'La última artista soviética', en Murcia

El escritor Jose Óscar López; la directora de elDiario.es, Elisa Reche; la poeta y periodista Isabel Navarro y la editora de Godall, Matilde Martínez conversarán sobre 'La última artista soviética' de Victoria Lomasko, galardonada con el premio VEU LLIURE 2022, otorgado por el PEN a un autor o autora que sufra prisión o persecución a causa de su obra, el viernes 10 de febrero a las 19.30 en Libros Traperos.

El 5 de marzo, a penas 20 días después del comienzo de la guerra de Ucrania y un mes y medio después de haber mandado a su editorial española los archivos de 'La última artista soviética', Victoria Lomasko cogió a su gato y una pequeña maleta y huyó a Bishkek, en Kirguistán, y desde allí voló a Bruselas.

“Me fui de mi país –decláró Victoria Lomasko– en primer lugar porque estoy en contra de la guerra contra Ucrania y no quiero tener nada que ver con el estado agresor. Putin afirma que está haciendo la guerra en nombre de todos los rusos, pero eso no significa ni mucho menos que todos le apoyen. Hay que separar al dictador criminal de su pueblo. En realidad, la gente está atenazada por el miedo, no son héroes ni se ven capaces de salir a luchar contra el régimen con los brazos desarmados, pero eso no significa que sean criminales. Por lo general, los rusos hoy se sienten aplastados y humillados. ¿Quién puede exigirles que sean héroes?”.

Autora de un libro de culto, 'Otras Rusias' (Godall), publicado en más de diez idiomas (pero nunca en su país) y considerado por el diario británico The Guardian en 2021 como uno de los cinco libros indispensables para entender la Rusia contemporánea. Ahora publica en España su último trabajo, 'La última artista soviética', premiado en el Festival Internacional de Cómic de Angouleme con el premio al Coraje Artístico.

El libro está formado por dos partes bien diferenciadas. La primera recoge los reportajes gráficos de sus viajes por las ex repúblicas soviéticas entre 2014 y 2017 (Kirguistán, Armenia, Daguestán, Georgia, Ingusetia); y la segunda se centra en la lucha clandestina de los opositores en Bielorrusia y Rusia durante los años de la pandemia.

Con su característico estilo de trazo expresionista, que combina dibujo y testimonio directo, Lomasko documenta la vida clandestina de la comunidad LGTBI en Kirguistán; la violencia religiosa en Georgia; la mutilación genital femenina en Daguestán; la vida aislada de las minorías rusas en Kirguistán; el juicio contra el opositor Navalny en Moscú; o la dura represión contra los miles de manifestantes que se oponían al régimen de Lukashenko en Minsk, de la que fue testigo directo.

Un libro es también un autorretrato acerca del cansancio y las dudas de la propia artista sobre su papel como testigo del presente, y sus deseos de crear una obra cada vez menos sujeta a lo político y lo testimonial.

Para Matilde Martínez, editora de Godall, 'La última artista soviética' es el “retrato de gentes que viven y luchan en países y regiones que han sufrido grandes cambios políticos y al mismo tiempo es la crónica de una artista que reflexiona sobre el arte, a la luz de una realidad cada vez más difícil y de su voluntad de evolucionar hacia un estilo más subjetivo”. “También es el testimonio involuntario de cómo la intolerancia de un régimen puede truncar los deseos de una artista y convertirla, a su pesar, en un símbolo de la lucha contra esta misma intolerancia”.