriormente, un almacén de productos congelados se incendió en la aldea de Kvitneve, en el distrito de Brovary, también en la región de Kiev, después de un bombardeo enemigo". Chernigov, al norte de Kiev, también está siendo atacado por los rusos y permanece sin suministro de agua, electricidad, ni tampoco sus ciudadanos tienen acceso al gas que podría hacer funcionar los sistemas de calefacción.

"El enemigo continúa sus ataques aéreos y con misiles. La gente pacífica está muriendo. Ayer, una bomba cayó en el Hotel Ucrania. Ya no hay hotel, pero Ucrania prevalece y continúa su lucha", afirmó en su cuenta de Facebook el jefe de la Administración Estatal Regional de la ciudad, Viacheslav Chaus.

También confirmó que "ahora no hay electricidad en Chernigov y casi no hay suministro de gas, agua y calefacción. Supongo que restauraremos el suministro de energía hoy". Estar sin "electricidad significa que no hay agua ni comunicación móvil. Estamos restaurando los sistemas, pero el enemigo sigue interrumpiendo nuestros esfuerzos. Mantenemos la compostura y hacemos todo lo posible para destruir al enemigo cerca de Chernigov", añadió.

Informa Efe.