Una semana para una sesión de investidura exprés: la Región de Murcia, entre un acuerdo de PP y Vox y la repetición electoral

Al PP se le agota el tiempo para formar gobierno en la Región de Murcia. Siete días le quedan para alcanzar un acuerdo con Vox y conseguir sacar adelante in extremis la investidura de Fernando López Miras. Si no consiguen cerrar un pacto, el próximo jueves 7 de septiembre habría que convocar nuevas elecciones en la comunidad, la única que no ha formado gobierno todavía tras las elecciones del 28M. El pasado 6 de julio, los votos en contra de Vox no permitieron que López Miras saliera elegido presidente en el primer intento de investidura en la Asamblea Regional. No es la primera vez que el líder del PP en la Región y jefe del Ejecutivo en funciones se ve en esta tesitura. Las negociaciones con Vox en la pasada legislatura –entonces el acuerdo era a tres bandas, con Ciudadanos– también se le atascaron, pero llegaron a un acuerdo en el último momento.

La negociación entre PP y Vox en Murcia, en vía muerta mientras se agota el plazo para nuevas elecciones

Fuentes parlamentarias consultadas confían en que tampoco en esta ocasión habrá repetición electoral y aseguran que las negociaciones –a puerta cerrada– están teniendo lugar ya en Murcia y en Madrid. “Alberto Núñez Feijóo necesita para la investidura los 33 votos de Vox, y Abascal va a pedir a cambio el Gobierno de Murcia”. Las mismas fuentes dan por hecho que Vox conseguirá que se cumplan sus pretensiones de formar parte del Ejecutivo: “La clave está en la lucha de fuerzas para ver quién asume la Consejería de Agricultura, y por tanto la gestión del campo y la laguna salada”, esta ha sido una de las demandas centrales de Vox, que también ha contemplado entre sus exigencias la derogación o modificación de la Ley de Protección del Mar Menor, una línea roja para el PP murciano.

Es probable –según las mismas fuentes– que entre el viernes y el lunes la presidenta de la Asamblea convoque a los portavoces de los partidos. Este viernes la Cámara regional retoma la actividad de la Diputación Permanente que abordará la convalidación del decreto ley del Gobierno regional para prorrogar la moratoria urbanística en el entorno del Mar Menor. El tope para la celebración de la investidura sería el martes o miércoles de la próxima semana.

“Condenados a entenderse”

El codirector del Centro de Estudios Murcianos de Opinión Pública (Cemop), Juan José Escribano, también apunta a un inminente pacto entre PP y Vox: “Están condenados a entenderse, tampoco se explicaría que apoyen la investidura de Feijóo o que gobiernen junto a los populares en los principales ayuntamientos de la Región, pero que no consigan un acuerdo para el Ejecutivo murciano”. Y recuerda que hace menos de una semana, el PP de Lorca -la tercera ciudad más poblada de la Región- pactó la entrada de Vox al equipo de gobierno para obtener la mayoría absoluta. Con Lorca, ya son seis los municipios murcianos en los que gobiernan juntos.

“Repetir las elecciones tampoco sería razonable para el PP, porque alcanzar la mayoría absoluta es casi imposible; podrían hasta empeorar los resultados”, analiza. Vox consiguió mejoró los resultados de las autonómicas en la cita electoral de las generales. “Desde hace 25 años los bloques en la Región se mantienen (60-40, a favor de las derechas); por lo que para tener la mayoría necesitarían un 55% de los votos”.

Sobre el silencio por ambas partes negociadoras, Escribano considera que están manteniendo una “razonable opacidad para poder llegar a acuerdos” sin interferencias.

“No se le ve con ganas de acordar”

La sombra de la repetición electoral lleva planeando sobre la Región desde las elecciones del 28M. Entre ambos partidos la tensión no ha hecho más que acrecentar tras los comicios, empezando por la falta de representación de Vox en la Mesa de la Asamblea Regional: “Génova ha decidido, hoy, ir a elecciones”, adelantó José Ángel Antelo. “No esperábamos lo que ha sucedido en la mesa. El PP ha vetado a la tercera fuerza política de la Región de Murcia”, explicaba.

Durante la primera sesión de investidura, López Miras pidió a Antelo no caer en el “en el fetichismo del sillón” ni refugiarse “en las trincheras de la ideología” a la hora de pactar: “Los votantes de Vox se sienten cerca del PP”, resumió. La sesión no salió adelante, de nada sirvió que dos días antes el Ejecutivo Regional cediera la Comisión de Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua en la Región de Murcia.

A la sesión del parlamento le siguió un silencio por parte de las dos fuerzas, que se han acusado mutuamente de no contactar a la otra: “Con esos resultados electorales, no se puede justificar el bloqueo de Vox cuya negativa a dialogar si no entra a formar parte del Gobierno regional va a conducir a una repetición electoral que rechaza absolutamente el Partido Popular”, defendieron fuentes del PP a este diario. Desde la formación de Abascal, por su parte, insisten en que López Miras lleva más de un mes sin llamarles: “No se le ve con ganas de acordar”.

Los contactos podrían haber vuelto la semana pasada tras el acto del sorteo de la Supercopa de baloncesto, donde Miras dijo que intentaría iniciar nuevas conversaciones con Vox para llegar a un acuerdo antes del 7 de septiembre.

Los resultados de las elecciones del 28M pueden ser uno de los principales motivos de la fricción entre ambas fuerzas en la Región de Murcia: el Partido Popular ganó los comicios en la Región con 21 escaños, por lo que necesita a Vox para gobernar, que obtuvo un total de nueve asientos. Los populares no alcanzan la mayoría por solo dos escaños, lo que podría motivar que desde el PP no acepten grandes concesiones, pero la realidad es que continúan necesitando a Vox para formar gobierno, lo que ha alentado a la ultraderecha a exigir representación en el Gobierno Regional.