Contactos rápidos opiniones: ¿Eficaz o una estafa? Nuestra reseña

Si buscas una plataforma para conseguir citas, las opiniones de contactos rápidos la posicionan como una de las mejores plataformas para hacerlo. Esta web para encuentros casuales es fácil, rápida, de gratis registro y muy segura y ha ayudado a miles de parejas a conocerse de manera eficaz sin rodeos o complicaciones. Con una interfaz intuitiva, amigable y miles de usuarios registrados en busca de encuentros de todo tipo, Contactos Rápidos es una opción a tener en cuenta pero ¿Es realmente lo que buscas? A continuación te explicamos todo al respecto.

Nuestra breve opinión sobre Contactos Rápidos

Operativa desde 2015 la aplicaciones para tener sexo contactos rápidos pertenece a la reconocida cadena Together Networks la cual ofrece diversas opciones de plataformas de citas para toda clase de intereses y públicos, todas con excelente reputación y muy buenos resultados que le proporcionan a esta página buena credibilidad y confianza

A pesar de ser una web relativamente nueva, cuenta con un buen número de usuarios y la mayoría se encuentra activos diariamente, con muy escasas denuncias de perfiles falsos, lo que da muchas posibilidades de conocer a la persona que buscas. Además, posee perfiles detallados y completos que proporcionan toda la información necesaria para saber si una persona es o no la adecuada para salir. Sus servicios son de calidad y cuenta con herramientas novedosas y planes accesibles que la convierten en la mejor web para tener encuentros casuales.

¿Qué es Contactos Rápidos?

Contactos rápidos es una pagina de citas para personas que buscan toda clase de encuentros en general, pero es especialmente útil para encuentros de tipo casual y sin compromiso. Esta web está abierta a toda clase de usuarios que quieren encontrar, desde el verdadero amor hasta romances fugaces o clandestinos. El único requisito indispensable para disfrutar de las ventajas de esta plataforma es contar con la mayoría de edad.

Se encuentra activa en más de 50 países y su base de datos de usuarios es bastante amplia, con aproximadamente 20000 usuarios activos semanalmente y más de 3000 visitas al día lo que es un buen número cuando se trata de conseguir pareja.

Tiene una interfaz cómoda y versátil que resulta muy fácil de utilizar y que ofrece excelentes funciones, sencillas de entender, divertidas y muy útiles. A través de sus algoritmos logra cruzar solo a personas compatibles, por lo que cada contacto rápido que realices tendrá muy buenas posibilidades,

Cuenta con un registro gratuito que da acceso a algunas funciones básicas que permiten dar el primer paso hacia la relación que buscas con la posibilidad de hacer interacciones rápidas. No obstante, para obtener buenos resultados es necesario optar por un plan de pago que permite mayor acceso y mejores interacciones con resultados más favorables.

Crear tu cuenta y tu perfil es completamente gratuito y es una excelente manera de empezar a probar la web y descubrir si es para ti.

¿Es Contactos Rápidos un sitio fiable?

Contactos rápidos se caracteriza por ser un sitio confiable, serio y muy seguro, ya que presenta gran trayectoria y experiencia demostrada a lo largo de la historia de las plataformas de encuentros casuales. Tiene una gran ventaja, ya que posee una serie de herramientas que aportan confidencialidad y moderación en la identidad de sus usuarios.

Los perfiles son comprobados y verificados con el fin de evitar fraudes y garantizar el anonimato, este paso fundamental es realizado mediante la moderación de perfiles, que permite comprobar o bloquear un perfil tras haber sido denunciado y proporciona mayor seguridad y confianza a sus usuarios. Además, la mayoría de los perfiles cuentan con foto, lo que es un punto a favor, no obstante, la información disponible resulta algo escasa.

Para garantizar su fiabilidad esta web da la opción de optar por herramientas más específicas, que aseguren su identidad, tales como el convertirse en miembro verificado o chatear solo con estos, los cuales están garantizado son personas reales. Para ello, solo debes llamar al número indicado, presentar tu ID de usuario, tu documento de identidad y responder algunas preguntas.

Según lacse.fr, para garantizar su fiabilidad y una experiencia libre de inconvenientes ofrece otras herramientas como el modo seguro que puedes activar en la configuración de la cuenta y permite que solo seas contactado por usuarios verificados.

Para la seguridad de sus usuarios esta web ofrece métodos de pago confiables y los cobros aparecerán reflejados en la tarjeta bajo el nombre de TN-Pay4TN.com para garantizar así su privacidad. Además, no se encuentran denuncias o rumores sobre cargos adicionales, robo de datos o hackeos.

¿A quién está dirigido contactos rápidos?

