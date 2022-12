Elvira Medina, candidata de Podemos a Murcia: “No sé cómo Ballesta aparece cada semana con un megaproyecto que no sé cómo va a pagar”

Apasionada por la política y “defensora a ultranza de unos servicios públicos y de calidad”. Así se define la candidata de Podemos a la alcaldía de Murcia en 2023. “Era la típica que se metía a delegada de clase y cuando llegué a la Universidad entré de lleno en el movimiento estudiantil”. Medina es trabajadora social y Doctora en Intervención Social y Mediación. Actualmente, es profesora a tiempo completo en la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Murcia y una de las tres mujeres cabeza de lista de su partido a las próximas elecciones junto a María Marín, candidata a la Comunidad autónoma, y Leli García, a la alcadía de Cartagena.

Hace falta mucha mediación en el campo de la política, y más en esta Región en los últimos tiempos, ¿con qué partidos crees que podríais tender puentes en el Ayuntamiento de cara a las elecciones?

La verdad es que la situación en la Asamblea Regional ha sido un auténtico esperpento, un estercolero, como decía mi compañera María Marín. Vergonzoso. En cuanto a alianzas, lo natural para nosotros sería una coalición con Izquierda Unida porque es la formación de izquierdas que nos encontramos en la calle, los que llevamos años encontrándonos en las movilizaciones, tendría una implantación real. Pero nosotros, por supuesto, tendemos la mano a todas las demás fuerzas, no nos vamos a negar a sentarnos a hablar con quien hiciera falta.

Hablando de mediación, dentro del partido, ¿Cómo se ha vivido la retirada de Ginés Ruiz Maciá y la aparente incomunicación que había con la dirección local y regional del partido?

Nosotros hemos valorado positivamente el trabajo que ha hecho y sigue realizando en el Ayuntamiento de Murcia, esa labor de oposición. Y ya sabéis como funcionamos nosotros, cualquier persona es libre para presentarse a unas primarias y Ginés no decidió presentarse. Nosotros solo podemos desearle suerte de aquí en adelante.

Tu trayectoria política parte del movimiento estudiantil, ¿Cuál ha sido tu principal caballo de batalla desde entonces?

Desde muy pequeña, desde el cole, siempre he estado en el puesto de delagada, dando guerra. Y cuando entré en la Universidad se me abrió el campo del movimiento estudiantil que, por desgracia, para el que hay actualmente era mucho más potente. Estaba más organizado, ahora está un poco adormecido. El caballo de batalla fue Bolonia, y milité en ese movimiento, luchando por el encarecimiento de las matrículas, la dificultad pra compatibilizar trabajo y estudios, porque todos sabemos que muchos estudiantes no pueden pagarse la matrícula si no tienen un plus de dinero. Cuando di el salto de estudiante al cuerpo de personal docente investigador, siempre he estado ocupando cargos también de representación en el claustro, el consejo de gobierno, el comité de empresa... para formar parte de las decisiones y llevar la voz más minoritaria y crítica que, por desgracia, no se oye tanto.

Has dicho en varias ocasiones que la Región de Murcia necesita un cambio urgente, ¿podrías establecer prioridades?

Primero, hay que acabar totalmente con el transfuguismo que ha denigrado la política murciana, somos el hazmerreír de España por todo esto, y a nivel regional tenemos todo el tema del Mar Menor, que se permiten el lujo sistemáticamente de no hacer nada. Tenemos unos niveles también de política social vergonzantes, seguimos teniendo una política social irrelevante, nmuchas listas de espera, infrafinanciación, política de residencias privadas. Se trata de que murcianos y murcianas vivamos bien y con estos gobiernos que tenemos desde hace casi 30 años de PP creo que la calidad de viva empeora cada día porque no gobiernan para la mayoría.

¿Y en la capital?

En Murcia todo el tema de la movilidad nos preocupa mucho. Creo que hay que trabajar en unos presupuestos para 2024 en los que se contemplaran una serie de inversiones como el cumplimiento de los aparcamientos disuasorios que no se ha hecho, toda la construcción de zonas verdes, grandes parques urbanos, el tema del transporte público es vergonzoso, la conexión de Murcia con las pedanías... A veces nos olvidamos de que Murcia no es solo el centro de la ciudad, y las pedanías están abandonadas. El transporte es escaso, caro y claramente insuficiente. Ese tipo de cosas harían realidad una verdadera movilidad. Y el tema del tranvía es innegable, que llegue a la zona sur y es una oportunidad que hemos perdido y que en Podemos no entendemos cómo el PSOE ha sido capaz de torpedear esa enmienda que hicimos a los Presupuestos Generales al Estado.

Una obra tan grande no puede ser abordada por una única administración...

