Egibar sentencia en el Parlamento que en el 'caso De Miguel' los acusados no se han enriquecido

El portavoz del PNV, Joseba Egibar, ha citado a Xabier Lete para decir en el debate del Parlamento Vasco sobre el 'caso De Miguel', el mayor de corrupción de Euskadi y en el que están acusados exdirigentes de su partido en Álava con los que mantenía lazos de amistad, que la edad invita a veces a quedarse "callado" aunque uno tenga "ganas" de hablar. Sin embargo, no se ha reprimido en su segundo turno y, a pesar de clamar por la "presunción de inocencia" de sus excompañeros y de votar a favor de un texto de "respeto" a los procesos judiciales, ha sentenciado que ha quedado demostrado que "no ha habido enriquecimiento ilícito" por parte de los acusados.

En la Cámara, ha repetido exactamente unas palabras que ya manifestó el pasado 14 de enero en Radio Euskadi, justo cuando se iniciaba el juicio, y que ha utilizado de manera recurrente el abogado de De Miguel, Gonzalo Susaeta, hasta que este mes de septiembre ha virado de estatregia y se ha avenido a reconocer la culpabilidad de su cliente. Seis meses de sesiones de juicio -abiertas al público- no han hecho cambiar de opinión de Egibar. Durante las vistas, varios testigos han apuntado a cómo, por ejemplo, un empresario se hizo cargo de las obras (por valor de 44.000 euros) en la casa de la esposa de quien todos conocían como Txitxo en Gorliz (Bizkaia). Igualmente, la mercantil que constituyó con los también peneuvistas Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, llamada Kataia Consulting, registró ingresos de la operación urbanística de Zambrana por un supuesto asesoramiento que no consta que se realizara pero tras el cual sí que constan gastos como un "préstamo" de 33.000 euros para comprar un Saab, un viaje de 1.500 euros a Extremadura o casi 6.000 euros de factura en una conocida joyería de Vitoria.

"El señor De Miguel consigue que le hagan gratis unas obras en su domicilio y algunos hablan de que no ha habido lucro. Igual lo ha destinado a refugio de personas desamparadas….", ironizó sobre esta línea de defensa el fiscal Josu Izaguirre.

Egibar también ha sido tajante al destacar que la "tesis" de que el 'caso De Miguel' tenía detrás "financiación ilegal" del PNV está ya "despejada". Incluso se ha referido a las polémicas palabras del presidente del tribunal, Jaime Tapia, quien en Radio Vitoria manifestó que habitualmente el ministerio fiscal "inflaba" sus acusaciones para luego negociar rebajas y lograr condenas.

"Txitxo, sé fuerte"

Como resultado del debate, la Cámara ha aprobado dos puntos merced a la mayoría de votos que suma la oposición, Elkarrekin Podemos, EH Bildu y PP. En ellos, con el 'no' del PNV y también de sus socios del PSE-EE, se ha "reprobado" las declaraciones tendentes a "poner en duda el trabajo desarrollado por la Ertzaintza y la Fiscalía" en la instrucción del caso -no curiosamente la del instructor, el juez Roberto Ramos- o que "minusvaloren" la gravedad del caso o busquen "justificación, ocultamiento o protección" de los corruptos.

Los 'populares', críticos con los tiempos del partido proponente del debate, Elkarrekin Podemos, no se han adherido a un tercer punto que no ha prosperado y que reclamaba más implicación al Gobierno vasco que, en la parte relativa a las adjudicaciones supuestamente irregulares del área de Juventud que dirigía Xabier Sánchez Robles a empresas de la órbita de De Miguel. "El Gobierno ha funcionado como un estorbo en todo el proceso, no como un facilitador. No confiamos en él y ni mucho menos en esa fase", ha argumentado el 'popular' Carmelo Barrio.

Desde las bancadas de Elkarrekin Podemos y EH Bildu han criticado también con dureza al PNV y han expuesto la "gravedad" del 'caso De Miguel'. Cristina Macazaga, de la coalición morada, ha llegado a exhibir la fotografía de Egibar abrazando a De Miguel cuando acudió a la comisión de investigación creada en el Parlamento en 2011 -"Txitxo, sé fuerte", ha ironizado comparándolo con los SMS de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas- y ha apuntado que incluso hay elementos para pensar que durante el juicio se han empleado pruebas "falsas" y documentos "plagiados" para tratar de lograr la absolución. "La impunidad era total y grosera", ha concluido Macazaga, que ha lamentado que "nadie" en el Gobierno vasco haya salido en defensa de la Ertzaintza y, más en concreto, de los agentes que auxiliaron al juez Roberto Ramos y a los que los imputados han acusado abiertamente de "manipulación" de pruebas y otras prácticas ilegales.

Josu Estarrona (EH Bildu) ha indicado que el 'caso De Miguel' es "corrupción con mayúsculas y todas las letras". "No podemos permitir que por ser cercano a un partido se puedan obtener ventajas", ha añadido. Su coalición -ha remachado- no sólo quiere "denunciar" sino también "ser proactiva" y ha recordado que han planteado ya impulsar una Fiscalía Anticorrupción en Euskadi y una ley para crear una oficina específica contra estas prácticas. Egibar, en su réplica a EH Bildu, ha ironizado que la izquierda abertzale respalde a la Fiscalía en este caso existiendo el precedente de Alsasua y que loe a la Ertzaintza cuando le convenga mientras la ataca en el 'caso Cabacas'.