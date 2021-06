Ayuso afronta su segunda sesión de investidura, ahora con la extrema derecha como único socio

Dos años después, Isabel Díaz Ayuso afronta su segunda sesión de investidura, ya liberada de sus socios de Ciudadanos y con Vox como socio único. No se esperan sobresaltos, todo está cantado desde la misma noche electoral del 4M cuando Vox garantizó la gobernabilidad a su dirigente preferida del PP. Tan segura está Ayuso de la votación que lleva días enviando invitaciones a otros presidentes autonómicos para su toma de posesión que celebrará este sábado. La candidata del PP será investida en primera vuelta, sin necesidad de repetir la votación.

Tras lograr con su convocatoria anticipada la desaparición de Ciudadanos de la Cámara regional en los comicios del 4M, el escenario es completamente distinto al de 2019 cuando Ayuso fue la última presidenta regional en ser investida en pleno mes de agosto, casi en el tiempo de descuento. Las reticencias de Ciudadanos con la extrema derecha tras rechazar sentarse en una mesa a tres fueron la causa entonces. El PP no se escondió entonces a la hora de mostrar su total sintonía con los postulados de la formación de Santiago Abascal. Y menos va a hacerlo ahora, cuando la extrema derecha está completamente normalizada en Madrid. El acuerdo –que se ha pergeñado en secreto las últimas semanas–, ya está listo para ver nacer a un nuevo gobierno que, en cualquier caso, durará apenas dos años. El Estatuto de la Comunidad obliga a repetir elecciones en 2023.

Tras dar la sorpresa como una candidata desconocida en 2019, Ayuso llega este jueves a la Asamblea de Madrid convertida en lideresa del PP, reclamando perfil y discurso propio, en ocasiones desairando a su propio partido. En las últimas horas arrastra la polémica de sus declaraciones sobre el rey y los indultos, en las que el pasado domingo ante de la manifestación de las derechas en Colón apeló al Jefe del Estado y preguntó si los firmaría cuando es una prerrogativa del Gobierno que Felipe VI está obligado a firmar, según establece la Constitución. Las palabras no gustaron a la dirección nacional del PP hasta el punto de que el líder de la formación, Pablo Casado, se vio obligado este lunes a corregir a la presidenta regional.

El revuelo quedaba zanjado con una rectificación de la dirigente madrileña el lunes, pero al día siguiente Ayuso volvió a insistir manteniendo sus palabras y asegurando que Casado pensaba lo mismo que ella, durante un desayuno informativo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en el que también estaba el presidente del PP. Autoerigida en la antítesis de Sánchez, no hay noticias de que Ayuso vaya a retirarse del pulso que mantiene con la dirección nacional, sobre la necesidad de involucrar al rey Felipe VI en la campaña contra los indultos.

Sí se reserva algún anuncio para su día grande –en la primera jornada del debate de investidura solo interviene la candidata sin límite de tiempo–, de momento es un secreto. Durante la última semana, se extendió en la Cámara de Vallecas la idea de que Ayuso podría anunciar la presentación de los presupuestos para 2021, algo que prometió en la última campaña electoral pero acabó descartando una semana después, durante su primera comparecencia como gran vencedora de los comicios del 4M, con la excusa de que "ya no había tiempo". Preguntada por esta posibilidad el lunes, Ayuso desmentía los rumores e insistía en que presentará los de 2022 en septiembre, ya que, dijo, no tendría sentido “presentar dos proyectos presupuestarios en el mismo periodo de sesiones”. Desde que tomó posesión no aprobó ningún presupuesto, sino que gobierna a base de prorrogar los de Ángel Garrido, hoy ya fuera de la política.

Fuentes del entorno de la presidenta aseguran que Ayuso volverá a rescatar las banderas de siempre del PP y de su campaña: la rebaja de impuestos y la apuesta por la educación concertada. "Pronunciará un discurso que combinará las principales líneas ideológicas y programáticas de su gobierno para los dos próximos años”, explica un asesor de la dirigente madrileña. “El modelo del próximo gobierno serán los impuestos bajos, la flexibilidad normativa, el futuro de los jóvenes y la protección de la familia y el mayor”, añaden estas mismas fuentes. También aseguran que habrá algún anuncio sobre políticas medioambientales.