Contactos rápidos se trata de una web de citas en general por lo que no importa el tipo de interés romántico que tengas seguro entre los Miles de usuarios activos al día hay alguien compatible contigo. No obstante, su principal nicho son las citas casuales y sin compromiso. El único requisito para el registro gratis en contactos rápidos es ser mayores de 18 años, si cumples con esta característica eres más que bienvenido a pasarla bien en esta plataforma.

El público objetivo de contactos rápidos se trata de todas las personas solteras, mayores de edad en busca de encuentros casuales. No obstante, la mayoría de los miembros de su comunidad tienen edades comprendidas entre los 25 y los 49 años siendo más numerosos en este rango de edades los usuarios mayores de 35 años.

Se trata de una web para un público de mente abierta y es muy inclusiva, de manera que los usuarios de la comunidad LGBTQ pueden sentirse cómodos y encontrar un lugar sin inconvenientes. En consecuencia en el registro debes indicar si buscas pareja del sexo opuesto, del mismo o incluso de ambos.

En lo que respecta a sus proporciones, son más los hombres que las mujeres registradas pero la diferencia no es mucha y la web ya ha tomado medidas al respecto ofreciendo a todas sus miembros femeninas un acceso completo gratuito. De manera que si eres mujer puedes recibir y enviar mensajes sin costo adicional, además de ver toda la información de los usuarios y otras funciones que para los hombres solo están disponibles bajo suscripción.

Para cualquier tipo de público, esta página puede ofrecer muy buenos resultados, ya que sus sencillas y accesibles y sus usuarios son los que determinan el tiempo para conocerse y descubrirse poco a poco.

¿Quién utiliza contactos rápidos?

Contactos rápidos cuenta con más de 250 mil miembros distribuidos en 50 países diferentes y contando con más de 50 mil personas de España y América latina. Cómo se mencionó anteriormente, los usuarios de esta plataforma son hombres y mujeres con edades comprendidas entre 18 y los 55 años, sin embargo, la mayoría de sus usuarios se encuentra entre los 25 y los 49 años.

Hay hombres y mujeres que buscan una pareja con la que pasar el rato, los cuales van desde jóvenes solteros que se recuperan de una ruptura difícil, hasta personas divorciadas o viudas, todos tienen en común que están en busca de una relación simple y sin complicaciones para pasarla bien y divertirse. A pesar de que el número de hombres es mayor que el de mujeres (en proporción de 60% y 40% respectivamente) a diferencia de otras plataformas existe un equilibrio entre ambos. Por otro lado, las mujeres gozan de full access con solo su registro gratis.

Su gran diversidad, sus numerosos usuarios y sus herramientas la convierten en una página bastante completa, donde sus usuarios pueden llegar a descubrir un mundo de posibilidades, personalidades y perfiles.

¿Es fácil ligar en contactos rápidos?

Las citas online se han convertido en una opción popular para la mayoría por la facilidad que implica para sus usuarios y la simplicidad de encontrar a la pareja que buscan. Cómo en cualquier web para poder conseguir ligues exitosos a través de contactos rápidos es necesario tener un poco de estrategia.

Principalmente, debe haber una buena conexión con el receptor, para que de esta forma sea posible mantener una buena conversación con diferentes temas. También es importante tener buen sentido del humor y escuchar con atención para conocer a la persona con la que se habla.

Un punto clave para lograr ligar sin complicaciones es la compatibilidad con tus contactos y en este aspecto contactos rápidos se destaca debido a su algoritmo que evalúa los datos de cada uno de los miembros de su comunidad y los compara con él, esto para garantizar que las personas que se conozcan están en la misma sintonía, es decir, tienen los mismos intereses en lo que se refiere a relaciones y sus características son afines a los gustos del otro.

Esta plataforma le permite a sus usuarios hacer más ameno el proceso, a través de perfiles muy completos, solicitud de charlas y mensajes que permiten hacerse una idea de quién es la persona detrás de la pantalla y agilizar el proceso de búsqueda de pareja con el uso de filtros que depuran los resultados de acuerdo a aspectos específicos que son de importancia para el interesado. No obstante, es importante mantener la mente abierta y no mostrarse cerrado ante nuevas propuestas, ya que en ocasiones la persona que buscas está donde menos crees.

A su vez, herramientas como salas de chat en vivo y contactos mediante videochat hacen la experiencia mucho más íntima sobre un tema específico. Especialmente si se es tímido, las citas online proporcionan un ambiente cómodo y tranquilo que hace más sencillo conocer a nuevas personas y entablar una conexión antes de ir al encuentro cara a cara, lo que reduce significativamente el estrés.

Ventajas de contactos rápidos

La plataforma contactos rápidos cuenta con numerosas ventajas. A pesar de ser relativamente nueva, los beneficios que ofrece a sus usuarios son numerosos. Entre estos se pueden mencionar:

Gran número de usuarios

Mientras mayor número de usuarios mayores son las posibilidades de conocer a la persona indicada. Contactos rápidos cuenta con una amplia y diversa base de datos que garantiza poder encontrar pareja independientemente de los gustos y de las intenciones románticas que se tengan.

