El jefe de prensa de un hospital de Madrid hace campaña por Ayuso desde el periódico gratuito que dirige y con publicidad de la Comunidad

El director de comunicación del Hospital Infanta Cristina de Parla, Alberto Castillo, lleva meses alabando la gestión de Ayuso y haciendo campaña por ella. Lo hace a través de Capital Noroeste, un periódico local de titularidad privada distribuido de forma gratuita en los municipios de esa zona de Madrid y que ya dirigía en marzo de 2020, cuando el PP le colocó como responsable de medios del citado hospital público.

El periódico, que se reparte en zonas de afluencia de municipios como Las Rozas, Galapagar o Guadarrama, combina artículos de información local, informaciones sobre acciones de la Comunidad de Madrid –siempre positivas– y columnas de opinión sobre política autonómica o nacional, estas últimas siempre críticas con el Gobierno de coalición. Además el periódico intercala páginas enteras de publicidad de los ayuntamientos gobernados por el PP y de la propia Comunidad de Madrid.

Además, al ser elegido para su nuevo puesto, en marzo de 2020, Castillo no cesó como director de Capital Noroeste –cargo en el que se mantiene a día de hoy–. Según la ley 3/1984 de 26 de diciembre, sobre incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se trata de dos puestos que no se puede ostentar al mismo tiempo, si no se tiene una autorización concreta.

elDiario.es ha consultado en el portal de transparencia tanto del Gobierno como de la Comunidad de Madrid el listado de personas que han solicitado ese permiso para el periodo que ocupa y Castillo no se encuentra entre ellas. El afectado, por su parte, no ha querido hacer comentarios del tema durante una llamada con este diario y la Consejería de Sanidad no ha respondido a la petición de explicaciones sobre este hecho.

La ley que rige las incompatibilidades de los funcionarios y del personal de la Administración Pública tiene como uno de sus principios fundamentales el controlar que estos trabajadores se dediquen a un solo puesto "sin más excepciones que las que demande el propio servicio público". La norma, eso sí, "respeta" el ejercicio de actividades privadas, siempre que no "impidan o menoscaben el estricto cumplimiento de sus deberes" ni comprometan "su imparcialidad o independencia".

Castillo se encuentra en esa fina línea. Uno de sus trabajos consiste en dirigir la comunicación del Hospital Infanta Cristina; el otro lo utiliza para alabar a la institución de la que depende ese hospital, la Comunidad de Madrid. Los artículos que firma en el periódico privado que dirige, además de elogiar la gestión de Ayuso, desprestigian a la izquierda.

"Los votantes han decidido apostar por un modelo de gestión que les proporciona herramientas para desarrollarse en libertad, a la madrileña (...) Han demostrado que saben perfectamente discernir entre lo importante y la patochada, entre la manipulación descarada y la realidad". Estas son algunas de las frases con las que en el número de mayo Castillo resumía los resultados de las elecciones del 4M. Al mismo tiempo, elogiaba la gestión de Ayuso de la pandemia y reivindicaba su modelo de Gobierno como uno "alejado de populismos y de los extremos donde poder empezar cada mañana a la manera de cada uno, sin imposiciones ideológicas sectarias".

Con eso último se refiere a la izquierda, a quien acusa en esas líneas de "ser incapaz de empatizar con los afectados de la pandemia y ponerse en su pellejo", al contrario, dice, que la presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, cuyas medidas "han permitido minimizar y salvar del hundimiento total a sectores como el comercio y la hostelería" y quien ha tenido que gestionar la crisis del coronavirus "plantando cara al Gobierno, que ha tratado de estrangular a Madrid".

Alberto Castillo ha estado durante años trabajando para el Partido Popular. Antes de ejercer la dirección de comunicación del Hospital Infanta Cristina de Parla, ha sido jefe de prensa del Ayuntamiento de Alcorcón durante la alcaldía de David Pérez (PP), actual consejero de Administración Local y Vivienda de la Comunidad de Madrid.

Previamente dirigió la comunicación del Ministerio de Empleo entre 2013 y 2016, durante el Gobierno de Mariano Rajoy.

En sus textos, lanza dardos al Gobierno central –al que se refiere como "sanchismo"–, a Ángel Gabilondo –a quien llaman "marioneta" en uno de los editoriales del periódico– o a Pablo Iglesias –a quien califica de "macho alfa"–.

"No es de extrañar que el efecto Iglesias revierta en votos para Díaz Ayuso. Es mucho lo que se juega Madrid en estas elecciones y los votantes deben ser conscientes de ello. Yo, como madrileño, no quiero que me gobiernen los amigos de ETA, los que quieren romper España, los que me quieren freír a impuestos. No quiero que la Comunidad de Madrid se convierta en una Venezuela", decía en uno de sus textos sobre una posible suma de las izquierdas para gobernar la Comunidad de Madrid el director de comunicación de un hospital público de la región.

Castillo no ha querido responder a este medio, ni en relación a la incompatibilidad de sus cargos, ni sobre el contenido de los artículos que publica en su periódico.