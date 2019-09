"Vi que en Suiza mi trabajo sería reconocido y tendría unas condiciones para realizarlo que en España no, y no me equivoqué"

Guy Debord definía allá por 1999 las derivas como "aquel acto en el que una o varias personas renunciaban durante un tiempo más o menos largo a las motivaciones normales para desplazarse o actuar en sus relaciones, trabajos y entretenimientos para dejarse llevar por las solicitaciones del terreno y por los encuentros que a él corresponden". Ahora, Óscar Gómez Mata y Esperanza López se han puesto manos a la obra y han creado el proyecto Derivas, en el que aquellos que se acerquen a Azkuna Zentroa pueden conocer a través de una experiencia personal e individual el centro, la ciudad e incluso su propia casa siguiendo una serie de pistas.

¿En qué se basa una deriva concretamente y cómo se realiza? Al llegar al centro, el usuario puede escoger qué deriva realiza de entre 6 diferentes. Todo ello dependerá del tiempo que disponga para poder dedicar a desarrollar este peculiar arte -cada camino puede durar de entre algunos minutos hasta varias horas, todo depende de cómo se realice-. Una vez decidido, recibe un sobre con una serie de pistas con las que fundirá sus pensamientos y experiencias con el paisaje y el entorno. "Piensa en qué estabas haciendo hace 24 horas. ¿Qué sentías en ese momento?", son algunas de las pistas que trasladan al usuario a diferentes puntos tanto de su mente, como del lugar en el que se encuentra. Para este autor, la obra "no se trata de un paseo guiado, no se te va a hablar de la historia de Bilbao o de Azkuna Zentroa. La realidad en el exterior funciona como un campo que emite señales para ti, para que tú pienses en ti. Trasladas tus emociones a la geografía urbana".

El irundarra Gómez Mata comenzó en el mundo del teatro en 1987, es cofundador de la Compañía Legaleón-T, con la cual crea espectáculos hasta el 1996. Es en ese año cuando decide dejar su país y marcharse a Ginebra, Suiza a probar suerte en el mundo del arte. Un año más tarde, en 1997, fundó la Compañía L’Alakran por la cual firma la dirección, la concepción, la dramaturgia o los textos de varios espectáculos que están coproducidos por estructuras suizas y europeas y giran en Francia, España, Italia, Portugal y Sudamérica. Artista residente en el Teatro Saint-Gervais de Ginebra de 1999 a 2005 y en Les Subsistances de Lyon en 2006, Gómez Mata desarrolla también un trabajo pedagógico en la escuela de Teatro Serge Martin (Suiza), en Les Chantiers Nomades (Francia) y ha sido responsable del Master en práctica escénica y cultura visual de la Universidad de Alcalá (Madrid). Desde 2013, es profesor regular en la Manufacture-Escuela de teatro de Suiza francesa. Pero fue el año pasado cuando homenajearon su trabajo en el que ahora es su país -tiene ambas nacionalidades, la española y la suiza-con el Premio Nacional suizo de teatro de 2018.

"Fui a Ginebra la primera vez con una beca de la Diputación de Gipuzkoa. Lo que vi allí fue que las políticas culturales eran políticas más estables, que porque cambiase el Gobierno no se borraba todo lo anterior, cosa que aquí en España y en el País Vasco sucedía. Desgraciadamente sigue sucediendo y lo vemos con el nuevo Ayuntamiento de Madrid. Eso a mi me enfadó mucho y yo me fui por esa razón. Conociendo esa realidad, daba la impresión de que en Suiza mi trabajo sería reconocido y tendría unas condiciones más estables para realizarlo que en España no. Desgraciadamente, no me equivoqué. Funcionó allí, se reconoció mi trabajo y ha habido muchas instituciones que me apoyaron y me han apoyado", ha contado a eldiarionorte.es Óscar Gómez Mata, en una entrevista en Azkuna Zentroa uno de los escenarios de su nuevo proyecto.

Esta línea de trabajo, ha puesto en marcha el programa Artistas Asociad@s a Azkuna Zentroa, el primero de estas características en Euskadi que comenzó el mes de mayo. Se trata de un proyecto de asociación entre el Centro y creadoras y creadores, en el que se dan las condiciones materiales y espaciales necesarias para desarrollar proyectos vinculados con la creación. Junto con Óscar Gómez Mata y Esperanza López, también participan en el proyecto el colectivo Sra Polaroiska, quienes a partir de septiembre promoverán una serie de ponencias y encuentros con mujeres mayores, con trayectorias de largo recorrido y de diferentes ámbitos -físicas, escritoras, ingenieras, biólogas, cineastas, artistas, profesoras- que compartan sus experiencias profesionales y vitales.