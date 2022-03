Última hora de la invasión rusa en Ucrania, en directo

08:49 h

Las autoridades locales de Mariúpol han denunciado este domingo que el ejército ruso ha bombardeado una escuela de arte en la que se habían refugiado unas 400 personas. Aunque aún no hay información sobre el número de víctimas, el edificio ha sido destruido y los civiles podrían permanecer bajo los escombros, según publica AP.

Este ataque, notificado por las autoridades locales, se suma a los que Moscú lleva días ordenando contra objetivos civiles sobre la ciudad sitiada de Mariúpol, un puerto estratégico en el mar de Azov y una de la más castigadas por la ofensiva rusa y que lleva semanas sin suministro de alimentos ni medicinas y sin gas ni electricidad en pleno invierno.

El miércoles, las fuerzas rusas bombardearon un teatro donde se refugiaban civiles. Las autoridades rescataron a 130 personas, pero advirtieron que muchas más podrían seguir enterradas entre los escombros. Este sábado, fue casi totalmente destruida una importante siderúrgica.

Las autoridades ucranianas admitieron que no tienen posibilidades de reforzar la defensa de la ciudad de Mariúpol, fuertemente atacada por los rusos. Olexij Arestowytsch, asesor del presidente Volodímir Zelensky, dijo que las fuerzas más cercanas están a más de 100 kilómetros de distancia o ya involucradas en luchas con el enemigo. “Actualmente no hay una solución militar para Mariúpol. No es solo mi opinión, es también la opinión de los militares”, dijo.