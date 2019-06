Alarde de Irun: se enciende el debate entre igualdad o tradición en vísperas de la fiesta

A las puertas del Alarde de San Marcial, en Irun, Gipuzkoa, que como todos los años tendrá lugar el 30 de junio, el debate está servido. Por un lado, se encuentran los defensores del Alarde tradicional, el que solo cuenta con hombres desfilando como soldados y las mujeres tan solo pueden ocupar el papel de cantineras. Por el otro, los partidarios de un Alarde mixto e igualitario, en el que tanto mujeres como hombres desfilan escopeta en mano. Hasta la fecha, la fiesta se divide en dos desfiles: el tradicional y seguido por la mayoría de los ciudadanos, en el que participan 8.000 hombres y 19 mujeres (cantineras) y el mixto, que cuenta con 1.000 participantes y en el que mujeres y hombres ocupan el papel que quieran.

El Alarde mixto llegó a esta fiesta en 1996, cuando 57 mujeres intentaron participar como soldados en la fiesta de ese año. A pesar de que la violencia y el rechazo hacia esta práctica ha ido menguando con los años, la mayoría de los iruneses sigue optando por el desfile tradicional, que cuenta con el apoyo de las instituciones y de partidos políticos como el PNV, PP y PSE, que gobierna en la localidad desde 1983.

Ante esta situación, que se repite año tras año, diversas asociaciones feministas como Su txikian y Betiko Bigotuduak han realizado diferentes acciones a través de las redes sociales y con pancartas en las calles en la víspera de la fiesta con la intención de concienciar a la población y alcanzar su meta: que solo haya un Alarde en Irun y sea igualitario y feminista.

"Cuidado con las provocaciones, recordad Hondarribia 2018"

Por su parte, desde Escolta de Caballería -firmemente contraria al desfile mixto- han publicado un comunicado en su página web y en sus redes sociales en el que advierten de que se tenga "cuidado con las provocaciones, recordad Hondarribia 2018", haciendo referencia a los sucesos acontecidos en el pueblo guipuzcoano durante ese año, cuando los plásticos negros y los pitidos fueron los protagonistas de los desfiles del Alarde paritario, que fue firmemente boicoteado por parte de la población.

Este comunicado ha surgido debido a que desde la Asociación del Alarde de Antzuola han indicado que contribuirán a la fiesta mixta y estarán presentes el día 30 en el Alarde igualitario de Irun para expresar su "apoyo y reconocimiento a su contribución en pro de un Alarde inclusivo, en el que cualquier vecina o vecino pueda participar en pie de igualdad, sin más límite que su propia voluntad". Noticia que no ha sido bien recibida por las compañías tradicionales.

"Una vez mas la insensatez campa a sus anchas y quienes en su día nos llevaron a los tribunales y perdieron su demanda, olvidan que el Tribunal Supremo sentenció que el Alarde no es discriminatorio y que es totalmente válido hacerlo de la manera que lo venimos haciendo. Consiguieron que estamentos vascos paguen con el dinero de todos las llamadas, la publicidad agresiva y las subvenciones para asistir a la manifestación (ya que es así la petición que anualmente hacen, para salir a la calle). Por otro lado nuestro Alarde, que se subvenciona con las aportaciones voluntarias del pueblo, que solicita los permisos como espectáculo público y que es mayoritariamente aceptado, tiene que soportar cada año las burlas del denominado mixto y ver su no aceptación de las sentencias. Contando para ello con el apoyo de quienes no deberían involucrarse por no ser parte. Pedimos respeto total al Alarde. Respeta si quieres que te respeten", han indicado desde la Escolta de Caballería.

Un conflicto de difícil solución que enfrenta al pueblo, en el que cada 30 de junio se espera que los silbidos e insultos se vayan apagando, y que la participación de la mujer, tanto en el Alarde de Irun como en el de Hondarribia, no sea causa de división entre la ciudadanía.