Claro, se podría haber pedido dinero en primer lugar a Europa a través de los fondos Next Generation, pero ni Ballesta ni Serrano lo hicieron. Primera oportunidad perdida. Otras ciudades, en cambio, sí que lo han hecho. Otra vía era entonces pedir que se incluyera en los Presupuestos Generales del Estado. Nosotros presentamos una enmienda y no sabemos por qué el PSOE la tumba y vota en contra. Serrano dice días después que tienen un convenio cerrado, pero la realidad es que lo que no aparece en los PGE no existe, es una mera promesa electoral que puede quedar a expensas del nuevo equipo de gobierno. Otros ayuntamientos lo han hecho, como el de Palma de Mallorca que ha pedido 20 millones de euros. Nosotros pedíamos lo mismo. Sevilla también lo ha hecho para la ampliación del metro. Y si nos hubieran apoyado, las obras estarían a punto de empezar.

¿Cómo valoras esta corta etapa de gobierno socialista en la capital desde la moción de censura?

Nosotros firmamos un acuerdo con PSOE y Ciudadanos para que Serrano llevara a la Glorieta una serie de compromisos y muchos de ellos no se han cumplido, como la puesta en marcha del centro de atención temprana, oportunidades para ocio inclusivo, apertura de colegios en horario de tarde, creo que solo hay un par de forma piloto, las super manzanas, el cambio no termina de llegar. Por eso decimos que hace falta un giro, es urgente para Murcia, con una oposición también fuerte, que muerda, porque al final el PSOE necesita de la presión de Podemos para poner en marcha reformas de calado. Lo hemos visto en el Gobierno de la nación y al final hasta que nosotros no presionamos sin concesiones no llega la trnasformación. Lo hemos visto con la Ley de Familia, Trans, la Ley del Solo Sí es Sí... Y eso necesita Murcia.

Hace unos días presentásteis una denuncia ante el Tribunal de Cuentas por la gestión de los fondos recibidos por los convenios de la zona norte y sugeristéis que el modus operandi de Ballesta podría haber continuado en los primeros meses de mandato del actual alcalde.

Esto es muy importante porque al final Murcia lleva paralizada desde la burbuja inmobiliaria, el dinero se ha invertido constantemente en obras faraónicas y hemos visto cómo hay un presunto desvío de dinero de los convenios de la zona norte que se han invertido en las obras de las políticas de circo y fake news que le encantan a Ballesta y es más grave de lo que parece. La Fiscalía ha abierto diligencias tras nuestras denuncia y hemos sido el único partido en denunciar. Esto ha hipotecado al Ayuntamientod e Murcia y esto la gente tiene que tenerlo claro porque si hay que devolver el dinero como parece que va a ser, es una hipoteca que los murcianos y murcianas vamos a llevar durante mucho tiempo. Por eso tomamos la decisión de llevar el asunto al Tribunal de Cuentas porque es el único organismo que puede hacer que ese dinero lo devuelvan los culpables y que no sea la clase trabajadora la que tenga que pagar sistemáticamente la política electoralista de Ballesta. Me resulta curioso y me causa vergüenza ver al exalcalde Ballesta que ha arruinado a esta ciudad como cada semana aparece con un megaproyecto que no sé cómo va a pagar. Y sobre los primeros meses de mandato socialista, hubo una continuidad, así lo hemos manifestado y quizás esa sea la razón por la que somos el único partido que hemos llevado esto a Fiscalía.

El PP no ha querido retractarse del bulo que publicó en redes sobre la iluminación en rojo y verde del edificio de Emuasa, ¿crees que han atravesado algún tipo de línea roja?

Es su manera de actuar, de generar odio de manera muy simple y estúpida cuando los murcianos somos un pueblo muy abierto, que convive con sus vecinos de otros pueblos y otros países sin problemas. Es generar enfrentamiento porque sí.

Pronóstico para 2023.

Nosotros salimos a ganar. Y creo que los murcianos están cansados de esta política de espectáculo cuando su día a día no mejora y se merecen otras cosas, que haya centros educativos gratuitos para niños de 0 a 3, una política cultural diferente, que no se abandonen espacios como el cine Rex que está cerrado y sin respuesta del Ayuntamiento, hemos visto también como desaparecen espacios autogestionados como HuertoLab, que era un referente cultural y los murcianos estrán cansados de esa política electoralista y de espectáculo.

Sois la única formación de Murcia que lideran mujeres en tres puestos tan importantes.

Me alegra que me lo digas porque es algo curioso lo que puede pasar en el municipio de Murcia con una masculinización tan fuerte de la política y además de cierta edad. Y creo que eso tampoco es un reflejo de la sociedad.