El reto más importante que Ayuso tiene por delante es la gestión de los fondos europeos durante los próximos dos años, imprescindibles para afrontar la recuperación de la región tras la crisis sanitaria. La presidenta regional llega este jueves al debate con la Atención Primaria en armas casi un año después de prometer una inversión que no ha llegado a los centros de salud. En esas dos direcciones también se estructurará su discurso, aseguran desde el gabinete de la dirigente madrileña.

La oposición

El turno de la oposición llegará el viernes. Los grupos esperan pocas novedades durante el discurso de la presidenta regional y consideran que será dura en las réplicas de sus contrincantes. En la izquierda, PSOE y Unidas Podemos estrenan portavocías tras las dimisiones de Ángel Gabilondo, en el caso de los socialistas, y Pablo Iglesias e Isa Serra, por el lado del partido que lidera desde este sábado Ione Belarra. En el caso de Más Madrid, la tercera pata de la izquierda, su portavoz, Mónica García, que logró el sorpaso al PSOE en los comicios, se estrenará este jueves como líder de la oposición tras 26 años de PSOE.

"Del discurso de Ayuso tenemos tres incógnitas y una certeza: la primera es si va a decir cuál es el precio a pagar a cambio de los votos de Vox; la segunda, si tiene alguna propuesta para el futuro de Madrid más allá de meterse en jardines con el Rey, y la tercera, cuántas promesas incumplidas en 2019 va a repetir en 2021", dice la portavoz de Más Madrid sobre la comparecencia de este jueves de Ayuso. La "certeza", añade Mónica García, es que "frente a la política adolescente de Ayuso, vamos a poner encima de la mesa una política madura y responsable para los madrileños y madrileñas", añade sobre las propuestas que llevará al pleno de investidura el viernes.

En el PSOE consideran que el debate de este viernes será "clave". Será la carta de presentación de Jalloul y una prueba de fuego para el partido que se queda como tercera fuerza tras ganar las elecciones en 2019 y no poder gobernar. “Ayuso deberá retratarse y demostrar si tiene intención de gobernar o de convertir estos dos años en otro período de no hacer nada y de vivir de aquí a las nuevas elecciones a golpe de marketing y planes que son trampantojos para ocultar su vacío de gobernanza", asegura la portavoz socialista, que prepara su intervención "incorporando las aportaciones que recibe desde todos los canales del socialismo madrileño". "En este momento, la prioridad es: desmontar el proyecto de la nada de Ayuso y dibujar el proyecto de futuro del socialismo madrileño para esta región", añade.

También Unidas Podemos-IU cuenta desde la semana pasada con una nueva Portavocía liderada por la diputada Carolina Alonso. "Lo importante es que Ayuso no siga convirtiendo la Comunidad de Madrid en un aparato de propaganda, estamos perdiendo muchas oportunidades", asegura sobre lo que espera del discurso de la presidenta madrileña que revalidará previsiblemente este viernes el mandato con el apoyo de la extrema derecha.

Vox votará a favor de la investidura en primera vuelta este viernes, como ya adelantó la formación durante la noche electoral. Sobre la letra pequeña de este acuerdo poco se sabe. Se desconoce si la portavoz ultraconservadora, Rocío Monasterio, desvelará durante su turno cuáles son las condiciones que su partido ha puesto para apoyar la investidura o las cuentas regionales.

Ayuso fue incapaz de aprobar unos presupuestos ni de sacar adelante ninguna ley de calado durante sus dos primeros años al frente de la Comunidad de Madrid. La sintonía con la extrema derecha es mayo que la que tenía el PP con Ciudadanos en el anterior mandato, aunque los populares reconocen que desconfían de la estrategia de la formación de Abascal. De entrada, Ayuso dejó atado el primer escalón con la mayoría en solitario del PP de la Mesa de la Cámara regional al lograr cuatro de los siete puestos. La del viernes será la nueva victoria de Ayuso revalidando el mandato.