Enrique Barbadillo, alcalde de Treviño: "Si no podemos hacer la desescalada en Álava tomaremos cartas en el asunto"

En la fachada del Ayuntamiento de Treviño, una pancarta reza "De Burgos en contra de la voluntad de los treviñeses". Este municipio y el de La Puebla de Arganzón forman parte de Burgos, pero se ubicam en el corazón geográfico de Álava. La mayoría de los cerca de 2.000 habitantes del enclave lo tiene claro: quieren anexionarse a Álava, lugar al que van a trabajar, a visitar a familiares o a socializarse. En las municipales votaron por partidos nacionalistas vascos. Y es que, a pesar de ser burgalés, el condado se encuentra a 15 km de Vitoria, mientras que la distancia para llegar a la ciudad castellanoleonesa, es de 110 km. Entonces, ¿dónde deberían hacer la desescalada los treviñeses? ¿Tiene sentido que no pudieran cruzar a Vitoria y sí acudir a una terraza en Burgos?

El Gobierno ha confirmado que este sábado será posible salir a pasear y a hacer ejercicio de forma individual. Se trata de una de las primeras medidas de la desescalada prevista por el Ejecutivo para los próximos meses, cuya fase 0 se completa este lunes 4 de mayo. Las fases se aplicarán en todo el territorio pero por provincias. Es decir, no se permitirá el movimiento entre provincias hasta el final del proceso, aunque esas dos áreas colindantes estén en la misma fase. Una situación que alarma a los treviñeses que están acostumbrados a hacer su vida en Álava, para ser exactos un el 98% del total, según el alcalde de Treviño, Enrique Barbadillo:

"El 98% de la gente que vive en el enclave hace la vida en Vitoria por trabajo, por estudios, por comercio, por todo tipo de cosas. No hay nadie que haga vida en Burgos, más que nada por la distancia. No se ha publicado el decreto de movilidad así que estamos a la espera, pero por sentido común deberíamos hacer la desescalada en Álava. No te voy a decir que armaríamos una revolución, pero si no podemos hacer la desescalada en Álava sí que tomaremos cartas en el asunto de manera muy seria. No somos colindantes con Burgos, no tenemos otra opción de atravesar Álava", señala Barbadillo a este diario.

El alcalde, que pertenece al PNV -el otro municipio está en manos de EH Bildu, recuerda que Treviño lleva años en su lucha por pertenecer a Euskadi. Una situación con la que Castilla y León no está de acuerdo, según este alcalde. "Seguimos con el contencioso, parece que las autoridades de Castilla y León no están por la labor. A ver si con esta situación se mueve un poco la voluntad política y vamos dando pasos más o menos definitivos. No tiene ningún sentido que pertenezcamos administrativamente a Burgos cuando toda nuestra relación incluso geográfica sea con Álava", indica.

Por lo pronto, desde el Ayuntamiento han realizado alguna pregunta a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, pero sin recibir respuestas concretas. Eso sí, Barbadillo asegura que en cuanto se publique y "depende de cómo se publique" realizarán "preguntas al Ministerio que corresponda".

El hospital más cercano, el de Txagorritxu

"El pueblo de Treviño es la cabecera del condado y el pueblo alavés más cercano está a 5 km. Por el lado de La Puebla de Arganzón, Nanclares de la Oca, que ya es Álava, está a 4 km. Es algo anacrónico que deberíamos resolver", indica este alcalde. Para ir al médico, asegura, el hospital de referencia es el de Txagorritxu, en Vitoria. De hecho, los casos de coronavirus del enclave que han requerido hospitalización han sido atendidos allí. El condado contaba este viernes con 29 casos positivos de COVID-19 de 1.352 habitantes, una tasa de 21, 4 por 1.000 habitantes, mayor que la de ciudades como Vitoria, Madrid e incluso, Nueva York.

"Ten en cuenta que nosotros para movernos para comprar -aunque aquí tenemos una tienda para productos básicos- el centro comercial o el hipermercado más próximo está en Vitoria. Ya estaríamos incumpliendo el decreto, estaríamos atravesando Álava. Estamos confinados al 100%. No somos colindantes con Burgos, no tenemos otra opción que atravesar Álava", lamenta el alcalde.