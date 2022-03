Réquiem por el Mar Menor: 'Ingemisco' de Salvador Torres

“Tenía una noción acerca de la palabra ”legado“ que desgraciadamente se ha ido modificando con los años; siempre pensaba en una generación que decae cediendo un bien o un derecho apreciado a otra generación pujante, ahora lo veo como la transmisión de una trampa irresoluble al siguiente desafortunado, el ejemplo es el Mar Menor.

Las dos imágenes acerca de la situación actual del Mar Menor hablan de la nostalgia por un tiempo vivido allí, ya demasiado lejano, y la absoluta desesperanza por una solución a medio plazo“. Salvador Torres

8.- Ingemisco: Salvador Torres

La Fiscalía abre una investigación por la nueva muerte de peces en el Mar Menor. Solicitará informes adicionales a los de la brigada de delitos ambientales de la Comunidad, que no ve signos de otra anoxia.

Ingemisco, tamquam reus, Culpa rubet vultus meus; Supplicanti parce, Deus. Qui Mariam absolvisti, Et latronem exaudisti, Mihi quoque spem dedisti. Preces meae non sunt dignae, Sed tu bonus fac benigne, Ne perenni cremer igne. Inter oves locum praesta, Et ab haedis me sequestra, Statuens in parte dextra. (Suspiro, como el culpable que soy; la culpa sonroja mi rostro, Oh, Dios, perdona al que suplica. Tú, quien absolvió a María (Magdalena) y a ladrones escuchó, me has dado esperanza a mí también. Mis plegarias no son dignas; pero Tú, quien muestra bondad, por piedad no me dejes arder en el fuego eterno. Dame un sitio en tu rebaño y sepárame de las cabras para colocarme a tu diestra).

Miles de peces aparecen muertos de nuevo en las playas del Mar Menor, justo en la zona donde se producen desde hace décadas vertidos residuales procedentes de las tierras de cultivo de la comarca del Campo de Cartagena. Los medios de comunicación remiten machaconamente a los hechos, denunciados no solo por vecinos sino por agentes de vigilancia medioambiental; y, como un bucle sin fin, retornan las respuestas exculpatorias de la Administración. Las cortinas de humo no pueden, sin embargo, tapar la realidad: los peces están muertos, y no hay visos de que se haya producido sunami alguno.

Por Ucrania: “Leópolis” fue fundada a finales de la Edad Media y floreció como centro administrativo, religioso y comercial durante varios siglos. Es la sexta ciudad más poblada de Ucrania. Patrimonio cultural amenazado por la invasión rusa.