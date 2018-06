El PP considera ilegales los pasos de peatones de Totana con los colores LGTBI

El Partido Popular denuncia la decisión del Ayuntamiento de Totana de pintar los pasos de cebra con los colores del arcoíris con motivo de la “Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI”, que se celebrará en la localidad entre el 18 y el 29 de junio.

En un comunicado, el PP considera esta actuación como ilegal y exige que los pasos de peatones sean restituidos inmediatamente. Asimismo, los populares aluden a los riesgos para la seguridad vial que puede ocasionar esta modificación: “No se pueden modificar ni alterar las señales y marcas viales de forma arbitraria y caprichosa, máxime cuando están poniendo en peligro la seguridad de los vecinos de Totana”, señalan desde el PP.

“Queremos manifestar nuestro máximo apoyo y respeto a cualquier colectivo que reivindica los derechos que considera oportunos […] siempre y cuando no constituyan ningún tipo de ilegalidad”, expresa el Partido Popular y continúan afirmando que han puesto en conocimiento de la Delegación del Gobierno estas actuaciones: “Vamos a depurar la presunta comisión de actos ilegales por parte de los miembros que lo conforman, porque entendemos que no pueden utilizar el cargo que ostentan para defender un interés particular, partidista e ilegal por encima del interés y la seguridad de todos los totaneros”.

“Me parece penoso que el PP se ponga a la altura de Falange”

La campaña de sensibilización y concienciación por las libertades del movimiento LGTBI ha sido liderada por la concejalía de Igualdad a cargo de Juan José Cánovas, portavoz del grupo Ganar Totana-IU. En declaraciones a este periódico, Cánovas lamenta el cambio de opinión del PP respecto a estos temas porque “antes todas las medidas aprobadas en pleno tenían el apoyo unánime”. En este sentido, el edil relaciona este cambio con la entrada al consistorio de un concejal no adscrito y militante de Falange, “provocando que desde el año 2015, las mociones vinculadas a temas de igualdad y diversidad de género no tengan el voto favorable del PP ni el de este falangista”, lamenta Cánovas.

Juan José Cánovas afirma que el PP se ha puesto a la misma altura que Falange y que cuando alude a cuestiones de seguridad vial para oponerse a esta iniciativa “en realidad lo hacen por cuestiones ideológicas”, indica Cánovas y señala que “ahora más que nunca es necesaria la visibilización del colectivo LGTBI”.

La Falange coloca pancartas homófobas en los pasos de peatones LGTBI de Totana

Los primeros críticos contra la campaña de apoyo al movimiento LGTBI del Ayuntamiento fue Falange, cuando el pasado 13 de junio colocaron pancartas con el símbolo del partido y con un mensaje contrario a lo que ellos consideran “ideología de género”. En este sentido, los partidarios de Falange continuaron sus actividades vandálicas y utilizaron pintura para tapar los colores del arcoíris los pasos de peatones de localidad.

Tanto la Policía como los servicios municipales de Totana han retirado las pancartas homófobas y respecto a los pasos peatonales “volverán a tener los colores de la bandera del arcoíris como parte del programa de la Semana por el Respeto y la Igualdad del Colectivo LGTBI”, manifiesta Cánovas.