A pesar de tratarse de una web relativamente nueva cuenta con un cuarto de millón de personas registradas y al menos 50 mil pertenecen a España y a algunos países de América latina. A su vez, a diario se estima un total de al menos 3 mil usuarios activos y 20 mil a la semana, lo que se traduce en muchas personas por conocer y seguramente en encontrar a la persona indicada.

Diversidad y versatilidad

Entre las fortalezas que tiene esta plataforma de citas es su gran diversidad, ya que en la comunidad de contactos rápidos se encuentran toda clase de personas, hombres y mujeres de mente abierta en busca de toda clase de relaciones, parejas y con toda clase de preferencias. Puede tratarse parejas del mismo sexo o de sexo opuesto.

Interfaz cómoda y fácil acceso

Las opiniones de contactos rápidos destacan la comodidad de la plataforma y su facilidad de uso. No es necesario tener conocimientos técnicos especializados para poder manejar la web. Su interfaz es muy intuitiva y sencilla para entender y utilizar las diferentes herramientas que ofrece.

Desventajas de contactos rápidos

Como toda aplicación o página, estas suelen presentar algunas debilidades que, aunque no son determinantes, es importante conocer. Entre las desventajas de contactos rápidos se pueden destacar

Es necesario pagar para poder hacer contactos

A pesar de que el registro es gratuito para poder hacer cualquier tipo de contactos, es necesario pagar el precio de una suscripción Premium. Si eres mujer tienes la ventaja de poder responder a los mensajes si tener que pagar por ningún plan. No obstante, para los miembros masculinos de la plataforma es necesario adquirir una versión de pago si realmente quieres trabajar en el área.

La información de perfil no es obligatoria

A pesar de que la información de los perfiles es bastante completa, especialmente para un sitio de citas casuales, esta no es obligatoria, por ello, muchos usuarios se registran sin ningún tipo de información.

¿Cuánto cuesta contactos rápidos?

El registro en la web contactos rápidos es completamente gratuito, pero solo da acceso a funciones básicas como búsquedas personalizadas, completar el perfil y envío de “me gustas”. Para conseguir buenos resultados, especialmente para los hombre, es indispensable optar por alguna suscripción que permita un contacto más directo. Para las mujeres contactos rápidos da acceso a mensajería de forma gratuita, sin embargo, ofrece planes para mejorar la seguridad y privacidad de sus cuentas.

Con el plan premium, los usuarios tienen la posibilidad de ver todas las imágenes e información de los perfiles, leer y enviar mensajes de forma ilimitada, acceder a la información “buscando”, enviar video y fotos a través del chat. Las tarifas de contactos rápidos por sus servicios de pago para hombres son:

3 días de prueba: 0,59 EUR por día.

1 mes: 21,42 EUR por mes.

3 meses: 11,99 EUR por mes.

6 meses: 8,56 EUR por mes.

En lo que respecta a sus miembros femeninos, existen otros planes que, aunque no ofrecen opciones de contactos, porque están disponible de manera gratuita, mejora la experiencia al aumentar la visibilidad del perfil, permitir navegar de forma anónima o ambas. Los planes que ofrece Contactos Rápidos para las mujeres son:

Citas Premium: 24,99 EUR al mes

Pack Chat Plus: 16,99 EUR al mes

Seguridad Adicional: 11,99 EUR al mes

Opiniones de clientes sobre contactos rápidos

Antes de elegir si contactos rápidos es la web para ti, es indispensable conocer las opiniones de otros usuarios al respecto, ya que dan una visión realista de las experiencias en la plataforma y sobre qué esperar de la misma. A pesar de que en su mayoría predominan las opiniones positivas, algunos usuarios resaltan ciertas desventajas de la plataforma.

Opiniones positivas

Su interfaz cómoda e intuitiva es uno de los puntos más destacados en las opiniones de contactos rápidos. Muchos usuarios coinciden en que es una plataforma fácil de navegar con una estructura muy bien organizada.

es uno de los puntos más destacados en las opiniones de contactos rápidos. Muchos usuarios coinciden en que es una plataforma fácil de navegar con una estructura muy bien organizada. El registro rápido y gratuito es apreciado por la mayoría de sus usuarios que buscan como su nombre lo dice, contactos rápidos para salir y no engorrosos proceso de registro.

es apreciado por la mayoría de sus usuarios que buscan como su nombre lo dice, contactos rápidos para salir y no engorrosos proceso de registro. Goza de un gran número de usuarios muy diversos que en las opiniones de contactos rápidos son elogiados, ya que hace que conseguir personas afines en el área sea sencilla.

muy diversos que en las opiniones de contactos rápidos son elogiados, ya que hace que conseguir personas afines en el área sea sencilla. Las opiniones sobre contactos rápidos afirman que sus herramientas son prácticas y muy útiles , con filtros que permiten refinar la búsqueda, opción de geolocalización e incluso la posibilidad de enviar vídeos e imágenes a través del chat.

