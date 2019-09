Vox se queda solo en su ataque a La Vorágine y en prohibir subvenciones por cuestión ideológica

El concejal de Vox en Santander, Guillermo Pérez-Cosío, se ha quedado solo al apoyar su propia moción ante el plenario, moción en la que arremetía contra la actividad cultural de la Asociación La Vorágine y proponía la prohibición de subvencionar actividades culturales "de corte político e ideológico". La iniciativa del partido de extrema derecha solo ha merecido la abstención del Grupo Popular, que fundamenta la misma en la necesidad de reformar la ordenanza, como proponía Pérez-Cosío, aunque "no en términos ideológicos, sino profesionales".

La moción se ha debatido dos semanas después de que la propia Vorágine, con el patrocinio de la UIMP y la Fundación Santander Creativa, recreara en una performance la imagen de presos en el campo de concentración de La Magdalena, hace 80 años.

El Partido Popular, por boca de la edil Noemí Méndez, ha considerado que la ordenanza ha de modificarse, pero en términos que den respuesta a las demandas profesionales del sector cultural, no por idearios políticos. En palabras de la concejala, "para mejorar la profesionalización, sí; modificación por tema ideológico, no". La abstención justificada en estos términos no ha evitado que fuera recibida con sorpresa por el plenario, dado que no representaba un voto en contra como esperaban el resto de formaciones, a excepción de la propia Vox.

"La modificación de la ordenanza debe producirse para actualizarla, dado que es de 2007, para que dé una respuesta a las necesidades del sector cultural y creativo de la ciudad. En especial al ámbito profesional que es quien más las necesita, y el que trabaja por, para y de la Cultura de esa manera, profesional", ha explicado la concejala del PP, quien no comparte con Vox una prohibición de lo político, ya que "todo acto de creación es político y cuando se habla de creación, se habla de la subjetividad de su creador". "La libertad de expresión debe ser salvaguardada en todos los casos, tengan el simbolismo que tengan siempre y cuando no incurran en ningún delito tipificado en nuestro sistema jurídico", ha añadido.

Santander no tiene que "oler a berza"

La concejala de Cultura, María Luisa Sanjuán (Cs), ha rechazado que se ponga "mordaza verde" a la libertad de creación y expresión en una ciudad "tolerante" y "moderna" como Santander, que no es "rancia" ni tiene que "oler a berza". "El arte no está exento de ideología, la censura sí", ha zanjado, a lo que Pérez-Cosío ha replicado que "no hay censura, hay dinero".

"Libertad de expresión, sí; pero no subvencionada", ha insistido el concejal de Vox, cuando acto seguido se metió en un jardín al mostrarse contrario a conceder subvenciones a partidos, sindicatos y actividades 'políticas'. Tomándole la palabra, Néstor Serrano, concejal socialista, le ha espetado: "Si usted está en contra de subvencionar a un partido, devuelva lo que (Vox) ha cobrado". Serrano ha recordado a Pérez-Cosío que el mismo derecho constitucional que pretende "cercenar" es el que le permite estar sentado en un salón de plenos.

El resto de grupos políticos ha coincidido en resaltar que cualquier actividad, máxime si está relacionada con la creación y la cultura, tiene de por sí un contenido político o ideológico. Este es el parecer de Miguel Saro, único concejal de Unidas por Santander, quien se ha solidarizado con la Asociación Cultural La Vorágine, colectivo del que ha recordado que se autofinancia para llevar a cabo sus actividades.

Para Saro, la propuesta de Vox es "un sinsentido" porque "cualquier cosa que trascienda la mera supervivencia es ideológica". También ha cuestionado que haya un apoyo institucional a la cultura crítica comparable con el que se da a la cultura de masas. Y ha dicho: "La cultura crítica es la esencia de la cultura. Por cada euro que se dedica a esta, se dedican miles de euros a la cultura acrítica".

"Pretender modificar una ordenanza por mera oposición ideológica es inadmisible", le ha dicho a Pérez-Cosío la concejala regionalista Amparo Coterillo, quien también ha recordado que en Santander no hay una placa o hito que recuerde que existieron campos de concentración.

"Lo que quiere es que los que no piensan como usted se calle", le ha insistido el portavoz de Ciudadanos, Javier Ceruti, al concejal de Vox. A lo que ha añadido Miguel Saro: "Lo que usted pretende (por Pérez-Cosío) tiene un contenido ideológico, que es la represión del disenso, de los que no opinan como usted".