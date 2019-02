Las bases del PSE-EE de Álava votarán una candidatura para las generales encabezada por Celaá

Las asambleas del PSE-EE de Álava votarán al menos una propuesta de candidaturas para las elecciones generales del 28 de abril encabezada por la ministra de Educación y portavoz del Gobierno de España, Isabel Celaá. El presidente y candidato socialista, Pedro Sánchez, abrió la puerta a que todos sus ministros pudiesen concurrir a los comicios en puestos de salida. En el caso de Celaá, vizcaína, no logró un escaño en el Senado por Bizkaia en las pasadas generales y la cabeza de lista en este territorio para el Congreso parece reservada para el que fuera lehendakari y presidente de la Cámara baja, Patxi López, por lo que su salto a Álava es más que una posibilidad.

Según han informado fuentes socialistas a este periódico, el sector que impulsó la candidatura de Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz y al propio López ha confeccionado ya una lista con la ministra al frente. Le acompañan Eduardo Marquina como segundo y Marisa Cuesta como referente para el Senado, referentes del sanchismo en el territorio.

No obstante, las asambleas, que se celebrarán esta semana, podrían tener sobre la mesa otra propuesta menos escorada y más del agrado del aparato alavés, aunque las buenas perspectivas electorales y la propuesta de Celaá parecen asegurar que no se repetirán las duras divisiones internas del pasado reciente. Hay que recordar que las primarias internas depararon una cómoda victoria de Sánchez en Álava, al contrario que en Bizkaia y Gipuzkoa. "Todos somos sanchistas ahora", repiten varias fuentes.

Este movimiento deja vía libre a Patxi López para repetir por Bizkaia, aunque un repunte electoral y la concentración del voto de la izquierda en Sánchez podrían impulsar un segundo escaño en esta circunscripción e incluso el regreso al Senado. En cuanto a Gipuzkoa, el exalcalde de San Sebastián, Odón Elorza, también sanchista, tendría el camino libre para repetir.

En el caso alavés, en la pasada legislatura ya se barajó la posibilidad de que un vizcaíno, Eduardo Madina, concurriese por Álava. Finalmente, la operación no se concretó y Madina ocupó un puesto en las listas de Madrid. Sin embargo, los malos resultados generales del PSOE hicieron que no lograra el escaño que sí hubiese obtenido en Álava. A pesar de la delicada situación de los socialistas, el alavés Javier Lasarte salvó los muebles tanto en 2015 como en la repetición de las generales de 2016. Lasarte, que encabezó los apoyos a Díaz en Euskadi, parece convencido de que no tendrá hueco en la próxima legislatura.

Enfrente, la situación del resto de partidos es dispar. El PNV está "preparado" y con todas las listas ya elaboradas, al igual que Podemos, al que sólo le falta concretar su acuerdo de coalición con IU y Equo. En el PP el gran referente será Javier Maroto, 'número tres' de Pablo Casado. EH Bildu debate también estos días su propuesta electoral.