, con filtros que permiten refinar la búsqueda, opción de geolocalización e incluso la posibilidad de enviar vídeos e imágenes a través del chat. Las mujeres pueden enviar y recibir mensajes sin tener que adquirir ningún tipo de suscripción, lo que equilibra los porcentajes entre hombres y mujeres.

Opiniones negativas

La falta de gratuidad para los hombres es una de las reseñas negativas que se repiten entre las opiniones de contactos rápidos, no obstante, la relación calidad precio de sus suscripciones es bastante favorable.

para los hombres es una de las reseñas negativas que se repiten entre las opiniones de contactos rápidos, no obstante, la relación calidad precio de sus suscripciones es bastante favorable. Aunque la plataforma batalla día tras día contra los perfiles falsos, algunos miembros aun denuncian la presencia de los mismos, así como una gran cantidad de anuncios y notificaciones

¿Merece la pena contactos rápidos?

Esta plataforma se ha convertido en una de las más usadas por los solteros que desean conocer a alguien para salidas casuales. Contactos rápidos, cuenta con opiniones positivas de la mayoría de sus usuarios que le dan credibilidad y afirman que se trata de una web que vale la pena probar.

Las características de esta página hacen que sea fácil disfrutar de sus beneficios y permiten a sus usuarios seguir conociendo gente desde cualquier lugar, en cualquier momento, para todo tipo de relaciones, pero especialmente para aquellas que no buscan compromisos.

Las opiniones de contactos rápidos afirman que es efectivo en la búsqueda de aventuras y su relación calidad-precio la convierten en una buena opción para quienes busquen mejorar su suerte en el amor y las relaciones.

No obstante, es importante tener en cuenta que, aunque la web tiene muy buenas características para obtener buenos resultados, es necesario comprometerse a crear un buen perfil y a hacer múltiples contactos, además, en el caso de los hombres es indispensable adquirir una suscripción.

Se puede afirmar que esta plataforma es ideal para aquellos que no han tenido suerte con los métodos tradicionales y están cansados de fallar en su búsqueda de citas casuales o que no se atreven a conocer gente nueva, para ellos, contactos rápidos puede marcar la diferencia en su vida amorosa.

Puedes utilizar Contactos Rápidos sin problemas registrándote rápidamente en la plataforma de forma gratuita y creando un perfil atractivo, completo e interesante.

¿Es contactos rápidos una estafa?

No, contactos rápidos definitivamente no es una estafa. Sin embargo, algunos usuarios no leen sus condiciones generales y pueden ocurrir algunos malentendidos en lo que se refieren a las renovaciones automáticas de los pagos. No obstante, todo esto puede evitarse al leer las políticas de privacidad y la normativa, que se encuentra especificada en el momento del primer pago de suscripción y en la sección de términos de la web.

Otras de las quejas de los usuarios se relaciona con la discrepancia entre los resultados que se obtienen y las expectativas reales. Sin embargo, es importante entender que las webs de citas no funcionan mágicamente y es fundamental motivarse a hacer contactos, adquirir un plan adecuado a los intereses y crear un perfil atractivo al resto de los usuarios.

Por otro lado, como en todas las webs de citas, existen algunos perfiles falsos que pueden hacer la experiencia desagradable, así que, debe ser cauteloso y contactar solo a perfiles que sean confiables o verificados. En casos inusuales o sospechosos es recomendable que contacte a los moderadores o realices la denuncia en la web.

Con un uso consciente y regulado de la web y si se presta atención a los términos y políticas de la misma es una excelente alternativa para lograr los resultados que deseas. Contactos rápidos es una web confiable y seria, si buscas citas online.

Nuestra opinión final sobre contactos rápidos

Podemos opinar que contactos rápidos es una muy buena plataforma si lo que deseas es encontrar un amor casual y sin compromiso, siendo un sitio serio, seguro y eficaz, con una gran reputación que va desde el inicio de su historia, hasta su evolución actual, con una interfaz moderna y actualizada, que facilita el contacto de persona a persona.

Con su opción de registro gratuito y sus posibilidades de pruebas a bajo costo, ingresar a esta plataforma es muy sencillo y es posible estar 100% seguro antes de optar por una de sus suscripciones a bajo costo y con notables características.

Gracias a su gran variedad de perfiles, amplía el panorama de expectativas y experiencias positivas en la web para cualquier persona interesada en aventuras románticas, en las mejores condiciones posibles, simplificando la búsqueda y mejorando la experiencia. Si lo que desea es encontrar el amor, ingresa ya a contactos rápidos y vive la mejor experiencia amorosa en línea.

