Almeida aprueba los presupuestos con los ediles díscolos de Más Madrid en medio de una gran bronca

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han logrado este miércoles sacar adelante sus terceros presupuestos municipales gracias a los votos de tres ediles discolos escindidos de Más Madrid con los que ha logrado cerrar un acuerdo tras el portazo de Vox. El proyecto fue debatido y votado —con la incorporación de una pocas enmiendas de la oposición— durante un bronco pleno en el que los portavoces de los grupos de ambos bandos se han cruzado un sinfín de reproches y acusaciones, y aderezado además por las denuncias del grupo de Rita Mestre sobre las 'desaparición' del texto de una de ellas: la que modifica el pago del impuesto del IBI, pactada con estos ediles que apoyan ahora al alcalde. "Es la gran trampa y fiasco del IBI, que queda como en 2021".

"No aparece ninguna subvención ni en ingresos ni en gastos en el Presupuesto, y se faculta a Engracia Hidalgo [delegada de Hacienda] para tramitar las ayudas. Así evitan un informe de la Intervención General que hubiera tenido que decir que es ilegal subvencionar el pago de impuestos de forma generalizada", aseguraron fuentes del principal grupo de la oposición.

El alcalde, que tomó la palabra por videoconferencia en útimo lugar para cerrar el debate, tuvo que defenderse de las arremetidas de los portavoces de los grupos de la oposición, Rita Maestre (Más Madrid), Mar Espinar (PSOE) pero especialmente de Vox, Javier Ortega Smith, al que dedicó numerosos y duros reproches como respuesta a los que minutos antes le había lanzado a él el portavoz de la extrema derecha.

Lo primero que le pregunto Almeida a Ortega Smith fue "cómo va a explicar a los madrileños que va a votar con la extrema izquierda, con Más Madrid y PSOE, eliminar las ayudas de 250.000 euros a Las Hijas de la Caridad de Martínez Campos", sin llegar más lejos. Después, calificó de "insulto a la inteligencia y una ofensa" que el portavoz de Vox le acuse de presidir un Gobierno "comunista", cuando, según le recordó, él mismo apoyó junto a estos grupos de izquierdas los Acuerdos de la Villa, entre otras propuestas.

Por ello le acusó de "creerse en superioridad moral": "Cuando usted vota con la izquierda está bien y cuando nosotros logramos un acuerdo razonable para mejorar la vida de los madrileños, no. Pero usted puede hacer lo que le da la gana, ¿no?", le espetó. "Usted ha pretendido bloquear esta cuidad", ha añadido el alcalde. "Hicimos en todo momento lo que creímos que era mejor para Madrid". "La inmensa mayoría [de los madrileños] quiere que lleguemos a acuerdos". "Bendita la pluralidad. Ojalá sigamos siendo tan plurales", zanjó.

Ortega Smith, en una encendida intervención, había señalado que los presupuestos suponen “una traición” "tanto a Vox como a los madrileños que confiaron en el PP", y reflejan “una rendición ante las políticas más radicales de la izquierda” y de los “comunistas”. Además, ha acusado al alcalde de "retorcer la ley para crear un grupo mixto que le sirviera de apoyo", dando lugar —ha añadido— "a una traición que se consuma hoy, con un Madrid Central que prevé más multas, que frena la rebaja fiscal y que da ayudas a la inmigración ilegal". "Me duele ver a un alcalde que se ha puesto de rodillas ante la extrema izquierda, que solo trae fracaso y ruina allí donde han gobernado", ha espetado al alcalde Ortega Smith.

Por otro lado, la portavoz de Hacienda del grupo de extrema derecha, Arantxa Cabello, intervino previamente para lamentar que el presupuesto incluya 500.000 euros al “lobby” del colectivo LGTBI mientras “quitan la subvención a la Fundación Madrina”, con la que, a su juicio, la portavoz del Grupo Mixto, Marta Higueras, está “obsesionada”.

Pero Almeida ha tenido también palabras gruesas contra la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, a la que ha acusado de ser "la creadora del Grupo Mixto con su incapacidad y falta de liderazgo". "No puede hablar de Más Madrid, hable en nombre de lo que queda", le ha espetado, para añadir a continuación que "el grupo mayoritario ha renunciado a la defensa de sus principios".

Y a la portavoz del PSOE, Mar Espinar, le ha dicho que tiene "un problema" y es, a su juicio, que su palabra tiene poco valor y no se sabe qué va a pasar con ella ya que posiblemente no sea la candidata municipal en las próximas elecciones: "Lo que dice, no se corresponde con lo que va a hacer dentro de un año y medio el PSOE", ha señalado el alcalde.