López Miras califica de "incompatibles con una democracia" los "ataques" a la Corona en su discurso de Fin de Año

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado durante su mensaje institucional de fin de año que "este nuevo año que nos aguarda será el de la recuperación del empleo y de la capacidad de crecimiento de la Región de Murcia".

Miras ha comenzado su discurso celebrando los progresos en la lucha contra la pandemia: “Josefa con sus 83 años, en San Pedro del Pinatar, fue el pasado domingo la primera murciana en recibir la vacuna. La primera de miles. Esa fue sin duda la mejor imagen de este año. Una imagen histórica. Una imagen para la esperanza”.

Sin embargo, el Presidente recuerda que "no debemos bajar la guardia": "Aún quedan días duros en los que es necesario que todos actuemos con prudencia, con mucha cautela para evitar más contagios". Ha aprovechado para recordar el confinamiento, que "no nos encerró en nuestros hogares. Fuimos nosotros los que de forma libre y voluntaria nos confinamos para plantarle cara. Y acertamos. Comenzamos a doblegarlo. Todos y cada uno de nosotros decidimos privarnos de disfrutar momentos tan preciados como las celebraciones familiares, las fiestas populares, las vacaciones y los viajes y, en estos días, instantes tan señalados como la Navidad o la Nochevieja, que, por las circunstancias, no podemos vivir como antes”.

Destaca la labor de los sanitarios, que han cumplido un papel "fundamental": "Su enorme dedicación ha recibido este año la admiración y el aplauso de todos los murcianos. Los han descrito como héroes y, en mi opinión, la definición es acertada. También ha recordado al resto de miembros de los sectores estratégicos de la Región, en especial a los transportistas "muchos de ellos atrapados en Reino Unido en los días más señalados de esta Navidad. Todos ellos garantizaron el abastecimiento en todo momento, no solo en la Región de Murcia sino en España y en Europa".

“Cuando está a punto de concluir este año 2020, deseo en esta noche, por encima de todo, rendir homenaje a todas las personas que hemos perdido, homenajear su memoria, enviar un abrazo afectuoso a cuantos han sufrido tan injustas pérdidas en soledad y reafirmar mi compromiso de que nunca los olvidaremos”. Con estas palabras, Miras ha recordado a los 744 fallecidos a causa de la COVID-19 en la Región.

En defensa de la Corona

López Miras ha dedicado una parte de su discurso de Fin de Año a la defensa de la institución monárquica: “Los ataques a la Corona son incompatibles con una democracia que nació del consenso y se fundamentó en la libertad, la igualdad y una inequívoca voluntad de progreso y bienestar”.

Ha apelado a "nuestros mayores", que "optaron hace ya cuatro décadas por superar los dolorosos enfrentamientos y construir unidos una España de reconciliación y de confianza mutua, donde todos eran importantes, y nadie estaba por encima del resto, ni podía creerse mejor que los demás" para criticar la "estrategia de división" que "nos debilita como nación y como sociedad. Y lo hace en el peor momento, cuando más necesitamos de la unidad y el esfuerzo de todos, del diálogo y el consenso, lo que la mayoría de españoles nos exigen. No les traicionemos. No les defraudemos", ha concluido.

2021 será el año de la recuperación y de la bajada de impuestos

El presidente de la Comunidad ha lamentado que "la crisis sanitaria ha traído consigo otra de grandes consecuencias en el ámbito económico y laboral".

Sin embargo, asegura estar convencido este nuevo año que nos aguarda "será el de la recuperación del empleo y de la capacidad de crecimiento de la Región de Murcia. Y lo estoy porque el Gobierno regional está volcado en hacerlo realidad y, sobre todo, cuenta con el apoyo de todos los que cada día construyen la Región de Murcia. De todos vosotros. Hablamos el mismo lenguaje y remamos en la misma dirección".

Para ello, Miras apuesta por la bajada de impuestos "especialmente sobre las clases medias y los sectores económicos más afectados por esta crisis, como el de la hostelería. Bajar impuestos no es una cuestión de enfrentamiento político, sino de sentido común, y más aún en momentos de crisis como el actual”

"Fortalecer el Estado"

Otra de las propuestas que Miras lanza en su mensaje de Fin de Año es reforzar las competencias del Gobierno Central. El Presidente reitera que "hemos echado de menos una estrategia nacional para luchar contra un virus que nos afecta a todos por igual. Y no 17 respuestas diferentes”.

“La solución a muchos de nuestros problemas pasa por fortalecer al Estado, no por cuartearlo en porciones al capricho de quienes no creen en el proyecto común de España ni en la soberanía de todo el pueblo español como único dueño de su destino", ha subrayado.

Críticas a LOMLOE

López Miras ha reprochado la aprobación de la nueva ley educativa aprobada por el Gobierno central: “Cuando hablamos del futuro de varias generaciones, el acuerdo, el diálogo y el consenso es imprescindible. Y es este espíritu de consenso y acuerdo el que debería haber primado en la redacción de la Ley de Educación. Debemos, proteger el derecho de las familias a elegir qué centro y modelo educativo quieren para sus hijos”

Defensa del Trasvase y del Mar Menor

Como es tradicional en su discurso de Fin de Año, Miras ha reiterado la redacción del Pacto Nacional del Agua: "Cuando se pone en peligro la que es la mayor fuente de solidaridad y vertebración como Estado que es el Trasvase Tajo-Segura, la respuesta no puede ser el enfrentamiento, sino el acuerdo. Secar el Sur es condenar al Norte a ser, en unas pocas décadas, un desierto. Y la solución pasa por esa visión global de todo un país como España para administrar sus recursos desde la unidad".

En la misma línea, ha solicitado la colaboración de las administraciones "en España y en Europa" para "adoptar medidas de protección como las que hemos impulsado este año en la Región de Murcia puede ayudar a su recuperación".