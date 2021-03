El PP negocia con Vox reimplantar el veto parental en Murcia para sacar adelante los presupuestos regionales

El veto parental ha vuelto a la primera línea pese a las dudas legales de su aplicación, siendo una de las peticiones estrella que Vox ha reclamado para apoyar los presupuestos regionales murcianos. Una reclamación que parece haber llegado a buen puerto. El cerco se estrecha para el Gobierno de Murcia y la aprobación de sus cuentas. El Partido Popular y Ciudadanos –cogobernantes– precisan del apoyo de, por lo menos, un diputado de otro partido para sacar adelante su propuesta y así alcanzar la mayoría absoluta (23 escaños). Su socio habitual –que ya salvó las cuentas el pasado año– se encuentra escindido en dos partes: los tres expulsados por el partido y el diputado leal a Santiago Abascal.

Pese a que diversos medios se han hecho eco de un preacuerdo entre el PP y el Vox oficialista que incluiría el llamado 'pin parental', fuentes parlamentarias populares cercanas a las negociaciones señalan que "no se ha cerrado nada" y que incluso el veto sigue en el aire. Unas declaraciones que chocan con las del entorno de la agrupación de extrema derecha, que si bien coinciden en que quedan cuestiones pendientes de aprobar, la autorización previa de los padres para asistir a prácticas o charlas curriculares, no es una de ellas y sale adelante.

El Ministerio de Educación recurrió en febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Murcia la implantación del veto parental en los centros educativos del territorio. Su titular, Isabel Celaá declaró que esta medida suponía una "ilegalidad" que vulneraba "los derechos de los alumnos y alumnas", además de exceder las competencias que tienen los centros educativo. El recurso salió adelante un mes después, y el TSJ suspendió cautelarmente su aplicación en las aulas. Ya en julio de 2020, con el fin del curso académico, el órgano judicial archivó la causa por "pérdida sobrevenida de objeto".

"De la negociación nos hemos enterado a través de los periódicos" señala Juan José Molina, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento autónomico. Los naranjas se niegan a ir contra la ley: "Tenemos muy clara nuestra postura y no nos salimos de ella. Hay que cumplir la legalidad vigente". El portavoz insiste en que no pueden aplicarse medidas que no contemple la ley e insta a su socio de gobierno, el PP, a notificarles las negociaciones con Vox.

A modo de preaviso, Vox lleva semanas exigiendo la impantación del veto parental en aquellas comunidades donde su apoyo es necesario para sumar mayorías absolutas. El pasado 25 de febrero, el partido de extrema derecha anunció en el Parlamento andaluz que retiraba el apoyo al Gobierno hasta que se implantara el 'pin' en las escuelas, comprometido en un acuerdo firmado junta a PP y Ciudadanos. En Madrid, han condicionado su apoyo a los presupuestos de Isabel Díaz Ayuso a implementar las autorizaciones parentales para actividades curriculares en los centros educativos.

La idea del veto parental surgió en las pasadas elecciones autonómicas al calor de la extrema derecha, como contramedida a las charlas afectivo-sexuales. Se trata de un papel que permite a los padres vetar las actividades externas curricualres que cuestionan sus convicciones morales, ideológicas o religiosas en los colegios.

Veto parental y alternativas al aborto y la eutanasia

Junto al veto parental, Vox ha planteado en la Región de Murcia a los populares líneas de ayuda a mujeres embarazadas con problemas económicos para que no tenga que abortar, a través del subvenciones para el alojamiento de futuras madres en donde podrán recibir asistencia y apoyo psicológico.

También han pedido la introducción de un programa de cuidados paliativos dirigida a aliviar el padecimiento de los pacientes terminales. Una medida que choca con la regulación a nivel nacional de la eutanasia. Los de Abascal han solicitado paquetes económicos para el turismo, empresas de ocio, hostelería, e incluso feriantes.