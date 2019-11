Vox frena una declaración institucional contra la violencia de género en la Asamblea Regional de Murcia

La Asamblea Regional saca a la calle, por primera vez en muchos años, el acto institucional contra la violencia de género. La presidencia del Parlamento murciano ha convocado a los cinco grupos parlamentarios a una concentración en los soportales del edificio este lunes a las cinco de la tarde, en la que se leerá un manifiesto de condena.

“Cuatro grupos (todos excepto Vox) han comunicado ya que estarán presentes en el acto”, aseguran desde el entorno de Alberto Castillo, presidente de la Asamblea, al tiempo que recalcan que “el Parlamento Regional se va a posicionar claramente en contra de la violencia de género”.

Según las mismas fuentes, “se hace en la calle porque está abierto a toda la ciudadanía y queremos facilitar la participación del mayor número de personas posible”. Además, argumentan, la próxima semana “al ser último miércoles de mes no hay pleno, y para que se apruebe una declaración institucional tiene que ser en un pleno y por unanimidad”.

La diputada regional Gloria Alarcón (PSOE) ha criticado duramente esta decisión. “Siempre se ha hecho en el interior de la Asamblea, es una decisión que se toma desde la Presidencia de la Asamblea y no tiene por qué ser consensuada con el resto de grupos; es el presidente el que ha considerado que hay que sacarla a la calle”.

Desde el Parlamento regional consideran que se está generando una polémica artificial, de lo que se trata "es de decir no a la violencia de género y todo lo demás son matices". Según las mismas fuentes, esta legislatura "no es la anterior, hay un grupo que no comulga con determinadas cosas y las cartas con las que se juega son distintas; es imposible que se haga una declaración institucional".

La socialista Alarcón ha considerado en declaraciones a este periódico que “lo que se ha valorado es que Vox puede plantear problemas y se ha preferido evitarlos”. Aunque desde el Parlamento, opinan que "convocar este acto no es de cobardía, es valentía; la cobardía habría sido pasar de puntillas por la fecha".

Según han asegurado desde Vox a eldiario.es “no podemos sumarnos a un manifiesto que excluye a los hombres, niños y ancianos porque nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, y en el ámbito familiar no solo hay violencia contra la mujer; apoyamos una ley de violencia intrafamiliar”.

Gloria Alarcón ha informado además de que el grupo socialista en el Parlamento regional ha presentado una solicitud para debatir el lunes en la comisión sanidad una moción de apoyo contra la violencia machista, “y votaron en contra Partido Popular, Vox y Ciudadanos; esto hacía mucho tiempo que no pasaba”.

En términos simbólicos, aseguran fuentes parlamentarias, se podría haber convocado un pleno extraordinario “pero pierde sentido al saber de antemano que uno de los grupos va a vetar la declaración institucional”.

Para Alarcón, no hay duda de que el presidente del Parlamento está en contra de la violencia machista, "pero en este caso ha dejado de hacer lo que tenía que hacer, en el PSOE no estamos de acuerdo, y así lo manifestamos en la junta de portavoces".

Desde la Plataforma Colombine de Mujeres Periodistas Feministas de la Región de Murcia consideran que "devolver a la calle el tratamiento de un problema que después de mucho luchar estaba dentro de la Asamblea es a consecuencia de Vox; no consideramos que haya que felicitarse por eso".

Veto a la declaración sobre los derechos del niño

Este mismo miércoles, el portavoz de Vox en el Parlamento, Juan José Liarte, impidió con su voto en contra la declaración institucional con motivo del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU.

"No estamos de acuerdo con las injerencias a la soberanía nacional, que supone en los términos en los que estaba redactada", según declaró a eldiario.es su responsable de prensa en la Región.

El documento de la ONU impide las expulsiones masivas de menores extranjeros no acompañados, también conocidos como 'menas', que el partido de extrema derecha promueve.