El Gobierno de Murcia tacha de "discriminatorio" que solo acudan menores de seis años al colegio dentro del plan de desescalamiento

El Gobierno de Murcia se muestra reacio ante alguna de las medidas planteadas por el Ejecutivo nacional en materia educativa dentro del plan de desescalamiento por la crisis del coronavirus, al considerar que "no contemplan un plan real que respalde la conciliación de la vida familiar y laboral". Los parámetros que se aplicarán a la actividad escolar para el resto del curso lectivo los hizo públicos, el pasado martes 28 de abril, el presidente Pedro Sánchez.

La administración murciana tacha la iniciativa de "discriminatoria" tanto para el alumnado como para el profesorado: "No se entiende por qué un alumno de cinco años sí puede asistir y uno de siete, no". En este sentido, una de las líneas de actuación dentro del ámbito educativo es que solo los menores de seis años cuyo padres no puedan teletrabajar, ni ser atendidos por nadie, acudan a los centros. Murcia solicitará al Gobierno central los criterios técnicos que llevan a delimitar la edad de los niños que sí o no pueden volver al colegio. "Cuando se tenga toda la información al respecto, se podrá tomar una decisión firme", señalan desde Educación.

Por otra parte, la Consejería murciana valora "positivamente" la introducción de clases voluntarias para alumnos de cursos terminales que otorguen título o den paso a un examen final (4º de ESO, 2º de Bachillerato y de FP Media y Superior y último curso de Enseñanzas de régimen especial). Además, los centros deberán organizar actividades de recuperación para los alumnos más vulnerables; se realizará la Ebau (o Evau, la antigua Selectividad) tal y como estaba programado; y se permitirá la apertura de los centros de Educación Especial.

Actualmente los equipos de las direcciones generales de Educación de Murcia están elaborando instrucciones que harán llegar a los centros, que se "valorarán y negociarán previamente con los sindicatos y miembros de la comunidad educativa".

"No entendemos el corte de los seis años"

La presidenta de la Asociación de Directores de Colegios de primaria de la Región de Murcia, Mariola Sanz, lamenta que solo puedan acudir a centros educativos alumnos de hasta seis años como máximo. "No entendemos muy bien el corte", indica la maestra, que expresa que hay casos de familias cuyos hijos acuden a diferentes ciclos educativos. "¿Qué van a hacer, dejar a uno en el colegio y al otro en casa? ¿Cómo lo van a gestionar?"

Mariola señala que la vuelta de los menores de seis años a los centros implicará la presencia de profesorado de primaria en los colegios. "¿Qué hacemos con el alumnado de primaria que está en sus casas recibiendo la formación no presencial? No nos podemos dividir". La asociación considera que, quedando solo un mes y medio de curso, "lo ideal es que se siga con la formación no presencial, pero que se habiliten medidas de conciliación de la vida laboral y familiar en los trabajos. A costa del alumnado, esa conciliación no se puede garantizar".

Mariola espera que las instrucciones de la Consejería de Educación de Murcia aclaren las dudas que se plantean desde el cuerpo directivo. "Sabemos que ahora mismo están trabajando en ello".

El presidente de la Asociación de Directivos de Centros Públicos de Educación Secundaria en Murcia, Raimundo de los Reyes, considera "viables" la propuestas transmitidas desde el Gobierno central: "Siempre y cuando se confirme que las circunstancias lo permiten, en principio parece posible". El docente señala que abrir los centros para realizar pruebas o clases de refuerzo de cara a la selectividad "puede estar bien siempre y cuando se salvaguarde la salud de todos".

Para ello, Raimundo expresa que los centros deben tener suministros de material "adecuado y oportuno", además de las normas de utilización, ya implantadas por la Consejería murciana a través de un programa de autoformación para profesorado. "Lo único que habría que concretar es el tipo de material que necesitamos: si vamos a tener que utilizar mamparas, mascarillas, guantes, geles…". Con respecto a las medidas a nivel regional, el presidente de la asociación de directivos indica que aún "deben concretarse".