¿Qué ocurre en España con los animales de los circos?

En España nos encontramos con la ausencia de una ley estatal que prohíba los circos con animales de fauna salvaje, como por ejemplo, tigres, leones, osos, entre otros.

Por ello, es necesario analizar cada una de las 17 leyes autonómicas de protección animal de cada comunidad autonóma para poder saber en cuáles se prohíbe o se permite que los circos tengan animales. Cataluña, las Islas Baleares, Murcia y Galicia son las únicas que han prohibido los circos con animales.

Resulta curioso que en algunas ciudades de España los circos con animales sean legales mientras que en otras no, dependiendo en exclusiva de la ley de protección animal de cada comunidad autónoma.

Pero, ¿alguien se ha parado a pensar qué ocurre con los animales de los circos cuando dejan de trabajar en el circo?

Ni siquiera en las leyes de protección animal de las cuatro comunidades autónomas antes citadas que los prohíben lo han contemplado. Ni tampoco tenemos una ley estatal que diga nada al respecto. Entonces, ¿qué se hace con estos animales?

En la práctica, cada vez son más los circos que han decidido voluntariamente ceder sus animales a entidades de protección animal, santuarios de animales, parques zoológicos, etc... Pero el problema es que no hay ningún centro público en todo el territorio español para asumir la recogida ética de estos animales.

Es decir, en muchos casos los animales de circo se ven confinados en tráilers de camiones durante meses e incluso años, esperando su turno en una larga lista de espera para poder ser recogidos por un santuario de animales, centro o parque. Y, ¿por qué ocurre esto? Pues porque nuestro Gobierno no ha contemplado crear un centro público o contratar centros privados que tengan la obligación de recoger estos animales.

Sin ir más lejos, en nuestro despacho DeAnimals hemos ayudado en la reubicación ética de animales de cuatro circos, ya que los circos acuden al despacho para pedirnos ayuda para encontrar un buen sitio donde poder dejar a sus animales.

Ni el legislador estatal ni el legislador autonómico de Galicia, Murcia, Cataluña e Islas Baleares han contemplado en sus normas un destino ético donde los animales puedan ser bien cuidados. Por lo que se dan casos muy dramáticos en que los que tigres, leones, etc, se ven atrapados en un remolque de un camión durante meses o en una finca de una persona que no es del circo porque la gente del circo no puede trasladarse con sus animales a trabajar en la comunidad autónoma donde se prohíben los circos con animales.

Es curioso que para poder acabar con los circos con animales se genere tanto sufrimiento a los animales que se pretende salvar.

Las leyes se hacen para cumplirlas, pero ¿y las herramientas para poderlas cumplir?

Sin ir más lejos, en Murcia hubo un caso de un circo en el que varios felinos estuvieron encerrados durante ocho meses en el remolque de un camión en una finca de un pueblo. Durante este tiempo, a pesar de tener comida y agua, no estaban con la personas que conocían del circo porque sus propietarios estaban trabajando en otras ciudades y porque cuando dejaron los animales en esa finca un centro les había dado su palabra por teléfono de que se los iban a recoger en breve.

Pero no fue así, y los animales estuvieron ocho meses encerrados con una gran ansiedad hasta tal punto que se amputaron parte de los rabos. Personalmente es el peor caso que he visto. Fui testigo con impotencia de cómo los animales se autolesionaban, cómo no había centros en España dónde llevarlos, cómo las administraciones competentes decíabn “no tenemos sitio” y no buscan alternativas y cómo los propietarios de los circos se han visto atrapados con una ley que les prohíbe tener o trabajar con animales, pero tampoco les da una solución.

Nosotros en DeAnimals ayudamos de forma solidaria a todos aquellos circos que quieren a sus animales, que quieren cederlos en lugar de venderlos a otros circos de otros países o a particulares. También queremos dar las gracias a los centros privados españoles que han ayudado a animales de circo en España, como Primadomus, Rainfer, Safari Aitana o El Bosque.

Desde aquí, hacemos un llamamiento de urgencia a las autoridades españolas para que creen centros públicos para la recogida de animales de circos, ya que hay animales de circos españoles que se tienen que reubicar en centros fuera de España, ante la falta de centros de este tipo en España. En concreto, en el despacho DeAnimals llevamos el caso de un oso pardo, muy domesticado, que se usaba para shows de circos y otros eventos que tuvo que ser enviado a Alemania porque en España ningún centro privado con osos tenía sitio para él y no existe ningún centro público.

También hemos tenido otro caso de un circo en el que los animales han estado más de un año en un remolque en una finca de otra ciudad de España. La familia del circo pensó en sacrificarlos porque no encontraban un sitio donde poder dejarlos, tampoco podían llevarlos consigo porque sufrían actos vandálicos como pintadas en las carpas de los circos y remolques, a pesar de no seguir trabajando con ellos.

¡Ojalá que no ocurra en España lo que ya ocurrió en México, donde fueron sacrificados muchos animales de circo por no tener centros donde poder llevarlos!

Personalmente considero que los animales de la fauna salvaje han nacido para vivir en libertad y no en un parque, un circo o en un centro ético, pero la realidad es que los animales que han sido criados en cautividad no pueden dejarse en libertad y deben ser bien cuidados. Efectivamente: los animales en los circos desaparecerán, pero ¿qué pasará con esos animales?

Si eres de un circo o conoces a algún circo con animales que quiera dar a sus animales y necesite ayuda para reubicar éticamente a sus animales puedes contactarnos en Deanimals www.deanimals.com